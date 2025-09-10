search
Miercuri, 10 Septembrie 2025
Adevărul
Europa, în contratimp cu istoria. Avertismentul Suediei privind riscul unui conflict militar direct cu Rusia

Război în Ucraina
Publicat:

Europa se află într-un moment critic, cu o fereastră de timp tot mai îngustă pentru a-și consolida apărarea înaintea unei posibile confruntări directe cu Federația Rusă. Este mesajul transmis, fără ocol, de ministrul apărării al Suediei, Pål Jonson, în cadrul summitului de securitate de la Praga, organizat de International Institute for Strategic Studies (IISS).

Ministrul apărării al Suediei, Pål Jonson/FOTO:X
Ministrul apărării al Suediei, Pål Jonson/FOTO:X

ministrul apărării al Suediei, Pål Jonson

Potrivit oficialului suedez, în următorii doi până la cinci ani, Rusia ar putea fi capabilă să lanseze o agresiune de amploare limitată în nordul Europei și în zona baltică, folosindu-se de experiența acumulată în Ucraina și de o industrie militară aflată deja pe picior de război.

Nordul Europei, noul punct vulnerabil?

Deși nu este membră NATO decât din 2024, Suedia avertizează cu insistență asupra pericolelor care se profilează la orizontul european. „Rusia învață și se adaptează rapid pe câmpul de luptă din Ucraina, mai ales în domeniile războiului electronic, al atacurilor cu rază lungă și al utilizării masive a dronelor”, a subliniat Jonson în interviul acordat publicației The Telegraph.

Această capacitate de învățare și adaptare, combinată cu creșterea rapidă a producției de armament, poate transforma nordul continentului într-un nou front potențial, în special dacă atenția occidentală se disipează sau se fragmentează în anii următori.

Un pericol care nu se limitează la granițele geografice

Mesajul transmis de Stockholm nu este unul izolat. Într-o Europă în care retorica agresivă a Kremlinului devine tot mai previzibilă, iar doctrina militară rusă devine tot mai orientată spre confruntare deschisă, avertismentele încep să se înmulțească. Jonson subliniază că riscurile nu vizează doar țările vecine Rusiei, ci întregul continent.

„Rusia a demonstrat deja că este dispusă să își asume riscuri politice și militare majore. Nu mai vorbim despre un actor imprevizibil, ci despre unul sistematic și metodic în logica sa agresivă”, a declarat ministrul suedez.

O fereastră de oportunitate – și o alegere strategică

Chiar dacă, în prezent, armata rusă este angajată masiv în Ucraina, acest lucru nu trebuie interpretat ca o garanție de securitate pentru restul Europei. Dimpotrivă, susține Jonson, acesta este momentul optim pentru întărirea flancului nordic al NATO, cât încă Moscova este distrasă și resursele sale sunt consumate într-un conflict de uzură.

Este o fereastră de oportunitate care se va închide rapid – iar întrebarea reală nu este dacă Rusia își va continua acțiunile destabilizatoare, ci dacă Europa va fi pregătită când o va face.

Mai mult decât bani: lecția din Ucraina

Această poziție se adaugă semnalelor trase anterior de alți actori strategici. Într-o analiză publicată recent de Politico, se sublinia că simpla creștere a bugetelor pentru apărare nu este suficientă. Fără o strategie coerentă, voință politică clară, reziliență națională și reforme structurale reale, fondurile alocate apărării riscă să devină simple exerciții contabile, lipsite de impact operațional.

Europa este, în cifre, o superputere economică, dar în plan militar rămâne fragmentată, lentă și, adesea, lipsită de determinare. Iar Rusia mizează exact pe aceste slăbiciuni.

Apelul Suediei este, de fapt, o invitație la luciditate. Într-un moment în care echilibrul de putere se redefinește, iar garanțiile externe nu mai sunt certe, Europa trebuie să decidă dacă va continua să reacționeze în contratimp sau dacă va acționa preventiv, în numele propriei securități.

Pentru că, așa cum a arătat deja Ucraina, prețul întârzierii nu se măsoară doar în teritorii pierdute, ci și în vieți omenești, destabilizare pe termen lung și pierderea controlului asupra propriei agende geopolitice.

Europa

