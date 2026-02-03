FT: Ucraina și partenerii occidentali ar fi convenit un răspuns militar coordonat dacă Rusia încalcă un viitor armistițiu

Ucraina ar fi convenit cu partenerii săi occidentali că orice încălcare persistentă de către Rusia a unui viitor acord de încetare a focului va declanșa un răspuns militar coordonat din partea Europei și a Statelor Unite, relatează marți Financial Times, citând surse familiarizate cu discuțiile.

Potrivit Reuters, informația nu a putut fi verificată independent până în acest moment.

Conform publicației britanice, planul a fost discutat în repetate rânduri în lunile decembrie și ianuarie, în cadrul unor consultări între oficiali ucraineni, europeni și americani. Propunerea ar viza un mecanism de reacție pe mai multe niveluri în cazul în care Rusia ar încălca un armistițiu convenit.

În același timp, Financial Times notează că emisari din Ucraina, Rusia și Statele Unite urmează să se întâlnească miercuri și joi la Abu Dhabi, pentru discuții menite să ducă la încheierea războiului.

Potrivit planului discutat, orice încălcare a armistițiului de către Rusia ar urma să fie sancționată în termen de 24 de ore. Prima etapă ar include un avertisment diplomatic, urmat, dacă situația o impune, de acțiuni ale armatei ucrainene pentru a opri încălcarea.

Dacă ostilitățile ar continua după această perioadă, ar fi activată o a doua fază de intervenție, care ar implica forțe din așa-numita „Coaliție a voinței”. Aceasta include mai multe state membre ale Uniunii Europene, Regatul Unit, Norvegia, Islanda și Turcia, mai arată Financial Times.

Publicația precizează că, în cazul unui atac de amploare, un răspuns coordonat al unei forțe susținute de Occident, inclusiv cu participarea armatei americane, ar putea fi declanșat la 72 de ore de la încălcarea inițială a armistițiului.