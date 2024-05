Mama Andreei Tonciu, după ce o grenadă a fost agățată de poarta casei: „Sunt speriată și șocată, am crezut că e o jucărie”

Familia Andreei Tonciu este în stare de șoc, după ce polițiștii au găsit o grenadă agățată de poartă vilei. „E inexplicabil ce s-a întâmplat! Eu sunt speriată și șocată acum! Noi, inițial, am crezut cu toții că grenada e de jucărie!”, a povestit mama vedetei.

Maria Tonciu, mama Andreei, a povestit pentru Click!, ce s-a întâmplat de fapt. Femeia este în stare de șoc.

„E inexplicabil ce s-a întâmplat! Eu sunt speriată și șocată acum! Noi, inițial, am crezut cu toții că grenada e de jucărie! Fiica mea, Lorena, a venit azi-noapte, pe la 12, la noi, eu și soțul dormeam bine-merci în casă. Nu a putut deschide poarta pentru că era blocată cu o grenadă. Ea, ca și noi, a crezut că e o jucărie, s-a chinuit 10 minute să deschidă poarta. A lăsat jos grenada și nici măcar nu ne-a trezit. Noi toți am crezut că e o jucărie a copiilor. L-am sunat pe soțul Andreei, că ea e plecată la Survivor, și chiar am glumit cu el. I-am zis: <<ce ați făcut, mă, mi-ați pus bombă la ușă?! >> Noi toți am crezut că e o glumă. Eu, dimineață, am plecat liniștită la serviciu, soțul a rămas acasă”, a povestit mama Andreei Tonciu.

„Lorena a găsit geniștii la ușă, după ce a dus copilul la grădiniță”

„Fiica mea, Lorena, a plecat de dimineață, a dus-o pe fetița Andreei la grădiniță și, când s-a întors, a găsit geniștii la noi la poartă și toată circulația blocată de Poliție! Nu știu cine a anunțat Poliția, cred că vreun vecin s-a alarmat când a văzut grenada la poartă la noi. În zonă la noi e și o școală și, probabil, vreun părinte care a trecut pe acolo a sunat la Poliție! E incredibil ce s-a întâmplat! Eu sunt la serviciu și sunt speriată, pentru că uite că grenada era adevărată, nu de jucărie! Noi avem camere de luat vederi, așa că Poliția va afla cu exactitate cine anume a fost cel care a pus grenada. Noi nu avem dușmani, nu suntem certați cu nimeni. Probabil o fi fost vreun boschetar de pe aici”, a mai precizat mama Andreei, pentru Click!

Potrivit sursei citate, Andreea Tonciu, care locuiește împreună cu soțul și fetița ei peste stradă de casa părinților ei, într-un ansamblu rezidențial, nu era acasă. Ea este plecată de marți noapte la „Survivor All Stars”, în Republica Dominicană.

O stradă din Sectorul 3 al Capitalei a fost închisă, în această dimineață, din cauza unei grenade. Poliția și pirotehniștii fac cercetări la fața locului.

Aceasta ar fi fost găsită inițiat în curtea casei în care locuiește mama vedetei Andreea Tonciu, fiind găsită de sora vedetei. Aceasta a aruncat peste gard proiectilul pentru că a considerat că este de jucărie.

Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cine a blocat poarta casei familiei Tonciu cu un astfel de obiect periculos.

