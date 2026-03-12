search
Joi, 12 Martie 2026
Tiranozaurul „Hunter Wash" iese la lumină după 74 de milioane de ani. Tibia misterioasă care rescrie arborele genealogic al lui T‑rex

Publicat:

O tibie uriașă descoperită în anii ’70 într-o regiune izolată din New Mexico s-a dovedit, în urma unei noi analize, a aparține unei rude apropiate a lui Tyrannosaurus rex, un prădător care a trăit cu câteva milioane de ani înaintea celebrului T‑rex. Fosila, lungă de aproape un metru, sugerează existența unui tiranozaur de 4,7 tone, posibil cel mai mare prădător al epocii sale și un potențial strămoș direct al lui T‑rex, potrivit cercetătorilor, potrivit Reuters.

T-rex era considerat, până recent, cel mai mare tiranozaur. Captură YouTube Prehistoric Documentary
T-rex era considerat, până recent, cel mai mare tiranozaur. Captură YouTube Prehistoric Documentary

Uriașa tibie datează din urmă cu 74 de milioane de ani din timpul Cretacicului. Ea are o lungime de 96 de centimetri și o lățime de 13 centimetri, reprezentând aproximativ 80% din dimensiunile aceluiași tip de os găsit în scheletul celui mai mare exemplar cunoscut de T-rex, specimenul denumit „Sue”, care este expus la Muzeul Field din Chicago, relatează agenția internațională, citată de Agerpres.

Mărimea și forma tibiei indică faptul că aceasta a aparținut unui exemplar dintr-un grup de dinozauri carnivori, denumiți tiranozauri. Acest grup și-a atins apogeul prin T-rex, care a apărut pe Terra în urmă cu 67 de milioane de ani, în amurgul erei dinozaurilor.

Nu au fost descoperite alte oase de la acel dinozaur. Un singur os oferă informații insuficiente pentru a permite atribuirea unei denumiri științifice. Cercetătorii au denumit acel dinozaur „tiranozaurul Hunter Wash”, făcând referire la formațiunea stâncoasă în care tibia a fost descoperită de studenți de la Universitatea New Mexico, în zona Bisti-De-na-zin Wilderness din comitatul San Juan din același stat american.

„Te-ai aștepta să găsești animale care nu sunt chiar atât de mari”

Dimensiunile tibiei, potrivit oamenilor de știință, indică faptul că acel dinozaur cântărea 4,7 tone, aproximativ jumătate din masa lui Sue, dar era de două ori mai mare decât Daspletosaurus și Gorgosaurus, alți tiranozauri mari din America de Nord, care au fost aproximativ contemporani cu tiranozaurul Hunter Wash. Este posibil ca acesta din urmă să fi fost cel mai mare tiranozaur care trăise vreodată până în acea epocă.

„Dimensiunea enormă de lui T-rex este o specializare care a apărut relativ târziu în evoluția tiranozaurilor. Pe măsură ce mergi înapoi în timp, te-ai aștepta să găsești animale care nu sunt chiar atât de mari, deci astfel de urme”, a declarat paleontologul Nick Longrich de la Universitatea Bath din Anglia, autorul principal al studiului publicat joi în revista Scientific Reports.

Acest dinozaur ar fi putut avea o lungime de 10,5 metri, în comparație cu lungimea lui Sue de 12,3 metri.

„Fosila este în concordanță cu ipoteza că această specie este înrudită direct cu T-rex, dar am avea nevoie cu adevărat de un craniu complet pentru a ști dacă este un strămoș direct sau un verișor apropiat al lui T-rex. Este posibil să fi fost o specie timpurie de tiranozaur, dar, încă o dată, am avea nevoie de un material complet', a adăugat Nick Longrich.

Oamenii de știință au descoperit o nouă specie de dinozaur, iar aceasta ar putea rescrie istoria evoluției lui T-Rex

Un gen reprezintă un grup de specii strâns înrudite care împărtășesc trăsături similare. De exemplu, leii și tigrii fac parte din același gen, dar reprezintă specii diferite. Există o dezbatere în rândul paleontologilor cu privire la faptul dacă diverse fosile de tiranozauri merită să fie recunoscute ca specii diferite de T-rex.

„Această tibie se potrivește foarte bine cu tibia de tiranozaur”, a declarat Anthony Fiorillo, paleontolog și coautor al studiului, director executiv al Muzeului de Istorie Naturală și Știință din New Mexico.

 Paleontologul a adăugat:

„Ținând cont de asemănarea remarcabilă a tibiei din studiul nostru cu tibia de T-rex, atunci da, considerăm că cele două animale erau foarte strâns înrudite. Vom ști mai multe când vom găsi mai multe fosile”, a mai spus Anthony Fiorillo.

Potrivit cercetătorilor, au existat diverse linii de dinozauri carnivori, mulți dintre ei atingând dimensiuni mari. T-rex este cel mai mare dintre dinozaurii cunoscuți.

Având cunoștințe despre creșterea tiranozaurilor pe baza descoperirii de noi fosile, oamenii de știință au analizat din nou acea tibie, depozitată în muzeul condus de Anthony Fiorillio.

Hunter Wash a trăit într-o câmpie costieră și inundabilă alături de numeroși dinozauri cu coarne, platoșă și bot lat, care se hrăneau cu plante.

În acea epocă, America de Nord era împărțită în două de un vast canal maritim. T-rex trăia pe porțiunea de uscat denumită Laramidia, care cuprindea partea vestică a continentului. El era prădătorul suprem, cunoscut datorită fosilelor găsite în zonele nordice și sudice din Laramidia.

Oamenii de știință spun că apar tot mai multe dovezi care sugerează că genul tiranozaurilor a evoluat în părțile sudice din Laramidia, probabil în Nex Mexico, Texas și Mexic. Nick Longrich menționează, de exemplu, că un singur os din coada unui astfel de animal preistoric, datând din urmă cu 69 de milioane de ani și descoperit în Texas, pare să fi provenit de la un tiranozaur care avea dimensiunile unui T-rex.

Deocamdată, tiranozaurul Hunter Wash este cunoscut doar prin intermediul unui singur os.

„Ne dezvoltăm planurile pentru a extinde căutările cu scopul de a găsi mai multe materiale fosile”, a adăugat Anthony Fiorillo.

image

