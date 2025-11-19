Demiteri în lanț la Kiev. Ministrul Justiţiei şi cel al Energiei, înlăturaţi din funcţii într-o şedinţă tensionată

Rada Supremă de la Kiev i-a demis pe miniștrii Gherman Galușcenko și Svitlana Grinciuk, în contextul unui scandal de corupție din sectorul energetic în care este implicată şi compania Energoatom.

Rada Supremă, parlamentul unicameral al Ucrainei, a votat miercuri, 19 noiembrie, cu o majoritate de două treimi, demiterea lui Gherman Galușcenko, fost ministru al Energiei şi actual ministru al Justiţiei, și a succesoarei sale, Svitlana Grinciuk. Măsura vine în urma amplificării scandalului de corupție din domeniul energetic, după ce în presă s-au scurs informații privind o schemă de mită la compania Energoatom și după o presiune politică intensă în parlamentul ucrainean.

Înaintea votului, parlamentarii din formațiunea de opoziție Solidaritatea Europeană au blocat podiumul, cerând demisia întregului guvern condus de premierul Iulia Sviridenko. Situația s-a detensionat abia după ce vicepremierul Taras Kacika a răspuns la întrebările parlamentare, permițând continuarea procedurii legislative, potrivit Agerprs.

Nici Gherman Galușcenko, nici Svitlana Grinciuk nu au fost prezenți la întreaga ședință. Amândoi își depuseseră demisiile cu o săptămână în urmă, la cererea președintelui Volodimir Zelenski.

Criza politică a fost declanșată săptămâna trecută, după apariția în presă a unor înregistrări care dezvăluiau discuții privind mai multe plăți ca mită în interiorul companiei Energoatom, operatorul de stat al centralelor nucleare, prin care statul ucrainean a fost fraudat cu aproximativ 100 de milioane de dolari.

În timp ce scandalul lua amploare, omul de afaceri Timur Mindici, un apropiat și fost partener de afaceri al președintelui Volodimir Zelenski, a părăsit țara cu doar câteva ore înainte ca procurorii anticorupție să îi percheziționeze locuința.

În scandal este implicat şi Oleksi Cernîșov, fost vicepremier și apropiat al președintelui, iar mai mulți oficiali guvernamentali sunt, la rândul lor, suspectați de implicare într-un al dosar de mită, de data aceasta în domeniul apărării.

Ce spune Volodimir Zelenski

În urma scandalului, președintele Volodimir Zelenski a anunțat o restructurare amplă în conducerea celor mai importante companii energetice ale Ucrainei.

„În paralel cu un audit complet al activităților financiare, trebuie să înceapă o înnoire a managementului la aceste companii”, a scris el sâmbătă pe Telegram, explicând căcă a convenit pașii următori cu premierul Iulia Sviridenko, care anunțase anterior un „audit cuprinzător” la toate marile companii de stat, în contextul scandalurilor din energie și apărare.

Potrivit șefei guvernului, auditul va viza în mod special transparența achizițiilor și controlul financiar în domeniile strategice. Ea a menționat explicit companii precum Naftogaz și Căile Ferate Ucrainene.