search
Miercuri, 25 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Fostul secretar general al Consiliului Europei, care a făcut lobby pentru Rusia în ciuda războiului, a încercat să se sinucidă

0
0
Publicat:

Unul dintre cei mai influenți politicieni europeni ai ultimelor decenii se află în centrul unui scandal care a căpătat rapid proporții dramatice.

Thorbjørn Jagland, fostul secretar general al Consiliului Europei/FOTO:X
Thorbjørn Jagland, fostul secretar general al Consiliului Europei/FOTO:X

Fostul secretar general al Consiliului Europei și ex-premier al Norvegiei, Thorbjørn Jagland, ar fi încercat să își ia viața. Incidentul s-a produs în urmă cu aproximativ o săptămână, iar politicianul este internat în stare extrem de gravă. Potrivit publicației norvegiene iNyheter, gestul ar fi survenit la scurt timp după ce numele său a apărut în așa-numitele „dosare Epstein”.

Jagland a condus guvernul Norvegiei în perioada 1996–1997 și a fost, timp de două mandate (2009–2019), secretar general al Consiliului Europei — una dintre cele mai importante instituții paneuropene în domeniul drepturilor omului și al democrației. Vocea sa a avut greutate în marile decizii politice ale continentului.

Umbra „dosarelor Epstein”

Numele lui Jagland figurează în documentele judiciare declasificate în SUA în cazul finanțatorului american Jeffrey Epstein, acuzat de organizarea unei rețele de exploatare sexuală a minorilor.

Epstein, miliardar cu relații înalte în politică și mediul de afaceri, a fost inculpat pentru trafic de minore și alte infracțiuni sexuale. În 2019 a fost găsit mort în celula sa dintr-o închisoare din New York. Oficial, moartea a fost catalogată drept sinucidere, însă circumstanțele continuă să alimenteze controverse și teorii alternative.

Deocamdată, natura exactă a legăturilor dintre Jagland și Epstein nu a fost făcută publică. Totuși, simpla menționare a numelui său în documente a provocat un val de reacții și a afectat serios reputația politicianului norvegian.

Dosarul Rusia

Nu este pentru prima dată când Jagland se află în mijlocul unor polemici.

În perioada în care conducea Consiliul Europei, el a pledat constant pentru menținerea și restabilirea drepturilor depline ale Rusiei în organizație, chiar și după anexarea Crimeei în 2014 și declanșarea conflictului armat din estul Ucrainei. Când Moscova a fost sancționată prin retragerea dreptului de vot în Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (APCE) și a suspendat plata contribuțiilor, Jagland a susținut că excluderea ar crea „o nouă linie de divizare în Europa”.

Declarațiile sale au fost criticate dur la Kiev. Atunci, ministrul ucrainean de Externe, Pavlo Klimkin, a reacționat ironic, afirmând că, urmând aceeași logică, ar trebui eliberați și infractorii din închisori, pentru că și aceștia creează „linii de divizare” în societate.

În iunie 2019, în pofida opoziției Ucrainei și a altor state, APCE a votat restabilirea deplină a drepturilor delegației ruse. Abia după invazia pe scară largă din 2022, Consiliul Europei a suspendat, iar ulterior a încetat complet calitatea de membru a Rusiei.

Căderea unei figuri europene

Recent, Consiliul Europei i-a retras lui Jagland imunitatea diplomatică, permițând autorităților să investigheze eventualele sale legături cu Epstein. Scandalul a căpătat astfel nu doar o dimensiune politică, ci și una profund personală.

