Shein deschide primele magazine permanente în Franța, stârnind reacții critice: „Vor să ne inunde piața cu produse de unică folosință”

Retailerul de modă rapidă Shein va inaugura primele sale magazine permanente în Franța în luna noiembrie, în cadrul unui acord cu proprietarul de magazine universale Société des Grands Magasins (SGM), decizie care a provocat critici din partea comercianților francezi.

Magazinele „shop-in-shop” vor fi amenajate în magazinul universal BHV din centrul Parisului și în magazinele Galeries Lafayette din cinci orașe provinciale, reprezentând un pas nou pentru Shein.

Președintele SGM, Frédéric Merlin, a declarat că lansarea va atrage o clientelă mai tânără în magazinele sale universale, adăugând că același client ar putea cumpăra atât un articol Shein, cât și o geantă de designer în aceeași zi, potrivit thestar.

Platforma chinezează Shein, care vinde rochii de 12 euro și blugi de 20 de euro, se confruntă cu presiuni din partea altor retaileri, politicieni și autorități din Franța, unde parlamentarii au susținut un proiect de lege care ar reglementa moda rapidă și care, dacă va fi adoptat, ar interzice publicitatea Shein.

„În fața Primăriei Parisului, se construiește noul megamagazin Shein care, după ce a distrus zeci de branduri franceze, vizează să inunde și mai masiv piața noastră cu produse de unică folosință”, a declarat Yann Rivoallan, șeful asociației de retail de modă Fédération Française du Prêt-à-Porter.

Potrivit publicației citate, retailerii francezi se confruntau deja cu dificultăți în competiția cu Zara și H&M când Shein a intrat pe piață, atrăgând consumatorii cu buget redus prin reduceri permanente și o aplicație captivantă.

Mai mulți retaileri francezi de modă rapidă, precum Jennyfer și NafNaf, au intrat anul acesta în proceduri de insolvență.

Primul magazin Shein, situat la etajul șase al BHV, va fi inaugurat la începutul lunii noiembrie, urmând ca ulterior să fie deschise magazine în Galeries Lafayette din Dijon, Grenoble, Reims, Limoges și Angers.