Compania asiatică Shein, dispusă să ofere anchetatorilor francezi numele celor care au cumpărat păpuși sexuale cu chipuri de copii

Purtătorul de cuvânt al companiei Shein spune că societatea este pregătită să comunice numele celor care au cumpărat păpuși înainte ca acestea să fie retrase de la vânzare.

Compania asiatică de comerț electronic Shein s-a angajat să coopereze cu procurorii francezi care au deschis o anchetă privind vânzarea de păpuși sexuale asemănătoare copiilor pe platforma sa, scrie The Guardian.

„Vom coopera pe deplin cu autoritățile judiciare”, a declarat purtătorul de cuvânt al Shein în Franța, Quentin Ruffat, pentru radio RMC, adăugând că societatea este pregătită să comunice numele celor care au cumpărat astfel de păpuși.

"Vom fi complet transparenți cu autoritățile. Dacă ne vor cere să facem acest lucru, ne vom conforma", a spus el.

Shein a anunțat luni că va interzice vânzarea de păpuși sexuale pe site-urile sale, după ce autoritățile franceze au condamnat compania pentru că a prezentat unele care semănau cu copii.

Într-o declarație, compania a afirmat că impune o „interdicție totală asupra produselor de tip păpușă sexuală” și a șters toate listele și imaginile legate de acestea. Un purtător de cuvânt a declarat agenției de știri Agence France-Presse că interdicția se aplică la nivel global.

Directorul executiv al Shein, Donald Tang, a declarat: „Aceste publicații proveneau de la furnizori terți, dar îmi asum responsabilitatea personală”.

Cu doar câteva zile înainte ca Shein să își deschidă primul magazin fizic la Paris, ministrul francez de finanțe a amenințat că va interzice retailerului să intre în țară dacă va continua să vândă păpuși asemănătoare celor pentru copii.

Parchetul din Paris a declarat că a deschis anchete împotriva Shein și a altor comercianți cu amănuntul online cu privire la vânzarea de păpuși sexuale. Unitatea antifraudă a Franței a raportat sâmbătă că Shein vindea păpuși „copilărești” cu un caracter probabil pornografic.

Cotidianul francez Le Parisien a publicat o fotografie a uneia dintre păpușile vândute pe platformă. Păpușa din imagine măsura aproximativ 80 cm înălțime și ținea în mână un ursuleț de pluș.

La scurt timp după declarația organismului de supraveghere a fraudelor, Shein a anunțat că păpușile au fost retrase de pe platforma sa și că a lansat o anchetă internă. La scurt timp după aceea, Shein a anunțat interzicerea păpușilor sexuale.

Shein a declarat că a înființat o echipă dedicată pentru a asigura „integritatea” conținutului pe platforma de vânzări.

Shein urmează să deschidă miercuri primul său magazin fizic din lume în cadrul prestigiosului magazin BHV Marais din centrul Parisului, o mișcare care a stârnit indignare în Franța.

Frédéric Merlin, directorul companiei care deține BHV, a declarat că vânzarea păpușilor este „inacceptabilă”, dar luni și-a apărat decizia de a permite intrarea Shein în marele magazin.

„Doar hainele și articolele concepute direct de Shein pentru BHV vor fi vândute în magazin”, a spus el.

Shein, o companie cu sediul în Singapore care a fost fondată în China, s-a confruntat cu critici privind condițiile de muncă din fabricile sale și impactul asupra mediului al modelului său de afaceri de modă ultra-rapidă.

Franța a amendat deja Shein de trei ori în 2025 pentru un total de 191 milioane de euro. Aceste sancțiuni au fost impuse pentru nerespectarea legislației privind cookie-urile online, publicitate falsă, informații înșelătoare și nedeclararea prezenței microfibrelor din plastic în produsele sale.

Comisia Europeană investighează, de asemenea, Shein cu privire la riscurile legate de produse presupus ilegale, în timp ce legislatorii UE au aprobat o legislație menită să reducă impactul asupra mediului al modei rapide.