Duminică, 15 Februarie 2026
Adevărul
Cine este Lucas Pinheiro Braathen, schiorul care a adus prima medalie din istorie pentru Brazilia la Jocurile Olimpice de iarnă. În copilărie a făcut o profeție

Publicat:

Moment istoric la Olimpiada Albă. Brazilia, o țară care excelează la Jocurile Olimpice de vară, a reușit să obțină sâmbătă prima sa medalie din istorie la Jocurile Olimpice de iarnă. Și este chiar cea mai strălucitoare dintre ele.

Braathen a fost purtătorul de drapel al Braziliei la ceremonia de deschidere a JO FOTO EPA
Braathen a fost purtătorul de drapel al Braziliei la ceremonia de deschidere a JO FOTO EPA

Schiorul Lucas Pinheiro Braathen, cu șase victorii la Cupa Mondială, este eroul zilei în Brazilia. El s-a impus în proba de slalom uriaș. În urmă cu trei ani, Lucas a rupt legătura cu federația scandinavă din cauza unor divergențe legate de sponsorizare. El a fost purtătorul de drapel al Braziliei la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă Milano Cortina 2026.

Lucas Pinheiro Braathen a luat o pauză de un an, anunțată înainte de slalomul uriaș de la Soelden, din octombrie 2023. Au urmat o schimbare de naționalitate și o revenire grandioasă, la sfârșitul anului 2024, cu un loc doi la slalomul uriaș de la Beaver Creek. Lucas Pinheiro Braathen știe cum să fie în centrul scenei. La Soelden, a surprins pe toată lumea anunțându-și renunțarea, epuizat de dezacordurile cu federația norvegiană privind sponsorizarea. Părea terminat, la doar 23 de ani, după un sezon ca vedetă și statut de figură mondială.

M-am trezit într-o situație în care am simțit că am pierdut motivul pentru care am început să schiez”, a spus el în conferința de presă de adio, cu lacrimi în ochi. „Dacă nu o faci din același motiv pentru care ai început, atunci nu mi s-a părut firesc să continui. Trebuia să mă detașez de sport, să petrec timp cu mine însumi și să nu mă mai gândesc la cariera mea pentru o dată, înainte de a-mi alege următoarea cale”, a explicat acesta.

Stabilit la Milano

A început o nouă carieră, sub steagul Braziliei, țara mamei sale, Alessandra. „M-am întors în propriile mele condiții și cu o libertate care îmi va permite să fac diferența pe care o caut”, a explicat schiorul. Născut în Norvegia în 2000, dintr-un tată norvegian originar din Oslo și o mamă sud-americană, s-a mutat la São Paulo la vârsta de trei ani, când părinții săi s-au despărțit.

Apoi, s-a întors în Norvegia cu tatăl său, fără a-și pierde niciodată legătura cu Brazilia, pe care o reprezintă acum la Cupa Mondială și unde se întoarce în fiecare an. Schimbările de loc de muncă ale tatălui său l-au obligat să se mute în jurul lumii de aproximativ 20 de ori. S-a stabilit la Milano. „Iubesc Italia, iubesc munții, iubesc orașul. Îmi place latura creativă. Îmi place totul la el. Așadar, faptul că sunt stabilit acolo este un avantaj pentru mine. Cu atât mai mult acum, că Jocurile Olimpice se desfășoară în Italia”, a explicat el pentru Olympics.

Lucas Pinheiro (care înseamnă „Pin” în portugheză) și-a făcut o echipă tehnică din nume mari: antrenorul său de lungă durată, Peter Lederer, Mike Pircher, fostul antrenor al lui Marcel Hirscher, și preparatorul atletic Kurt Kothauber, care a lucrat anterior cu Marco Odermatt.

Dar mai presus de toate, tatăl său, Bjorn, este mereu acolo. A fost mereu alături de el, l-a susținut necondiționat. Încă din copilărie, tânărul spunea pe un ton profetic: „Voi fi cel mai bun schior din lume”. Tatăl său l-a numit nebun, dar apoi l-a ajutat să-și îndeplinească visul. A fost cel care l-a convins să încerce din nou să schieze, la vârsta de 8 ani, după o primă încercare eșuată la grădiniță.

Scuze pentru a evita schiul

Lucas inventa tot felul de scuze pentru a nu schia, plângând alături de tatăl său și menționând rădăcinile sale braziliene, total incompatibile cu temperaturile scăzute. Cu timpul, și-a dat seama că picioarele lui sunt făcute pentru plajă, dar și pentru clăpari. A doua oară, de fapt, a fost dragoste la prima vedere: „Am fost uimit de cât de repede schiau. I-am spus tatălui meu că vreau să fac la fel. Până la sfârșitul acelei ierni, îmi plăcea atât de mult antrenamentul încât nu voiam să mă opresc”.

În 2016, a câștigat primul său titlul de campion național de junior al Norvegiei, în anul următor au urmat primele sale victorii. În 2018, s-a clasat pe locul doi la slalom uriaș, fiind recomandart de Kjetil André Aamodt pentru echipa națională. În același an, a debutat la Cupa Mondială și a marcat primele puncte, iar în 2020 a câștigat primul său slalom uriaș, la Soelden. Progresul său a fost încetinit de o accidentare gravă la genunchi, dar când Lucas s-a întors, în 2022-2023, a câștigat la Wengen și a obținut încă trei clasări pe podium. Suficient pentru a câștiga Cupa Mondială de Slalom.

A purtat haine pentru femei

Lui Braathen îi plac oamenii creativi și inovatori, precum Steve Jobs. Nu se teme de provocări, și nu doar pe schiuri. Îi place să fie DJ la petreceri, să creeze designuri vestimentare și chiar să poarte haine pentru femei, așa cum a făcut când a pozat pentru Vogue. Unghii vopsite, costume de schi colorate: „Vreau să încurajez oamenii să-și arate diferența și personalitatea. Simt că acesta este rolul meu. Vreau să las o moștenire și să fiu amintit ca cineva care a rămas întotdeauna fidel sieși. Cel mai mare obiectiv al meu este să las în urmă sportul cu mai multă diversitate și mai multă acceptare a diversității. Vreau să schimb acest sport fiind eu însumi”.

