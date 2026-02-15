Un român a smuls clanța ușii și i-a încuiat pe nemți în vestiar, chiar înainte de finala de la sanie. Degeaba, germanii tot au luat aurul

Nemții merg bine la Olimpiada de Iarnă de la Milano-Cortina, adunând 4 medalii de aur, dintre care trei la sanie și una la sărituri cu schiurile. Unul dintre trofee era însă să nu mai intre în posesia nemților, după ce un român i-a blocat în vestiar cu câteva minute înainte de momentul în care aceștia trebuiau să-și facă apariția la start.

Germania a câștigat ștafeta mixtă de sanie de la Jocurile Olimpice 2026, nu înainte de trece prin clipe de panică, petrecute chiar când nemții se pregăteau să intre pe pistă. Tobias Wendl a dezvăluit că un sănier român, căruia nu i-a spus numele, a smuls clanța ușii de la vestiarul băieților și cei care erau înăuntru au rămas blocați pentru câteva minute.

Nemții, nervoși în timpul incidentului

Marii favoriți ai concursului au ajuns nervoși la startul cursei și au dezvăluit motivul, după o coborâre perfectă, care le-a adus medalia de aur. Ei au fost aproape să rateze întrecerea din cauza unui incident inedit. Tobias Wendl, cel mai de succes sportiv din istoria Germaniei la Jocurile Olimpice de Iarnă (7 titluri alături de coechipierul său de la dublu, Tobias Arlt) a povestit că un român a smuls - să sperăm că din greșeală - mânerul ușii de la vestiare și nemții au rămas închiși înăuntru. "Ca o curiozitate: chiar înainte de start, un român a intrat în vestiar și a smuls clanța ușii, iar noi am rămas încuiați înăuntru. Am avut o scurtă cădere nervoasă", a mărturisit Wendl.

Și campionul de la sanie simplu, Max Langenhan, a povestit ce s-a întâmplat: "M-am bucurat când cineva ne-a deschis ușa. Am fost chiar puțin nervos, pentru că nu poți deschide o ușă fără mâner și cursa trebuia să înceapă".