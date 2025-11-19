search
Miercuri, 19 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Demiteri în lanț la Kiev. Ministrul Justiţiei şi cel al Energiei, înlăturaţi din funcţii într-o şedinţă tensionată

0
0
Publicat:

Rada Supremă de la Kiev i-a demis pe miniștrii Gherman Galușcenko și Svitlana Grinciuk, în contextul unui scandal de corupție din sectorul energetic în care este implicată şi compania Energoatom.

Şedinţă tensionată în parlamentul Ucrainei. FOTO: captura video/arhivă
Şedinţă tensionată în parlamentul Ucrainei. FOTO: captura video/arhivă

Rada Supremă, parlamentul unicameral al Ucrainei, a votat miercuri, 19 noiembrie, cu o majoritate de două treimi, demiterea lui Gherman Galușcenko, fost ministru al Energiei şi actual ministru al Justiţiei, și a succesoarei sale, Svitlana Grinciuk. Măsura vine în urma amplificării scandalului de corupție din domeniul energetic, după ce în presă s-au scurs informații privind o schemă de mită la compania Energoatom și după o presiune politică intensă în parlamentul ucrainean.

Înaintea votului, parlamentarii din formațiunea de opoziție Solidaritatea Europeană au blocat podiumul, cerând demisia întregului guvern condus de premierul Iulia Sviridenko. Situația s-a detensionat abia după ce vicepremierul Taras Kacika a răspuns la întrebările parlamentare, permițând continuarea procedurii legislative, potrivit Agerprs.

Nici Gherman Galușcenko, nici Svitlana Grinciuk nu au fost prezenți la întreaga ședință. Amândoi își depuseseră demisiile cu o săptămână în urmă, la cererea președintelui Volodimir Zelenski.

Criza politică a fost declanșată săptămâna trecută, după apariția în presă a unor înregistrări care dezvăluiau discuții privind mai multe plăți ca mită în interiorul companiei Energoatom, operatorul de stat al centralelor nucleare, prin care statul ucrainean a fost fraudat cu aproximativ 100 de milioane de dolari.

În timp ce scandalul lua amploare, omul de afaceri Timur Mindici, un apropiat și fost partener de afaceri al președintelui Volodimir Zelenski, a părăsit țara cu doar câteva ore înainte ca procurorii anticorupție să îi percheziționeze locuința.

În scandal este implicat şi Oleksi Cernîșov, fost vicepremier și apropiat al președintelui, iar mai mulți oficiali guvernamentali sunt, la rândul lor, suspectați de implicare într-un al dosar de mită, de data aceasta în domeniul apărării.

Ce spune Volodimir Zelenski

În urma scandalului, președintele Volodimir Zelenski a anunțat o restructurare amplă în conducerea celor mai importante companii energetice ale Ucrainei.

„În paralel cu un audit complet al activităților financiare, trebuie să înceapă o înnoire a managementului la aceste companii”, a scris el sâmbătă pe Telegram, explicând căcă a convenit pașii următori cu premierul Iulia Sviridenko, care anunțase anterior un „audit cuprinzător” la toate marile companii de stat, în contextul scandalurilor din energie și apărare.

