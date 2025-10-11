Emmanuel Macron l-a reconfirmat pe Sebastien Lecornu în funcţia de prim-ministru al Franței. Opoziția promite o nouă moțiune de cenzură

Preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, l-a reconfirmat pe Sebastien Lecornu în funcţia de prim-ministru vineri seara, la patru zile după demisia acestuia, a anunţat preşedinţia franceză într-un comunicat, fără alte detalii, după lungi negocieri pentru a scoate Franţa din impasul politic, transmite France Presse.

"Accept - din datorie - misiunea care mi-a fost încredinţată", a comentat Lecornu pe X, afirmând că noul guvern "va trebui să întruchipeze reînnoirea" şi că "toate problemele ridicate" în cursul consultărilor din ultimele zile cu grupările politice vor fi "deschise dezbaterii parlamentare", scrie Agerpres.

Palatul Elysee a precizat în comunicat că Lecornu a fost însărcinat cu formarea unui nou guvern.

Politicianul, un apropiat al lui Macron, îşi prezentase demisia din cauza tensiunilor guvernamentale, considerând că "nu existau condiţiile" pentru a continua în funcţie. El fusese numit prim-ministru pe 9 septembrie, după ce centristul Francois Bayrou pierduse o moţiune de încredere.

Partidele La France insoumise (Franţa rebelă, LFI, populist de stânga), Rassemblement national (Adunarea Naţională, RN, populist de dreapta) şi Partidul Comunist din Franţa au promis că vor cenzura viitorul guvern, imediat după ce preşedintele Emmanuel Macron l-a numit din nou vineri seara în funcţie pe premierul demisionar Sebastien Lecornu.

"O nouă insultă adusă francezilor de către un iresponsabil îmbătat de putere. Franţa şi poporul său au fost umiliţi", a scris coordonatorul LFI pe X, precizând că formaţiunea de stânga radicală va depune "o nouă moţiune de destituire a preşedintelui" Emmanuel Macron, transmite France Presse.

Deputaţii Rassemblement National vor cenzura "imediat" noul guvern al lui Sebastien Lecornu, a promis vineri seara pe X şi liderul partidului de extremă dreapta, Jordan Bardella, denunţând o "echipă fără viitor".