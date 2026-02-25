Fostul secretar general al Consiliului Europei, care a făcut lobby pentru Rusia în ciuda războiului, a încercat să se sinucidă

Unul dintre cei mai influenți politicieni europeni ai ultimelor decenii se află în centrul unui scandal care a căpătat rapid proporții dramatice.

Fostul secretar general al Consiliului Europei și ex-premier al Norvegiei, Thorbjørn Jagland, ar fi încercat să își ia viața. Incidentul s-a produs în urmă cu aproximativ o săptămână, iar politicianul este internat în stare extrem de gravă. Potrivit publicației norvegiene iNyheter, gestul ar fi survenit la scurt timp după ce numele său a apărut în așa-numitele „dosare Epstein”.

Jagland a condus guvernul Norvegiei în perioada 1996–1997 și a fost, timp de două mandate (2009–2019), secretar general al Consiliului Europei — una dintre cele mai importante instituții paneuropene în domeniul drepturilor omului și al democrației. Vocea sa a avut greutate în marile decizii politice ale continentului.

Umbra „dosarelor Epstein”

Numele lui Jagland figurează în documentele judiciare declasificate în SUA în cazul finanțatorului american Jeffrey Epstein, acuzat de organizarea unei rețele de exploatare sexuală a minorilor.

Epstein, miliardar cu relații înalte în politică și mediul de afaceri, a fost inculpat pentru trafic de minore și alte infracțiuni sexuale. În 2019 a fost găsit mort în celula sa dintr-o închisoare din New York. Oficial, moartea a fost catalogată drept sinucidere, însă circumstanțele continuă să alimenteze controverse și teorii alternative.

Deocamdată, natura exactă a legăturilor dintre Jagland și Epstein nu a fost făcută publică. Totuși, simpla menționare a numelui său în documente a provocat un val de reacții și a afectat serios reputația politicianului norvegian.

Dosarul Rusia

Nu este pentru prima dată când Jagland se află în mijlocul unor polemici.

În perioada în care conducea Consiliul Europei, el a pledat constant pentru menținerea și restabilirea drepturilor depline ale Rusiei în organizație, chiar și după anexarea Crimeei în 2014 și declanșarea conflictului armat din estul Ucrainei. Când Moscova a fost sancționată prin retragerea dreptului de vot în Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (APCE) și a suspendat plata contribuțiilor, Jagland a susținut că excluderea ar crea „o nouă linie de divizare în Europa”.

Declarațiile sale au fost criticate dur la Kiev. Atunci, ministrul ucrainean de Externe, Pavlo Klimkin, a reacționat ironic, afirmând că, urmând aceeași logică, ar trebui eliberați și infractorii din închisori, pentru că și aceștia creează „linii de divizare” în societate.

În iunie 2019, în pofida opoziției Ucrainei și a altor state, APCE a votat restabilirea deplină a drepturilor delegației ruse. Abia după invazia pe scară largă din 2022, Consiliul Europei a suspendat, iar ulterior a încetat complet calitatea de membru a Rusiei.

Căderea unei figuri europene

Recent, Consiliul Europei i-a retras lui Jagland imunitatea diplomatică, permițând autorităților să investigheze eventualele sale legături cu Epstein. Scandalul a căpătat astfel nu doar o dimensiune politică, ci și una profund personală.

Povestea lui Thorbjørn Jagland reflectă fragilitatea reputației în era transparenței totale. În Europa de astăzi, fiecare document, fiecare întâlnire și fiecare nume pot deveni publice. Iar consecințele nu mai sunt doar politice — ci, uneori, dramatice.