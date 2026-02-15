Florin Prunea, bântuit de coșmarul din 1994. Telefonul primit de la cel care i-a pricinuit suferința

Fostul internațional român Florin Prunea (57 de ani) a dezvăluit că va pleca în Suedia, după ce a primit o invitație specială chiar de la Kennet Andersson (58 de ani), atacantul care a marcat golul ce a dus la eliminarea României de la Campionatul Mondial de Fotbal 1994. Asta după ce s-a stabilit joi, urma tragerii la sorți, ca România să înfrunte, în Liga Națiunilor, Polonia, Bosnia-Herțegovina și Suedia. Pentru „Generația de Aur”, numele Suedia este legat pe vecie de momentul SUA 1994.

Prunea a participat la turneele finale din 1994 și 1998, dar și la EURO 1996 și 2000. El a povestit că a fost contactat pentru a participa la o emisiune în Suedia, unde va comenta duelurile din Liga Națiunilor, alături de Andersson și de Ravelli, foștii adversari din '94.

„Îmi sună telefonul încontinuu de ieri. Mă sună din Suedia toți”, a declarat Prunea, despre plecarea în Suedia. Întrebat despre Anderson, Prunea a răspuns: „Acum e plecat, e impresar. O să mă duc, n-am ce să fac, e o ofertă de nerefuzat. Am primit o invitație de la televiziune să comentăm puțin duelurile din Liga Națiunilor, eu, cu el și cu Ravelli”, a declarat fostul portar.

În sferturile de finală ale Mondialului din SUA, România conducea Suedia cu 2-1, însă în ultimele minute ale prelungirilor o ieșire neinspirată a lui Prunea la o centrare a permis lui Andersson să egaleze, deși nordicii erau și în inferioritate numerică. Pentru faza respectivă, peste timp, Gică Popescu (58 de ani) și-a asumat o parte din vină.

„Ca să vezi cum este viața. O minge simplă. Eu nu l-am văzut pe Kenneth Anderson, că dacă-l vedeam... Eu nici n-am sărit. O calitate de bază a mea era detenta, eu aveam forță bună în picioare. Eram și pe reflex, dar săream mult de la pământ. Dar la faza aia nici nu am sărit prea mult”, a povestit Prunea.

Meciul a ajuns la loviturile de departajare, unde suedezii, cu Thomas Ravelli în poartă, s-au impus și au obținut calificarea în semifinale, după ce Belodedici și Petrescu au ratat de la punctul cu var. Ulterior, Suedia a fost eliminată de Brazilia (0-1), iar sud-americanii au câștigat trofeul în fața Italiei, la penalty-uri.

Recent, Prunea a comentat, la un moment dat, momentul în carre Vlad Chiricheș (36 de ani) a fost fluierat după un meci jucat cu FCSB la Galați.

„Trebuie să se obișnuiască (n.r.- Chiricheș) și cu fotbalul românesc, cu atmosfera, te înjură... Și pe mine.. Un domn (n.r.- suporter al Oțelului Galați) a divorțat din cauza mea. M-a înjurat toată repriza. Și la pauză i-am zis: „Mai poți, fratele meu?””, a declarat Florin Prunea, la Digi.

„Și el îmi zice: „Băi, Florine, din cauza ta am divorțat. Am aruncat cu televizorul pe geam și m-am certat cu nevastă-mea și am divorțat”. Îți dai seama unde s-a ajuns? Și i-am zis 'Bine, mă, înjură-mă până la capăt cum vrei tu'”, a continuat, cu umor, Prunea.