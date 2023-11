Economia franceză se contractă mai mult decât se aștepta, deși inflația continuă să scadă

Economia franceză s-a contractat cu 0,1% în al treilea trimestru al anului, arată joi datele revizuite de la biroul de statistică INSEE, în timp ce inflația din noiembrie a continuat să slăbească mai mult decât se aștepta.

Contribuția formării brute de capital fix, care indică cât de mult din noua valoare adăugată într-o economie este investită mai degrabă decât consumată, la PIB-ul francez a fost revizuită considerabil în scădere, în timp ce contribuția cererii interne a scăzut și ea la 0,2 puncte, arată datele INSEE.

Biroul de statistică a adăugat că contribuția comerțului exterior, la -0,4 puncte, a contribuit și el negativ la PIB, pe măsură ce importurile au crescut.

În noiembrie, inflația preliminară armonizată de UE a ajuns la 3,8% de la an la an, sub un sondaj Reuters a 19 economiști, care prezisese o cifră de 4,1%. Inflația a scăzut de la 4,5% în octombrie, ajutată de diminuarea creșterilor prețurilor la energie și a celor din sectorul serviciilor.

Prețurile alimentelor au crescut cu 7,6% în noiembrie, față de 7,8% în octombrie, în timp ce creșterea prețurilor la energie a scăzut la 3,1% după o creștere de 5,2% luna trecută.

De la lună la lună, prețurile au scăzut cu 0,2%, deoarece scăderea prețurilor la transport și energie a compensat creșterea lunară a prețurilor la alimente, în special a produselor proaspete.

În vara acestui an, specialiştii afirmau că economia Franței a crescut semnificativ mai repede decât se estima, iar inflația s-a redus, oferind o surpriză plăcută, deoarece creșterea ratelor dobânzilor a stârnit temeri de recesiune în zona euro.

Impulsionat de o creștere a exporturilor, produsul intern brut (PIB) a crescut cu 0,5% între aprilie și iunie, după ce a crescut cu 0,1% în primele trei luni ale anului, a anunțat vineri agenția de statistică Insee. Economiștii chestionați de Bloomberg au estimat o expansiune de 0,1%.

Între timp, prețurile de consum au crescut cu 5% față de acum un an în iulie - cel mai scăzut nivel de când invazia Rusiei în Ucraina a declanșat o criză energetică în Europa.

Cifrele oferă o oarecare bucurie după ce președintele Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, a descris o înrăutățire a imaginii pentru regiunea euro în următoarele luni, activitatea din sectorul privat pentru iulie indicând deja o contracție.