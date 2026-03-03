search
Marți, 3 Martie 2026
Mulţi cetăţeni UE stabiliţi în Germania se gândesc să plece

Mai bine de o treime din cetăţenii statelor UE care s-au stabilit în Germania se gândesc să plece, mai ales din pricina costurilor de trai ridicate şi fiindcă nu se simt bineveniţi în ţară.

O problemă cu care se confruntă mulţi imigranţi stabiliţi în Germania este bariera lingvistică
O problemă cu care se confruntă mulţi imigranţi stabiliţi în Germania este bariera lingvistică

Acesta este rezultatul unui studiu realizat la cererea însărcinatei federale pentru migraţie şi integrare, Natalie Pawlik, pe care responsabila l-a prezentat marţi la Berlin. Din document reiese că, deşi cetăţenii UE au aceleaşi drepturi ca şi populaţia autohtonă, "ei se confruntă adesea cu bariera lingvistică, obstacole în calea accesului pe piaţa muncii şi discriminare", a explicat Pawlik.

Germania: Între nevoia de imigranţi şi respingerea acestora

Potrivit studiului, care se sprijină pe chestionare proprii şi pe cele mai recente date statistice, la finalul anului 2023 în Germania trăiau aproximativ 5,1 milioane de oameni care deţineau cetăţenia unui alt stat membru al UE, aproape dublu comparativ cu anul 2010. Din perspectiva cetăţeniei, cei mai mulţi sunt români şi polonezi, urmaţi de italieni, bulgari şi croaţi.

Principalul motiv care i-a determinat să emigreze pe cei sosiţi în Germania după anul 2010 a fost căutarea unui loc de muncă, respectiv ocuparea unuia pe care îl găsiseră deja (48,5 la sută) precum şi întregirea familiei (28,8 la sută). Potrivit celor mai recente date, 2,7 milioane de cetăţeni ai UE aveau loc de muncă în Germania.

Principala problemă: scumpirea traiului de zi cu zi

Dar între timp mai bine de o treime din cetăţenii UE chestionaţi (35 la sută) se gândesc să plece din Germania, iar 13 la sută din ei au făcut deja primele pregătiri în acest sens. Motivele principale sunt chiriile mari şi costurile ridicate ale vieţii (42 la sută, respectiv 36 la sută), dar şi senzaţia că nu se simt bine în Germania (aproximativ 39 la sută).

"Cine soseşte în Germania, munceşte şi participă la viaţa socială are toate drepturile"  a subliniat Pawlik. "Dar este nevoie de un acces mai facil la cursurile de limbă germană, de protecţie consecventă împotriva exploatării la locul de muncă şi toleranţă zero faţă de discriminare", a subliniat responsabila social-democrată.

Germania nu-şi poate permite "să piardă o treime din cetăţenii UE din pricina unor condiţii defavorabile", a adăugat ea. Totodată este nevoie de îmbunătăţiri în privinţa recunoaşterii calificărilor imigranţilor obţinute în ţările lor de origine.

Studiul a fost realizat în perioada martie 2024 - octombrie 2025 în baza unor analize de date, a numeroase interviuri realizate cu experţi în domeniu şi a unui chestionar online la care au participat 1000 de cetăţeni comunitari stabiliţi în Germania.

Un articol publicat de DW