Povestea lui Thorbjørn Jagland reflectă fragilitatea reputației în era transparenței totale. În Europa de astăzi, fiecare document, fiecare întâlnire și fiecare nume pot deveni publice. Iar consecințele nu mai sunt doar politice — ci, uneori, dramatice.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
O femeie din SUA a fost dată dispărută în urmă cu 24 de ani. Acum a fost găsită, dar nu vrea să ia legătura cu familia
digi24.ro
image
Guvernul Bolojan anunță că din toamnă începe reducerea cheltuielilor din universități. Sporul de doctorat, înjumătățit
stirileprotv.ro
image
Trei bătăuși beți au asediat clădirea Poliției din Popești Leordeni. În sediu, era la lucru doar o femeie care a sunat, la rândul ei, tot la Poliție
gandul.ro
image
Șoferii care nu plătesc amenzile rămân fără permis. Cum se face calculul
mediafax.ro
image
Pensia uriașă pe care o încasează Dumitru Dragomir de la statul român. „Soția îmi spune unde e dreptatea”
fanatik.ro
image
Putin îi pregătește pe ruși pentru cea mai proastă veste posibilă
libertatea.ro
image
„Nu trage, fac orice!” Mărturii din armata lui Putin: soldați ruși executați, torturați sau trimiși fără arme pe front
digi24.ro
image
Decizie șoc luată de Floyd Mayweather, după ce s-a aflat că este falit și nu mai are bani nici pentru serviciile de salubritate
gsp.ro
image
Italienii au dat verdictul în privința lui Chivu în miez de noapte, după ce Inter a fost eliminată din Champions League
digisport.ro
image
Zelenski, anunț surprinzător: „Suntem pregătiți pentru compromisuri!” / Condiția impusă de Ucraina
stiripesurse.ro
image
Permisul de conducere va fi suspendat pentru neplata amenzilor, a decis Guvernul Bolojan. Cum se va aplica măsura
antena3.ro
image
Experiment Observator: Capitala, sub asediul gropilor. Care sunt cele mai periculoase zone pentru şoferi
observatornews.ro
image
Ruxandra Luca a fost PĂRĂSITĂ de iubitul chirurg! Încă o lovitură pentru ea, după ce Antena 1 S-A DEZIS de ea
cancan.ro
image
Veste excelentă pentru pensionari. CASS la pensiile peste 3.000 lei, analizată de CCR. Miza: 1.000.0000.000€
newsweek.ro
image
FOTO. Ana Maria e considerată cea mai frumoasă fotbalistă din lume!
prosport.ro
image
Animale de companie la apartament: când ar putea fi obligați proprietarii să plătească taxe în plus
playtech.ro
image
Interul lui Cristi Chivu, distrus pe rețelele sociale după eșecul cu Bodo/Glimt: „Figurile de carton au fost umilite”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
”Șocant”: s-au despărțit! A făcut anunțul în direct și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte
digisport.ro
image
În Europa a fost descoperit cel mai mare lac subteran din lume: e foarte bogat în minerale și e la peste 100 m adâncime
stiripesurse.ro
image
DOAMNE FEREȘTE, în ce hal au putut să moară! Marius și Daniel se întorceau spre casă atunci când mașina lor a... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Cătălina și Dan sunt cei doi soți care au murit în cumplitul accident din Brăila! Fetița lor, de doar 6 anișori, va crește fără părinți
wowbiz.ro
image
Anunț TRIST despre Monica Bîrlădeanu. Soția lui Valeriu Gheorghiță a ajuns pe mâna medicilor
romaniatv.net
image
Cel mai mare secret al lui Putin. S-a aflat după patru ani de război cu Ucraina
mediaflux.ro
image
Ce pensie are Marin Condescu, fostul șef de la Pandurii și mare lider sindical la Tîrgu-Jiu: „Nu e normal! Mi-am mai luat un serviciu”
gsp.ro
image
Ce a pățit un vlogger danez în timp ce făcea autostopul la noi în țară: „Tot ce ați auzit despre România e greșit”
actualitate.net
image
S-a născut «copilul-minune». Bebelușul a fost purtat într-un uter transplantat de la o femeie decedată
actualitate.net
image
Cum se gătesc oladiile, preferatele Annei Lesko. Preparatul este de origine rusească și te va face să te lingi pe degete
click.ro
image
Top 3 zodii fericite până în aprilie. Trăiesc cea mai frumoasă perioadă, au fost binecuvântate de Divinitate
click.ro
image
Rețeta genială de pizza pe care Deea Maxer o face la micul dejun. Te vei linge pe degete
click.ro
Prințul Andrew Charles jpg
”Neața, imbecililor!” Andrew, profilul grobianului clasic, abuzator toată viața sa. Cum îi saluta pe angajați la Palat
okmagazine.ro
Jennifer Lopez foto Instagram jpg
„Am fost întotdeauna noi trei”. Omagiul adus de Jennifer Lopez gemenilor ei de 18 ani
clickpentrufemei.ro
Insula Ada-Kaleh (© iMAGO Romaniae)
Insula turcească Ada Kaleh, vizitată de un grup de elevi din Caransebeș în vara anului 1913
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Horoscop miercuri, 25 februarie. Scorpionii fac o schimbare radicală în viața lor, iar Balanțele își ascund emoțiile
image
Cum se gătesc oladiile, preferatele Annei Lesko. Preparatul este de origine rusească și te va face să te lingi pe degete

OK! Magazine

image
Fiica "prințului pervers" nu se mai ascunde! A intrat incognito în Regat, în timp ce mama ei, Fergie, este de negăsit

Click! Pentru femei

image
„În sfârșit, înțeleg sexul!” Cântăreața Hillary Duff a avut numai experiențe neplăcute până acum!

Click! Sănătate

image
Două semne de avertizare ale demenței care pot apărea noaptea