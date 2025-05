Expert în securitate și fost înalt oficial în Armata SUA, David H. Carstens a vorbit în cadrul unui interviu exclusiv pentru „Adevărul” despre negocierile de pace dintre Ucraina și Rusia, despre cum poate fi învinsă Rusia și vulnerabilitățile lui Vladimir Putin.

Între anii 2018–2023, David H. Carstens a lucrat în cadrul Ambasadei SUA la București ca civil al guvernului american, unde a fost Șeful Biroului de Legătură Militară.

Între 1988–2018, a lucrat în Armata Statelor Unite ale Americii. A obținut gradul de colonel și a ocupat funcții de conducere cu un grad ridicat de responsabilitate în cei 30 de ani de carieră. Înainte de retragerea din serviciul militar activ, a condus eforturile de protecție pentru U.S. Army Europe, în calitate de Director al departamentului de Anti-Terorism și Management al Situațiilor de Urgență. Un moment important din cariera sa a fost între 2012–2014, când a fost Comandantul Garnizoanei Armatei SUA din Wiesbaden, Germania: o comunitate militară de 20.000 de persoane și sediul Comandamentului Forțelor Terestre ale SUA în Europa. A lucrat de asemenea în CIA și NSA.

David H. Carstens este fondatorul și directorul general al Carstens Consulting Global Inc., o companie americană specializată în planificarea și implementarea de soluții pentru dezvoltarea piețelor, evaluarea riscurilor, business intelligence și protecția activelor.

Reputatul expert american trăiește în România, este căsătorit cu o româncă și va aplica pentru obținerea cetățeniei române.

David H. Carstens a primit numeroase distincții de-a lungul carierei sale militare și de funcționar civil guvernamental, inclusiv Medalia pentru Serviciu Superior în Apărare a Statelor Unite, Legiunea de Merit a Armatei SUA (de două ori), Steaua de Bronz a Armatei SUA (de două ori), Crucea de Onoare a Armatei Germane în Argint și, recent, Insigna de Onoare pentru Informații de Apărare din România.

ADEVĂRUL Vă așteptați ca SUA și Europa să impună sancțiuni mai puternice Rusiei dacă Moscova nu semnează încetarea focului?

David H. Carstens: Ei bine, da, deși există unele discuții cu privire la cât de mult efect au avut sancțiunile. Într-adevăr, ceea ce sper să se întâmple este să începem să vizăm aliații rușilor cu sancțiuni. Aici este adevărata pârghie. Sancțiunile au avut un impact. Dar nu uitați, nimeni nu știe să sufere mai bine decât Rusia. După trei ani de război, PIB-ul Rusiei este cu aproximativ 10-12% sub tendințele de dinainte de invazie. Și când combini rata inflației cu ratele dobânzilor interne din Rusia, care sunt de aproximativ 20%, precum și toți ceilalți factori, pierderea rezervei valutare, falimente în creștere în întreprinderile interne, scăderea prețurilor la imobiliare, dificultăți tot mai mari în tranzacțiile interbancare, economia Rusiei pare extrem de slabă. Problema este că Rusia încă primește bani prin ușa din spate, iar ușa din spate este Asia. Sincer, China produce o mare parte din ceea ce are nevoie Rusia și poate cumpăra o mare parte din ceea ce vinde Rusia. Astfel, China a oprit efectiv sângerarea pe care sancțiunile au fost impuse să o provoace. Kazahstanul este un exemplu. Kazahstanul livrează Rusiei echipamente electronice în valoare de sute de milioane de dolari.

Care sunt șansele unui acord de pace real între Ucraina și Rusia în perioada următoare?

Cred că extrem de scăzute. Rusia crede că negociază de pe o poziție de forță. Și acest lucru este ciudat pentru că Rusia a avut niște pierderi uluitoare în ultimele patru luni. Ministerul Apărării din Regatul Unit al Marii Britanie a estimat 160.000 de victime din partea Rusiei în primele patru luni ale anului 2025. Acest lucru ar pune Rusia pe cale de a avea cel mai mare număr de victime în acest an decât în orice alt an de la începutul războiului. Dar Rusia continuă să insiste. Putin nu simte nicio presiune reală pentru a veni la masa negocierilor. Tocmai am văzut asta. Și, sincer, cred că Putin se simte încurajat de lipsa de angajament pe termen lung al SUA față de Ucraina. Iar ceea ce vede sunt unele fisuri în perspectiva Uniunii Europene cu privire la Ucraina.

Este aderarea la NATO o misiune imposibilă pentru Ucraina?

Ei bine, nu cred că este imposibilă, dar cred că este sub semnul întrebării. Dar nu văd niciun motiv real pentru care Ucrainei nu i s-ar putea acorda garanții de securitate de tip NATO. În afară de faptul că Rusia nu dorește ca Ucraina să fie vreodată în NATO și, probabil, de crearea a ceea ce Rusia ar vedea ca o zonă tampon, o zonă nemilitarizată, o zonă de dispută, ceva de genul Osetiei, Abhaziei și Georgiei, adevărul este că membrii NATO trebuie să susțină admiterea unui nou membru în totalitate, 100%. Și pur și simplu nu văd țări precum Turcia și Ungaria venind și spunând ca sunt de acord cu intrarea Ucrainei în NATO.

