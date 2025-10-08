search
Miercuri, 8 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Sébastien Lecornu își anunță încheierea mandatului de premier al Franței. Macron promite un succesor în următoarele 48 de ore

0
0
Publicat:

Premierul demisionar al Franței, Sébastien Lecornu, a anunțat miercuri seara, într-un interviu acordat postului France 2, că misiunea sa „s-a terminat”, confirmând că în următoarele 48 de ore va fi desemnat un nou prim-ministru, notează news.ro. 

FOTO: X
FOTO: X

„Am acceptat misiunea pe care mi-a dat-o președintele. În această seară consider că misiunea mea s-a terminat (...). Nu fug după post”, a declarat Lecornu, potrivit BFMTV.

În ultimele două zile, acesta a purtat negocieri cu mai multe formațiuni politice pentru a identifica un posibil compromis guvernamental și a evita o nouă criză politică. „I-am spus președintelui Republicii că perspectivele dizolvării se îndepărtează și că situația îi permite să numească un premier în următoarele 48 de ore”, a precizat el.

Președintele Emmanuel Macron i-a mulțumit lui Sébastien Lecornu „pentru munca depusă în ultimele 48 de ore”, potrivit unui comunicat al Palatului Élysée, și a transmis că a „luat la cunoștință concluziile” premierului demisionar.

Lecornu a discutat cu șeful statului miercuri seară, la Palatul Élysée, timp de peste o oră, prezentând rezultatele negocierilor sale cu reprezentanți ai Partidului Socialist, ai ecologiștilor și ai Partidului Comunist.

El a subliniat că viitorul Guvern trebuie să fie „complet deconectat de la ambițiile prezidențiale din 2027” și să își asume responsabilitatea pentru stabilitatea politică a Franței.

Pe fondul acestor evoluții, o moțiune de destituire a președintelui Emmanuel Macron, depusă de Partidul La France Insoumise (LFI), a fost respinsă miercuri dimineață de Biroul Adunării Naționale, cu zece voturi pentru respingere, cinci împotrivă și cinci abțineri.

Lidera grupului LFI, Mathilde Panot, a criticat abținerea parlamentarilor formațiunii de extremă dreapta Rassemblement National, acuzându-i că „îl salvează pe Emmanuel Macron”. LFI continuă să ceară demisia președintelui și organizarea de alegeri anticipate.

