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Gestul făcut de primarul Berlinului în timpul unei pene majore de curent care a iscat scandal. Nu va mai candida pentru un nou mandat

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Primarul Berlinului a anunțat că se retrage din cursa pentru alegerile locale din septembrie 2026. Reputația sa a fost afectată după ce, în timpul penei de curent din ianuarie, care a lovit partea de sud-vest a capitalei Germaniei, a ales să joace tenis în loc să viziteze adăposturile în care fuseseră evacuate persoanele afectate.

Kai Wegner/FOTO: Profimedia
Kai Wegner/FOTO: Profimedia

Kai Wegner, primarul capitalei germane Berlin și membru al Uniunii Creștin-Democrate (CDU), formațiunea de centru-dreapta a cancelarului Friedrich Merz, a decis să nu mai candideze la alegerile regionale din Berlin, programate în septembrie.

El a făcut anunțul vineri după-amiază, insistând că intenționează să rămână în funcție până atunci. „Am fost ales primar”, a declarat el, potrivit DW.

Din aprilie 2023, Wegner conduce o coaliție formată din conservatori și social-democrați de centru-stânga. Ulterior, el a ajuns în centrul unor controverse după ce a decis să joace tenis în timpul unei pene de curent care a afectat o zonă extinsă a capitalei germane, la începutul acestui an.

Pe 3 ianuarie 2026, o pană de curent a afectat partea de sud-vest a Berlinului, după ce persoane necunoscute au incendiat cabluri de înaltă tensiune.

Pana de curent a lăsat aproximativ 45.000 de gospodării fără electricitate și încălzire, afectând circa 100.000 de persoane, spitale, școli și centre pentru vârstnici.

Restabilirea completă a alimentării a durat peste patru zile, fiind cea mai gravă pană de curent din Berlin de la al Doilea Război Mondial.

Gruparea extremistă de stânga „Vulkangruppe” a revendicat inițial atacul, dar ulterior a negat că ar fi fost responsabilă. Incidentul a declanșat o dezbatere privind securitatea infrastructurii critice din Berlin și planurile orașului de răspuns la situații de criză.

Primarul Berlinului a ales în acea zi să meargă să joace tenis, lucru pe care l-a recunoscut abia după întrebările insistente ale jurnaliștilor. Wegner a susținut însă că a putut fi contactat în permanență și că a început imediat să coordoneze telefonic eforturile autorităților pentru sprijinirea populației.

Wegner și-a schimbat în repetate rânduri versiunea privind modul în care a gestionat criza, presa dezvăluind că acesta trimisese doar câteva mesaje, deși susținuse că a coordonat telefonic intervenția autorităților.

Controversa a determinat organizația de tineret a CDU și mai mulți membri ai partidului să-i ceară retragerea candidaturii.

În prezent, nu este clar cine va candida din partea CDU la alegerile din septembrie în locul lui Wegner. Pe fondul scandalurilor din jurul primarului, CDU a coborât pe locul patru în sondaje, în urma partidului socialist Die Linke, a Verzilor și a formațiunii de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD).

Numai din acest motiv, este greu de imaginat că Wegner va putea rămâne pur și simplu în funcție până la alegeri, așa cum a anunțat.

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