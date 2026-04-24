Eșec pentru susținătorii sinuciderii asistate din Anglia și Țara Galilor. Proiectul de lege așteptat de multă lume va fi respins

Proiectul de lege, care permite moartea asistată a adulților aflați în stadiu terminal din Anglia și Țara Galilor, va fi respins, odată cu expirarea timpului parlamentar.

Un proiect de lege care permite adulților aflați în stadiu terminal să își pună capăt vieții va fi respins vineri, când timpul parlamentar va expira, la aproximativ un an de când parlamentarii au votat, inițial, în favoarea acestuia.

Deși proiectul a fost adoptat de Camera Comunelor în iunie anul trecut, acesta a stagnat în Camera Lorzilor, scrie Mediafax.

Susținătorii sinuciderii asistate sperau că acesta va marca cea mai mare schimbare a politicii sociale din Regatul Unit, de la legalizarea parțială a avortului în 1967.

Însă oponenții din Camera Lorzilor au reușit să întârzie adoptarea proiectului de lege, depunând peste 1.200 de amendamente. Se crede că acesta este un număr record pentru un act legislativ depus de un parlamentar fără funcție guvernamentală. Astfel de inițiative pot fi dezbătute doar vinerea, ceea ce limitează timpul alocat discuțiilor.

Întrucât sesiunea actuală se încheie săptămâna viitoare, proiectul de lege va fi respins.

Inițiatorul proiectului, descurajat

Autorul proiectului de lege din Camera Lorzilor, Charlie Falconer, a declarat că se simte „descurajat” că o lege, pe care a spus-o „atât de importantă pentru atât de mulți, nu a eșuat pe fond, ci ca urmare a unor conflicte procedurale”, potrivit aceleiași surse.

El a adăugat că mulți oameni aflați în stadiu terminal și rudele lor „au dat dovadă de atâta curaj și răbdare” și au fost „absolut nedumeriți de modul în care ne-am comportat”.

Luna trecută, parlamentarii din Parlamentul Scoțian au respins legislația care ar fi făcut din Scoția prima parte a Regatului Unit care le permite adulților aflați în stadiu terminal să își pună capăt vieții. Scoția are un guvern semi-autonom care are autoritate asupra multor domenii de politică, inclusiv asupra sănătății.

Proiectul de lege, care a fost dezbătut în parlament în ultimele 18 luni, propunea să permită adulților din Anglia și Țara Galilor, cu mai puțin de șase luni de trăit, să solicite o moarte asistată, cu aprobarea a doi medici și a unui grup de experți.

Sinuciderea asistată, adoptată de mai multe țări

Sinuciderea asistată este legală în țări precum Australia, Belgia, Canada, Luxemburg, Olanda, Noua Zeelandă, Portugalia, Spania, Elveția și în anumite părți ale SUA, reglementările privind criteriile de calificare variind în funcție de jurisdicție.