Europa

Top articole

Partenerii noștri

image
„Oamenii sunt gunoaie pentru funcționari”. Câți ruși au fugit din armată de la începutul războiului și cum și-au justificat gestul
digi24.ro
image
Primele explicații oficiale pentru avertismentele care anunțau o furtună istorică. „Trebuie să ne bucurăm că n-a fost așa”
stirileprotv.ro
image
Orașele din România în care vine iarna în octombrie, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER
gandul.ro
image
Ploile din urma codului roșu ar putea să depășească valorile din ultima jumătate de secol. Elena Mateescu, directoarea ANM explică fenomenul
mediafax.ro
image
Monica Bousquet, culturista care face furori la 64 de ani. Cum arată, de fapt
fanatik.ro
image
VIDEO. Am văzut cum se reciclează hainele second hand în cel mai mare centru de sortare din Europa de Est, deschis în Bulgaria. Manager: „În fabrica noastră lucrează aproape numai femei”
libertatea.ro
image
Rusia amenință SUA, după anunțul lui Donald Trump: „Vom răspunde dur celor care ne fac probleme”
digi24.ro
image
Scandal de proporții în Adunarea Generală FRF! Răzvan Burleanu și-a pierdut cumpătul: „Pentru mine sunteți un maimuțoi!”
gsp.ro
image
Schimbare radicală! Anunțul făcut după ce Donald Trump a cerut arestarea primarului din Chicago
digisport.ro
image
Bicicleta reprezintă moartea lentă a planetei
stiripesurse.ro
image
Un nou „Transfăgărășan” se construiește în România: Investiția va lega trei județe și va costa 90 milioane euro
antena3.ro
image
Maşinile de lux, scăderi uriaşe pe piaţa second hand. Rolls Royce Cullinan, mai ieftin cu 170.000 euro
observatornews.ro
image
CAUZA morții lui Marius Keseri. De ce boală suferea baterisul de la Direcția 5, de fapt
cancan.ro
image
FOTO. Ce a pățit „cea mai frumoasă femeie din lume”
prosport.ro
image
Se poate ieși la pensie militară după doar 15 ani de muncă? Ce prevede legea actuală
playtech.ro
image
De ce nu a fost tras acoperişul Arenei Naţionale pentru România – Moldova! Mircea Lucescu şi jucătorii au intervenit imediat. Exclusiv
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Ronaldo a devenit miliardar, dar un român ”complet necunoscut” e mult mai bogat! Au rămas ”mască”: ”99% nu aţi auzit de el”
digisport.ro
image
Tsunami în Justiție: ÎCCJ, lovitură pentru Nicușor Dan, cu efecte în valuri în toată țara
stiripesurse.ro
image
Ies la lumină detalii cutremurătoare la patru luni după moartea lui Ciprian Pian! Colegul său de celulă rupe tăcerea: „I-a provocat reacții adverse”
kanald.ro
image
de ce greșesc prognozele METEO și de ce...
playtech.ro
image
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
wowbiz.ro
image
Codul Roşu continuă, ce se întâmplă cu şcolile în Bucureşti de joi. Ministrul Educaţiei a făcut anunţul oficial
romaniatv.net
image
Când intră pensia din octombrie pe card. Vești bune pentru pensionari
mediaflux.ro
image
Scandal de proporții în Adunarea Generală FRF! Răzvan Burleanu și-a pierdut cumpătul: „Pentru mine sunteți un maimuțoi!”
gsp.ro
image
Eduard, un copil de 10 ani, crescut de bunici și abandonat de părinți, luptă pentru viață! A vomitat sânge și are nevoie de o operație urgentă la inimă. AJUTĂ ȘI TU!
actualitate.net
image
Femeile care au înfruntat foamea, frica și moartea: adevărul despre cum a distrus Uniunea Sovietică Moldova anilor ’40
actualitate.net
image
Alimentul care nu trebuie să lipsească din farfuriile românilor. Dr. Virgiliu Stroescu îl recomandă în fiecare zi: „Ne curăță și ne vindecă tot organismul”
click.ro
image
Oana Roman nu îl mai menajează pe Botezatu! „Se îmbracă de zici că vrea să impresioneze un extraterestru cocalar”
click.ro
image
De ce Eugen Cristea și Anca Pandrea simt în casă energia persoanelor moarte: „Nu oricine poate”. Și Mihai Onilă are o legătură paranormală cu fiica-înger: „O aud mental”
click.ro
Meghan Markle foto profimedia jpg
Neliniște la palat! Ce crede familia regală britanică despre apariția lui Meghan Markle la Săptămâna Modei de la Paris
okmagazine.ro
Selena Gomez foto Profimedia, Instagram jpg
I-a donat propriul rinichi, dar n-a fost invitată la nunta Selenei Gomez. Cum explică donatoarea trădarea
clickpentrufemei.ro
Plevna. Reduta Grivița II, după Koenen, în „Illustrierte Zeitung”, 1877, nr. 1790, p. 304 (© Arhivele Naționale ale României, Bibliotecă, Nicolae Iorga, Războiul din 1877-8 în ilustrații, p. 28-21, în „Almanahul Graficei Române” , Craiova, 1929)
Luptele duse pentru cucerirea redutei Grivița II, în timpul Războiului de Independență
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cauza morții bateristului Marius Keseri de la Direcția 5. Prietenii rup tăcerea. „Boala cumplită îl schimbase, nu-l mai recunoșteai. Venea la biserică să se roage”. Ultimele fotografii
image
Alimentul care nu trebuie să lipsească din farfuriile românilor. Dr. Virgiliu Stroescu îl recomandă în fiecare zi: „Ne curăță și ne vindecă tot organismul”

OK! Magazine

image
Alexandre Grimaldi, fiul cel mare al Prințului Albert de Monaco, a impresionat la Monte Carlo alături de Eva Longoria

Click! Pentru femei

image
I-a donat propriul rinichi, dar n-a fost invitată la nunta Selenei Gomez. Cum explică donatoarea trădarea

Click! Sănătate

image
Vitamina care încetineşte îmbătrânirea după 50 de ani