Greva de amploare la metroul londonez. Milioane de oameni afectați de protestul salariaților

Milioane de navetiști din Marea Britanie nu au putut ajunge la serviciu sau au avut călătoriile întrerupte luni dimineață, după ce metroul londonez a fost închis din cauza unei greve a aproximativ 10.000 de mecanici, operatori de semnalizare și personal de întreținere.

Sindicatul Național al Lucrătorilor Feroviari, Maritimi și din Transporturi din Marea Britanie a anunțat grevă de duminică până joi, în urma neînțelegerilor privind salariile și orele de muncă în exces, din cauza reducerilor de personal. Au fost închise cele mai aglomerate opt linii ale sistemului de transport în comun, fiind afectat serviciul pe alte cinci linii.

Sindicatul cere o săptămână de lucru de 32 de ore, în scădere de la 35 de ore, scrie UPI.

Printre liniile fără serviciu se numără Victoria Line, Picadilly Line, Circle Line, Waterloo & City Line, Hammersmith & City Line, District Line și Bakerloo Line.

Transport for London, autoritatea de transport în comun, a avertizat călătorii pe X să se aștepte la „perturbări grave” de duminică până vineri, cu „servicii limitate de metrou, care se încheie mai devreme decât de obicei” și a îndemnat oamenii să își încheie călătoriile până la ora 18.00.

„Luni, 8 septembrie - joi, 11 septembrie: serviciu de metrou redus sau inexistent, fără trenuri înainte de ora 8 a.m. Vă rugăm să finalizați călătoriile până la ora 18 a.m.”, a adăugat acesta

Transport for London a avertizat că alte moduri de transport de care este responsabilă vor fi mult mai aglomerate decât de obicei, deoarece oamenii vor trece de la Tube la autobuze, tramvaie și rețeaua de trenuri supraterane a orașului.

Un număr semnificativ de persoane au optat pentru utilizarea taxiurilor, în timp ce mulți locuitori au trecut la pedalatul pe două roți.

Întreruperile au afectat, de asemenea, trenurile principale care intrau în Londra, deoarece au fost suspendate rutele de metrou care deservesc stațiile principale, aducând oameni din orașele și comunele din zona de navetiști din nordul, sudul, estul și vestul Londrei.

Linii-cheie ale „metroului” transportă zilnic un număr foarte mare de navetiști din stații precum Euston, Waterloo și Liverpool Street, în ultima etapă a călătoriei lor către locul de muncă din centrul Londrei sau către districtul financiar din estul orașului.

Publicând imagini pe X cu membri care pichetează stația de metrou Morden de pe Northern Line din sudul Londrei, sindicatul a declarat că sistemul de transport în comun transportă zilnic 5 milioane de persoane la destinație, adăugând 67,6 milioane de dolari pe zi la economia capitalei, dar funcționează cu 2 000 de angajați mai puțin decât înainte de pandemie.

„Membrii noștri sunt extenuați până la punctul de rupere din cauza modelelor extreme de schimburi și a oboselii”, a declarat RMT.

Grupurile de afaceri au avertizat, de asemenea, cu privire la impactul asupra comerțului, managerul de dezvoltare al Federației Întreprinderilor Mici, Sarah King, afirmând că acțiunea industrială va afecta întreprinderile mici, multe dintre acestea depinzând de traficul navetiștilor în stații și în jurul acestora, precum și de personalul care utilizează metroul pentru a se deplasa rapid între locații.