Un general rus, demis de Putin după pierderi masive în Ucraina. Final de carieră după eșecuri repetate

Suhrab Akhmedov, general al armatei ruse, a fost demis de Kremlin după patru ani în funcție, din cauza pierderilor umane uriașe înregistrate în numeroase atacuri eșuate din Ucraina, potrivit presei ucrainene și surselor apropiate Kremlinului.

Generalul rus Suhrab Akhmedov a fost înlăturat din funcție de președintele Vladimir Putin, după pierderi semnificative în rândul trupelor sale în timpul operațiunilor din Ucraina. Decizia vine la patru ani de la numirea sa și, potrivit Kyiv Post, ar fi motivată de numeroasele vieți pierdute în atacurile conduse de Akhmedov.

Informația a fost raportată marți, 20 ianuarie 2026, de canalul de Telegram Dva Mayora, afiliat Kremlinului, și confirmată ulterior de agenția independentă Astra și presa ucraineană. Până în prezent, armata rusă nu a făcut o declarație oficială privind demiterea.

Cine este Suhrab Akhmedov

Născut în 1974 în Daghestan, într-o familie de militari, Akhmedov a avut o carieră rapid ascendentă în cadrul unităților de elită ale Infanteriei Navale Ruse. Înainte de invazia la scară largă a Ucrainei, în 2022, el a comandat Brigada 155 Infanterie Navală, considerată una dintre cele mai prestigioase unități ale armatei ruse, și și-a completat pregătirea la Academia Frunze din Moscova, în 2005.

În februarie 2022, comandând o grupare de asalt combinată, inclusiv Brigada 155, Akhmedov a participat la tentativa Kremlinului de a captura Kievul în câteva zile, un plan care s-a soldat cu eșec. Presa ucraineană a relatat încă de la început despre abordarea sa considerată neglijentă privind pierderile umane, în special în luptele din jurul satului Moshchun, regiunea Kiev.

Pierderi masive pe frontul din Ucraina

În noiembrie 2022, marinarii din regiunea Sahalin au trimis o scrisoare deschisă guvernatorului local, relatând pierderile umane și materiale enorme în urma unor atacuri considerate fără șanse de succes.

Un episod dramatic a avut loc în iunie 2023, când soldații ruși, forțați să aștepte timp de două ore discursul generalului în câmp deschis, au fost atacați de forțele ucrainene și au suferit pierderi grave. În ciuda acestor evenimente, Akhmedov a continuat să fie promovat și, pe 10 iulie 2025, a primit distincția de „Erou al Rusiei” pentru succese militare în regiunea Kursk.

În octombrie 2025, el a fost trimis din nou în Ucraina pentru a conduce o ofensivă care s-a încheiat cu un nou eșec. În decembrie, un atac masiv ordonat de Akhmedov pentru recucerirea Dobropilliei a dus la pierderi devastatoare: 15 vehicule blindate distruse în mai puțin de două ore, conform rapoartelor armatei ucrainene.

Cariera lui Suhrab Akhmedov a luat sfârșit în decembrie 2025, după ofensiva eșuată din jurul Dobropilliei, în regiunea Donețk. Atacul, considerat de mulți drept o misiune sinucigașă, s-a soldat cu pierderi masive de tancuri și victime umane, marcând finalul mandatului său în fruntea trupelor ruse.