Potrivit șefei guvernului, auditul va viza în mod special transparența achizițiilor și controlul financiar în domeniile strategice. Ea a menționat explicit companii precum Naftogaz și Căile Ferate Ucrainene.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
George Simion pune egal între moartea conspiraționistei Flavia Groșan și cea a eroului Ilie Ilașcu
digi24.ro
image
Ce scrie presa italiană despre un eventual baraj între Azzurri și România pentru CM 2026: „Echipa nu e spectaculoasă”
stirileprotv.ro
image
TEST IQ | Câți câini apar, în total, în această iluzie optică? Doar un geniu îi poate vedea pe toți
gandul.ro
image
Este periculos să scoți mașina de spălat din priză după ce termini de spălat? Explicația unui expert
mediafax.ro
image
Fostul deputat Nati Meir afirmă că asistentul său din închisoare s-a sinucis. Bărbatul ar fi avut probleme medicale
fanatik.ro
image
Cât a ajuns să coste un singur cartof la Târgul de Crăciun Sibiu 2025? Din supermarket îți cumperi peste 20 de kilograme!
libertatea.ro
image
Statul român renunță la preluarea rafinăriei Lukoil. Vânzarea va fi făcută în două etape (surse)
digi24.ro
image
Scandal! Senatorii au aprobat noile amendamente la Legea Sportului, dar coaliția PSD-PNL-AUR, în frunte cu Elisabeta Lipă, se opune: „Să fie și funcționarii premiați, nu doar sportivii”
gsp.ro
image
Neașteptat! Cum a apărut în văzul tuturor singurul fiu rămas în viață al soților Elena și Nicolae Ceaușescu, la 77 de ani
digisport.ro
image
Cel mai periculos tip de cafea. În cazurile grave se poate ajunge la pierderea vederii
stiripesurse.ro
image
DOCUMENT. Noul proiect pentru pensiile magistraților: 70% din salariu, magistrații vor ieși la pensie la 65 de ani în 2041
antena3.ro
image
Iarna, adusă în România de trei cicloane care s-au unit. Zăpadă de un metru şi risc de avalanşă la munte
observatornews.ro
image
Ce boală a avut Sara înainte să meargă la dentist. Medicamentul dat de părinți i-a mărit ficatul. Ce substanțe avea în corp
cancan.ro
image
Imagini hot. Sabalenka s-a pozat în bikini alături de iubitul musculos
prosport.ro
image
Cât trebuie să fie umiditatea în casă la final de toamnă. Aşa te asiguri că nu te îmbolnăveşti
playtech.ro
image
Ce diferență de vârstă este între Camelia Voinea și fiica ei, Sabrina, considerată numărul 1 în lotul de gimnastică al României
fanatik.ro
image
Primul președinte al României care face asta. Avertisment la adresa lui Nicușor Dan: „Există acest risc”
ziare.com
image
Lovitură de proporții: 3.500.000€ pentru transferul lui Ianis Hagi! Clubul care vrea să-l ia în iarnă
digisport.ro
image
Bolojan unește primarii PSD și PNL împotriva lui. Premierul, înfruntat în ședință de Olguța Vasilescu: „Exclus! Exclus! Exclus!”
stiripesurse.ro
image
O mamă și fiul de 8 ani au fost găsiți fără suflare la câteva ore distanță, în locuri diferite. Primele ipoteze luate în calcul de anchetatori
kanald.ro
image
O familie economisește 90% la încălzirea locuinței cu un sistem neobișnuit, testat ca posibilă soluție pentru viitorul energiei
playtech.ro
fără imagine
Primele informații despre autopsie în cazul lui Marius, polițistul găsit împușcat în cap, într-un apartament din Giurgiu. Ce a mai ieșit la iveală la scurt timp după tragedie? Ar fi avut o dramă imensă în familie
wowbiz.ro
image
Mihaela Rădulescu, prima apariție la TV, după moartea tragică a lui Felix Baumgartner. Cum a venit îmbrăcată. Cei prezenți au fost uimiți când au văzut-o
romaniatv.net
image
ANAF schimbă regula jocului. Oamenii vor primi citații direct de a Fisc
mediaflux.ro
image
Scandal! Senatorii au aprobat noile amendamente la Legea Sportului, dar coaliția PSD-PNL-AUR, în frunte cu Elisabeta Lipă, se opune: „Să fie și funcționarii premiați, nu doar sportivii”
gsp.ro
image
Cristina Teleanu, în lacrimi. Fosta avocată, devenită ciobăniță, acuzații grave pentru soțul ei: „Un om fără școală să mă umilească..."
actualitate.net
image
Descoperire fantastică. Organul care produce aproape toată serotonina din corp. Nu e creierul. Din cauza asta ne îmbolnăvim de anxietate și depresie
actualitate.net
image
Ținutele care au făcut senzație la aniversarea PRO TV. Cum s-a îmbrăcat Mihaela Rădulescu la patru luni de la moartea lui Felix Baumgartner
click.ro
image
Așa arată vedetele cu și fără photoshop! Fanii au taxat-o la greu pe Gabriela Cristea: „Crezi că poți păcăli lumea?”. Verdictul stiliștilor: „Ajungi să le confunzi!”
click.ro
image
Ce gătesc vedetele în Postul Crăciunului. Rețeta specială a Nataliei Guberna: „Mămica m-a învățat”. Ingredientul-minune pentru mâncărică de prune uscate cu orez
click.ro
Kate Middleton cu Prințul Harry și Meghan Markle foto profimedia 0377429974 jpg
De Meghan nici nu vrea să audă, însă pe Harry l-ar primi înapoi acasă oricând. Cât de perfid pare planul lui Kate!
okmagazine.ro
Varza la cuptor Sursa foto shutterstock 2466533191 jpg
Varză la cuptor. În mai puţin de o oră ai cina gata cu doar 3 ingrediente de bază!
clickpentrufemei.ro
Camera sovietica Krasnogorsk 3 film 16 mm (© CNSAS)
Eșecuri și gafe ale securiștilor, dezvăluite de un document de uz intern al Securității
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Theo Rose, invitată de soacră la un restaurant cu stele Michelin din Paris. Combinația alimentară modestă care a impresionat-o: „Ca la mama lui”
image
Ținutele care au făcut senzație la aniversarea PRO TV. Cum s-a îmbrăcat Mihaela Rădulescu la patru luni de la moartea lui Felix Baumgartner

OK! Magazine

image
HALUCINANT! ”Sarah Ferguson făcea sex cu iubitul ei în biroul lui Andrew, după ce acesta mergea la culcare”

Click! Pentru femei

image
Ups, se întâmplă și la case mai mari! Regina Camilla a umilit o femeie în public!

Click! Sănătate

image
În ce moment al zilei beneficiezi cel mai mult dacă mănânci banane?