Fostul ministru al energiei din Ucraina, reținut în timp ce încerca să părăsească țara | Surse

Autoritățile anticorupție din Ucraina l-au reținut pe fostul ministru al energiei Gherman Galușcenko în timp ce încerca să părăsească țara, în cadrul unei anchete complexe care a declanșat o criză politică în noiembrie anul trecut, legată de corupția la nivel înalt, au relatat surse pentru Ukrainska Pravda.

Cazul, cunoscut sub numele „Midas”, investighează o presupusă schemă de luare de mită în valoare de 100 de milioane de dolari la agenția de stat pentru energie nucleară. Ancheta implică numeroși oficiali de rang înalt și persoane din mediul de afaceri, inclusiv un fost asociat al președintelui Volodimir Zelenski.

„Astăzi, detectivii NABU l-au reținut pe un fost ministru al energiei în timp ce traversa frontiera de stat, în cadrul cazului Midas”, a declarat Biroul Național Anticorupție al Ucrainei (NABU) într-un comunicat, citat de Ukrainska Pravda. „Se desfășoară acțiuni de investigație prioritare, care sunt efectuate în conformitate cu cerințele legii”, precizează agenția, adăugând că vor urma mai multe detalii.

NABU nu a dezvăluit oficial identitatea persoanei reținute, însă sursele citate de Ukrainska Pravda confirmă că este vorba de Gherman Galușcenko. Conform informațiilor, acesta a fost oprit de polițiștii de frontieră după ce NABU și parchetul anticorupție (SAP) au transmis o solicitare de reținere pe numele său, în timp ce încerca să treacă granița. Sursele subliniază că fostul ministru ar fi prezentat documente care îl identificau drept tată cu mai mulți copii.

Impactul scandalului asupra clasei politice

Cazul „Midas” a dus la demisia celor doi miniștri ai energiei anteriori și la schimbarea șefului de cabinet al președintelui Zelenski, toți negând acuzațiile care li s-au adus. În ultimele săptămâni, anchetele anticorupție au vizat parlamentari, fostul premier Iulia Timoșenko și un fost consilier prezidențial, acuzați de diverse infracțiuni.

Perchezițiile recente au inclus și omul de afaceri Timur Mindici, fost partener de afaceri al președintelui, precum și ministrul justiției de atunci, Gherman Galușcenko. Mindici a părăsit țara cu câteva ore înainte de descinderile autorităților. În aceeași zi, NABU a publicat înregistrări audio care arată discuțiile persoanelor implicate în presupusa schemă de deturnare de fonduri în domeniul energiei.

Combaterea corupției rămâne o prioritate cheie pentru Ucraina, în contextul reformelor necesare pentru apropierea de Uniunea Europeană, care solicită intensificarea luptei împotriva corupției la nivel înalt.