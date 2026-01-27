Șeful Comandamentului de Sprijin al Forțelor Armate Germane: Rusia ar putea ataca NATO în maxim trei ani. Care sunt slăbiciunile Alianței

Un general de rang înalt al Bundeswehrului avertizează că Europa ar putea intra într-o nouă fază de confruntare majoră cu Rusia mai repede decât se crede. Într-un scenariu pesimist, dar considerat realist, Moscova ar putea lansa un atac asupra NATO în următorii doi-trei ani, iar Germania ar deveni un nod-cheie al conflictului.

General-locotenentul Gerald Funke, șeful Comandamentului de Sprijin al Forțelor Armate Germane, susține că Berlinul trebuie să se pregătească încă de acum pentru un război de amploare. Principala vulnerabilitate identificată nu este lipsa armamentului, ci logistica – capacitatea de a deplasa rapid zeci de mii de soldați și echipamente într-un context în care infrastructura ar putea fi sabotată, scrie The Times.

Potrivit lui Funke, drumurile și căile ferate ar putea deveni ținte ale sabotajelor rusești, ale atacurilor cibernetice sau chiar ale loviturilor cu rachete. „Pentru noi este esențial să păstrăm Germania ca hub logistic și să menținem funcționale liniile de aprovizionare cât mai mult timp posibil. Dacă o rută cade, trebuie să existe alternative”, a explicat generalul.

Spitale depășite, mii de răniți pe zi

Un alt punct critic îl reprezintă sistemul medical militar. Bundeswehrul dispune de doar cinci spitale proprii, cu aproximativ 1.800 de paturi, insuficiente într-un conflict de mare intensitate. Într-un astfel de scenariu, acestea ar fi rapid copleșite.

În consecință, armata germană și Ministerul Federal al Sănătății au împărțit rețeaua civilă de spitale în patru zone, care ar putea fi mobilizate pentru tratarea răniților în caz de criză majoră.

„În Afganistan aveam, din păcate, un număr mare, dar gestionabil, de răniți. Acum trebuie să planific posibilitatea a mii de răniți pe zi. Cu cât analizezi mai atent acest scenariu, cu atât devine mai greu de imaginat”, a declarat Funke.

Revenirea la logica Războiului Rece

Comandamentul condus de Funke, creat în urma unei ample reorganizări a armatei germane anul trecut, lucrează la o versiune modernizată a sistemelor din perioada Războiului Rece, care permiteau rechiziționarea în masă a camioanelor, vagoanelor de tren, alimentelor și personalului.

În acest sens, generalul a inițiat acorduri de rezervă cu operatorul feroviar Deutsche Bahn, care ar urma să pună la dispoziție trenuri pentru transport militar în termen de trei zile de la notificare.

Blocaje politice și riscuri legislative

Funke atrage atenția și asupra unui obstacol mai puțin vizibil, dar la fel de periculos: cadrul juridic german. Anumite măsuri militare pot fi activate doar dacă două treimi din Bundestag votează declararea „stării de tensiune” sau a „stării de apărare națională”.

Într-un parlament în care peste o treime din mandate sunt deținute de stânga radicală și de extrema dreaptă cu simpatii pro-ruse, obținerea unei asemenea majorități ar putea deveni extrem de dificilă.

Analiștii avertizează că Germania riscă să reacționeze prea lent într-o criză care evoluează rapid. Generalul german subliniază că separarea rigidă dintre pace și război este o moștenire depășită a secolului XX, într-o epocă în care războiul hibrid a devenit norma.

Recrutare, reforme și presiunea timpului

În decembrie 2025, Bundestagul și Bundesratul au aprobat o lege privind modernizarea serviciului militar. Ministrul Apărării, Boris Pistorius, estimează că reforma va permite recrutarea a circa 20.000 de voluntari încă din acest an.

În ianuarie, Bundeswehrul a început deja să trimită chestionare tinerilor de 18 ani, în cadrul procesului de selecție pentru serviciul militar.

Mesajul transmis de la vârful armatei germane este unul clar: fereastra de timp se închide rapid, iar Europa nu-și mai permite luxul de a gândi în termeni de pace permanentă.