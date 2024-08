Măsurile luate de BBC după ce fostul prezentator Huw Edwards a recunoscut că avea imagini indecente cu minori

După ce Huw Edwards a pledat vinovat pentru deținere de pornografie infantilă, BBC a demarat procesul de îndepărtare a imaginii și vocii sale din unele înregistrări de arhivă, relatează BBC.

Potrivit publicației Observer, care a semnalat inițiativa, BBC va începe cu conținutul de familie și de divertisment de pe iPlayer.

Edwards a fost, până anul trecut, unul dintre principalii prezentatori ai emisiunii News at Ten de la BBC One și a fost cel care a anunţat moartea reginei Elisabeta a II-a la 8 septembrie 2022. De asemenea, a comentat căsătoria prinţului William cu Kate Middleton, deschiderea Jocurilor Olimpice de la Londra din 2012 şi încoronarea regelui Charles al III-lea al Marii Britanii.

„După cum v-ați putea aștepta, analizăm în mod activ posibilitatea ca arhiva noastră să fie disponibilă", a declarat un purtător de cuvânt al BBC.

„În timp ce nu ștergem în mod obișnuit conținutul din arhiva BBC, deoarece este o chestiune de evidență cu caracter istoric, luăm în considerare utilizarea și reutilizarea continuă a materialului de la caz la caz."

Edwards a demisionat de la BBC în luna aprilie, invocând recomandări medicale. El a recunoscut miercuri, 31 iulie, că avea 41 de imagini indecente cu minori, care i-au fost trimise de un alt bărbat pe WhatsApp.

The Observer a precizat că eliminarea anumitor materiale a avut drept scop „protejarea audienței de repetarea celor mai vizibile opere ale lui Edwards în știri și la ocazii de stat", inclusiv la funeraliile Reginei Elisabeta a II-a.

Un episod din „Doctor Who” cu vocea lui Edwards a fost deja scos de pe iPlayer.

BBC a mai avut de-a face cu astfel de situații de criză, mai ales când abuzurile asupra copiilor săvârșite de Jimmy Savile, DJ de radio și vedetă de televiziune, au fost scoase la iveală după moartea sa în 2011. În plus, BBC a șters sâmbătă o înregistrare video cu Axel Rudakubana, adolescentul acuzat de uciderea a trei fete în Southport, după ce a ieșit la iveală faptul că a jucat într-o reclamă pentru Children in Need în 2018, conform The Guardian.