Cum poate fi învinsă Rusia?

În primul rând, NATO trebuie să rămână unită. Împreună suntem mai puternici. Și cred cu tărie că NATO este cea mai mare alianță militară din istoria omenirii. Ne-a ținut în siguranță de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial. Se poate spune că NATO a dus la sfârșitul Războiului Rece și la dispariția Uniunii Sovietice. NATO are provocările sale. Totuși, NATO a menținut pacea. Au făcut acest lucru timp de decenii. Așa că eu cred cu adevărat în puterea NATO și în capacitatea sa de a schimba cursul acestui război. Dar trebuie să rămânem împreună. Suntem mai puternici împreună. Așadar, comentariile oricărui președinte sau viitor președinte împotriva NATO și - ei bine, împotriva NATO și împotriva sprijinului acordat Ucrainei, cred că diminuează puterea alianței și îl fac pe Putin mai puternic. Îl îmbărbătează. NATO versus Rusia este de trei la unu sau mai mare, mult mai mare, în termeni de superioritate. Trebuie să sancționăm aliații Rusiei. Trebuie să ridicăm sancțiunile asupra acelor țări care continuă să alimenteze economia rusă.

Este Vladimir Putin invincibil? Are un călcâi al lui Ahile?

Nimeni nu este invincibil, nu-i așa? Și cred că dacă ne uităm la 2025, care ar putea fi cel mai costisitor an al războiului pentru Rusia în ceea ce privește pierderile, trupele nu sunt o resursă nelimitată. Așa că acesta este, să spunem, riscul numărul unu pentru Putin. Numărul doi ca risc este acela că economia Rusiei este foarte fragilă. Dacă există un fel de șoc economic, cum ar fi o scădere masivă a prețurilor la combustibil sau pierderea unui partener comercial strategic, cred că sistemul s-ar putea destabiliza. Al treilea risc sau amenințare la adresa lui Putin este faptul că Putin depinde de acest cerc restrâns. Serviciile sale de securitate, FSB, oligarhii săi, unii comandanți militari loiali. Dacă există eșecuri de război continue, dacă există, știți, utilizarea continuă a soldaților, știți, în masă, grăbind apărarea ucraineană, creând aceste evenimente cu multe victime, lipsa de încredere va crește, iar acest lucru ar putea fractura cercul interior. Și, sincer să fiu, trebuie să caut în istorie amenințarea numărul patru la adresa lui Putin. Pur și simplu nu cred că Putin și-a citit istoria când vine vorba de exagerări. Deci, Rusia este incredibil de extinsă în Ucraina. Și exact acest tip de depășire a limitelor l-a învins în cele din urmă pe Hitler în cucerirea Europei. Așadar, cred că Putin a căzut în același impas, se împotmolește într-un conflict pe care nu îl poate susține, iar acest lucru face parte din călcâiul lui Ahile.

„România trebuie să învețe să exploateze potențialul economic uriaș pe care îl are”

Cum vedeți perspectivele economice ale Rusiei pe termen mediu?

Ei bine, asta e cea mai ușoară întrebare. Slabe. PIB-ul Rusiei este de mărimea Italiei. Rusia este ca o benzinărie ieftină cu arme nucleare. Nu au o economie diversificată. Sunt dependenți de combustibil. Și da, cred că sunt, cred că dacă nu decid să devină parte a restului lumii libere când vine vorba de comerț, dacă nu opresc acest război și nu permit națiunilor occidentale să deschidă economia, cred că perspectivele lor sunt extrem de proaste.

Cât de stabil sau instabil vedeți viitorul României pe termen mediu și lung?

Nu sunt român, deși locuiesc aici. Voi solicita cetățenia română și intenționez să rămân aici. Dar nu sunt încă un român. Soția mea s-a născut în România comunistă. Familia ei a fost sub o frică constantă, știți, se șoptea despre anumite subiecte.

Faptul că 28% din populația României trăiește la sau sub nivelul sărăciei este inacceptabil. Este nesustenabil. Faptul că peste patru milioane de români trăiesc în străinătate pentru a avea un trai mai bun este inacceptabil și este nesustenabil. Dar sunt optimist pentru că eu cred că România are un potențial uriaș. Și uite, eu locuiesc aici, nu? Deci sunt, ca american, mă simt confortabil în România. Avem valori similare. Îmi place poporul român. Suntem similari din punct de vedere cultural. Există un potențial economic uriaș. România trebuie să învețe să îl exploateze. Mă refer aici și la aceleași metale prețioase ce există în Ucraina, condițiile geologice ce formează metalele prețioase în Ucraina le formează și în România. Diferența este că noi nu avem un război în desfășurare. Deci aveți aceste lucruri. Aveți Portul Constanța. Ce potențial incredibil, uriaș are Portul Constanța, inclusiv pentru a servi drept platformă pentru reconstrucția Ucrainei. România trebuie să creeze condițiile și stimulentele pentru dezvoltarea sectorului privat, pentru că România are o forță de muncă foarte educată. Aveți universități excelente. Aveți competențe tehnice deosebite.