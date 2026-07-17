Grecia bate noi recorduri în turism, deși profilul călătorilor s-a schimbat

În pofida şocului energetic, Moody's Analytics încă se aşteaptă în această vară la o evoluţie bună a sectorului turismului în Grecia şi în general în Europa, informează publicaţia elenă Kathimerini.

Totuşi, compania a atras atenţia asupra unei "feţe noi" a turismului, în condiţiile în care profilul călătorilor s-a schimbat, aceste evoluţii afectând semnificativ veniturile în economiile puternic dependente de acest sector, cum este Grecia.

Catalizatorii acestor schimbări sunt valurile de căldură şi tensiunile geopolitice. Călătoriile vor fi mai scurte, şi mai aproape de casă, turiştii vor prefera destinaţiile considerate sigure, economice, mai puţin aglomerate şi care nu se confruntă cu valuri de căldură, cererea fiind mai ridicată în perioada septembrie - octombrie, în loc să se concentreze pe tradiţionalele luni iulie - august, scrie Agerpres.

Datele Băncii Centrală a Greciei (BoG) arată că turismul elen a demonstrat în primul trimestru din 2026 o rezilienţă solidă, pe fondul turbulenţelor geopolitice, înregistrând o creştere importantă a veniturilor.

În aprilie, veniturile din turism au depăşit 1,1 miliarde de euro, înregistrând o creştere de 9,5% comparativ cu perioada similară din 2025. Această performanţă este cu atât mai importantă cu cât vine în contextul incertitudinii severe din Orientul Mijlociu, care a afectat sectorul global al turismului.

Conform BoG, în primul trimestru din 2026 veniturile din turism au crescut în ritm anual cu 37%, sau 753 milioane de euro, ajungând la 2,8 miliarde de euro.

În 2023, Grecia a înregistrat o revenire spectaculoasă ca destinaţie de turism internaţional şi de atunci continuă tendinţa ascendentă. Turismul este responsabil pentru mai mult de un sfert din PIB-ul Greciei şi asigură un mijloc de trai pentru aproape două milioane de greci.