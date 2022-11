Escroaca Anna Sorokin, interviu din arestul la domiciliu: „Încă trăiesc mai bine decât voi toți”

Anna Sorokin, falsa moștenitoare germană, de origine rusă, ale cărei escrocherii sunt detaliate în serialul Netflix „Inventing Anna", vorbește despre arestul la domiciliu, relatează Variety.

Serialul Netflix creat de Shonda Rhimes detaliază povestea reală a lui Sorokin, în vârstă de 31 de ani, care în jurul anului 2010 a luat numele de Anna Delvey în timp ce își croia drumul prin Manhattan, folosind un fond fiduciar inventat pentru a convinge agenții de putere ai orașului să investească într-un club de artă destinat exclusiv membrilor. În 2019, ea a fost condamnată pentru furt și o serie de alte infracțiuni financiare, pentru că a furat mai mult de 200.000 de dolari de la investitori, bănci și prieteni și, în cele din urmă, a distrus viețile multora din cercul ei cel mai apropiat. Ea și-a petrecut cea mai mare parte a pedepsei de doi ani în închisoarea Rikers.

După ce a fost eliberată din închisoare, în februarie 2021, Sorokin a fost reținută de autoritățile de imigrație pentru că și-a depășit viza. Acum, ea este în arest la domiciliu, cu un monitor pentru glezne, ceea ce înseamnă că ședințele ei foto pentru viitorul apropiat vor trebui să aibă loc de acasă. Și pare să aibă multe.

Casa ei (a semnat un contract de închiriere temporar de șase luni) este mică, așa cum sunt toate apartamentele din New York, dar orice persoană familiarizată cu piața imobiliară din acest oraș știe că e nevoie de un cont de economii destul de mare pentru a obține un nou apartament în inima East Village, susţine Variety.

Patru printuri masive din seria de fotografii „New York Is Dead” a lui Graham Fortgang ocupă cea mai mare parte a pereților ei (acestea au costat între 2.500 și 8.000 de dolari fiecare, dar ea spune că le-a primit gratuit printr-un eveniment pe care l-a organizat cu proprietara galeriei Samara Bliss). Un perete este dedicat propriei sale arte, ilustrații pe care ea le-a creat după gratii și ale căror printuri copiate, spune ea, i-au adus deja 200.000 de dolari.

Această sumă a fost modul în care a reușit să plătească cauțiunea și cele trei luni de chirie care i-au adus apartamentul.

„Nu știu de ce oamenii sunt atât de surprinși, nu este ca și cum am reușit ceva peste noapte”, spune ea. „Lucram constant în timp ce eram în închisoare și mi-am vândut multă artă, nu stăteam acolo fără să fac nimic.”

Restul spațiului ei este gol pentru cineva obligat să stea acasă toată ziua, dar încă mai sunt rămășițe din viața ei trecută. Ochelarii de soare Celine și o geantă Susan Alexandra „I Love New York” sunt sprijinite pe blatul din bucătărie, o utilizare mai bună a spațiului, deoarece ea nu gătește. „Am doar oameni să-mi livreze totul”, spune ea.

Frigiderul ei este lipsit de alimente și, în schimb, este umplut cu La Croix, Diet Coke și San Pellegrino, apa ei spumant preferată. „Ambalajul este atât de șic, este cel mai bun.”

Care sunt planurile de viitor

Sorokin are planuri mari pentru un proiect de memorii și mai multe lucruri pentru arta ei, dar cea mai detaliată afacere pe care o are în pregătire este o serie de cine.

Această invitație VIP ar permite unui grup select de participanți să vină acasă la ea pentru cină. Ea spune că dorește să folosească mesele pentru a sprijini organizații de justiție penală, cum ar fi Proiectul Marshall, ACLU și Equal Justice Initiative (EGI).

Totul este în stadii incipiente, așa că nu are încă nicio organizație la bord. Cu toate acestea, căsuța ei este inundată de bucătari celebri care caută să răspundă evenimentelor strălucitoare și de companii de producție care caută să facă din asta un spectacol.

„Nimănui nu i-a păsat niciodată de gândurile mele despre justiția penală, cum ar fi cum aș vrea să o reformez sau să fac o diferență. Simt că ar fi păcat dacă mi-aș pierde vocea și atenția pe care o primesc doar la o ședință foto”, spune ea, în timp ce o cameră clipește lângă ea. „Sunt în această poziție unică în care am de fapt o platformă și am credibilitatea cuiva care a trecut de fapt prin sistem, în loc să fiu doar o persoană celebră la întâmplare care are nevoie de o cauză pentru animale de companie.”

Pritre oaspeții pe care i-ar plăcea să-i aibă la cină se numără Anna Wintour, Bret Easton Ellis și Elon Musk.

„Cred că ceea ce îmi place la [Elon] este că opiniile lui sunt foarte fluide și se schimbă constant. Așadar, nu are nicio problemă să admită că greșește sau să-și schimbe părerile fără a fi încordat, atâta timp cât este în condițiile lui. Simt că nu mulți oameni fac asta.”

Titanii tehnologiei precum Musk sunt interesaţi de mult timp de Sorokin. Iubitul ei de-a lungul a 20 de ani a fost tehnicianul Hunter Lee Soik, interpretat de Saamer Usmani în serialul Netflix, care i-a făcut cunoștință cu mulți dintre cei care au devenit victima escrocherilor ei în acea perioadă.

Înșelătoriile, susține ea, sunt în spatele ei. Chiar dacă încă nu a spus că îi pare rău sau a recunoscut că a greșit pentru acțiunile sale, ea spune că este mai conștientă de percepția publicului despre ea, mai ales după ce a văzut publicitatea despre ea despre care a fost în mare măsură oarbă în timp ce se afla în spatele gratiilor.

„Mi-a luat ceva timp să intru pe rețelele sociale pentru a vedea cum mă percep oamenii”, spune ea. „Nu am făcut-o într-o zi, este un proces.”

Potrivit lui Sorokin, comentariile negative nu o afectează prea mult. „Mi se pare interesant, trec repede peste asta.”

Întrebată dacă a suferit vreodată de anxietate, aceasta a răspuns: „Nu chiar”, spune ea râzând.

Conform Variety, indiferent de circumstanțe, reușește întotdeauna să se distreze. „Încă trăiesc mai bine decât voi toți.”