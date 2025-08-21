search
Joi, 21 August 2025
Un complot pentru angajarea unui ucigaș de câini agită campania electorală din Cehia

Publicat:

Într-una din țările cele mai iubitoare de câini din Europa, o deputată din partidul favoritului, controversatul Andrej Babiš, fost premier, este acuzată că ar fi încercat să ucidă un cățeluș, ceea ce l-a obligat pe veteranul politician să-și adapteze rapid strategia de imagine, relatează POLITICO.

Margita Balaštíková, acuzată că a încercat să angajeze un asasin de câini FOTO: X
Margita Balaštíková, acuzată că a încercat să angajeze un asasin de câini FOTO: X

Aşadar, ce faci când unul dintre parlamentarii partidului tău este acuzat că a încercat să angajeze un asasin pentru a ucide câinele noii iubite a fostului său soţ, iar tu încă vrei să devii prim-ministru? Andrej Babiš, favoritul alegerilor din Cehia şi un veteran al scandalurilor, are un plan: să arate câinilor puţină dragoste. Şi să o facă înainte de alegerile parlamentare de la începutul lunii octombrie, potrivit News.

Agitaţia stârnită de deputata Margita Balaštíková, despre care se zvonea că ar fi în cursă pentru funcţia de ministru al agriculturii într-un viitor guvern Babiš, atinge o coardă sensibilă într-o ţară în care cel puţin 42% din gospodării au un câine, una dintre cele mai ridicate rate din UE.

Când Balaștikova devine un balast

Balaštíková a fost eliminată de pe lista candidaţilor la alegeri după ce publicaţia cehă Seznam Zprávy a publicat înregistrări în care ea părea să discute despre folosirea relațiilor sale pentru a distruge compania fostului său soţ şi despre a angaja pe cineva care să ucidă câinele noii partenere a acestuia.

Înainte de a-şi şterge profilul, Balaštíková a declarat pe Facebook că înregistrările au fost manipulate, afirmând că nu a făcut nimic de genul acesta. Câinele în cauză este în viaţă.

„Faptul că toate aceste minciuni au ieşit la iveală tocmai acum este, pentru mine, un semn clar că este o încercare de a discredita mişcarea ANO (condusă de Babiš) înaintea alegerilor şi, poate, şi de a distrage atenţia de la o serie de scandaluri guvernamentale. Nu vreau cu adevărat să dăunez mişcării ANO şi nu o voi face – de aceea am decis să îmi suspend imediat calitatea de membru”, a scris Balaštíková.

Poliția cehă a declarat într-o postare pe X că investighează cazul.

Babiš a criticat-o ulterior pe Balaštíková, spunând: „Nu putem avea astfel de oameni în mișcare”.

„Desigur că Balaštíková a greşit. Nu poţi vorbi aşa... Din păcate, este greşeala ei şi am rezolvat-o imediat, pentru că toţi iubim animalele”, le-a spus Babiš alegătorilor la una dintre întâlnirile sale electorale.

Artileria grea

Babiš şi partidul său populist de dreapta ANO conduc în ultimele sondaje realizate de institutul de cercetare STEM din Praga, cu 32,5% din intenţiile de vot, în timp ce coaliţia de guvernare Spolu (Împreună) se află în urma lor, cu 20%. Partidul de extremă dreapta Libertate şi Democraţie Directă (SPD) ocupă locul al treilea, cu 12,5%.

Citește și: România intră în competiție cu Austria, Cehia, Spania, Germania și Olanda. Miză de 20 de miliarde de euro în AI

Pentru a menţine această situaţie, Babiš a scos la bătaie artileria grea.

Vineri, la doar câteva zile după izbucnirea scandalului, Babiš a adunat o parte din susţinătorii săi – dintre care mulţi au adus câini – în căldura toridă pentru a urca pe Lysá hora, cel mai înalt munte  din estul Cehiei. Fotografii şi videoclipuri de la drumeţie au umplut apoi pagina de Facebook a politicianului.

O altă fotografie, de la o întâlnire electorală cu alegătorii din Kolín, îl înfăţişează pe Babiš mângâind un câine; o altă postare arată un câine care bea dintr-un bol ataşat de un banner al campaniei ANO pe care scria: „Bea o gură cu Betyna”.

Betyna este câinele lui Karel Havlíček, mâina dreaptă a lui Babiš şi vicepreşedinte al ANO, care a calificat scandalul ca fiind inacceptabil şi a spus că „îl afectează” „cu atât mai mult” cu cât este „un mare iubitor de câini”.

Povestea cu Balaštíková aminteşte întrucâtva de mărturisirea din 2024 a lui Kristi Noem, actuala secretară a securităţii interne a SUA, care recunoştea că a împuşcat odată un câine care nu era obedient. Mărturisirea a stârnit o reacţie violentă în ţară.

Animalele umanizează politicenii

Manevrele publicitare sunt o parte integrantă a strategiei de PR a lui Babiš, potrivit lui Otto Eibl, politolog la Universitatea Masaryk din Brno. „Babiš se înconjoară în mod regulat de animale; nu este nimic nou pentru el, nimic pus în scenă brusc „pentru efect”. Desigur, poate servi şi ca măsură de control al daunelor, dar nu pare forţat – există autenticitate în asta”, a spus Eibl, adăugând că animalele sunt o parte importantă a politicii, deoarece umanizează politicienii.

„Ar fi altfel dacă alegătorilor nu le-ar plăcea acele animale. În acest caz, ele nu ar juca un astfel de rol şi politicienii nu le-ar arăta. Dar cehii sunt un popor iubitor de câini şi pisici, aşa că este logic să arate şi să folosească animale”, a adăugat el.

Partidul Democrat Civic (ODS), condus de actualul prim-ministru Petr Fiala şi parte a coaliţiei Spolu, s-a folosit de complotul de ucidere a câinelui pentru a-i ataca pe Babiš şi partidul său. „Câinii voştri vor fi în siguranţă, dacă ANO va ajunge la putere?”, a întrebat ODS într-o postare sumbră pe reţelele de socializare.

Dar Babiš va rămâne probabil încrezător înainte de votul din octombrie, după ce a scăpat ca Houdini din scandaluri mult mai mari, precum acuzaţii de răpire a propriului fiu şi o saga judiciară de fraude cu subvenţii UE în valoare de 2 milioane de euro, care este încă în curs, conchide POLITICO.

Europa

