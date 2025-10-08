Sébastien Lecornu își anunță încheierea mandatului de premier al Franței. Macron promite un succesor în următoarele 48 de ore

Premierul demisionar al Franței, Sébastien Lecornu, a anunțat miercuri seara, într-un interviu acordat postului France 2, că misiunea sa „s-a terminat”, confirmând că în următoarele 48 de ore va fi desemnat un nou prim-ministru, notează news.ro.

„Am acceptat misiunea pe care mi-a dat-o președintele. În această seară consider că misiunea mea s-a terminat (...). Nu fug după post”, a declarat Lecornu, potrivit BFMTV.

În ultimele două zile, acesta a purtat negocieri cu mai multe formațiuni politice pentru a identifica un posibil compromis guvernamental și a evita o nouă criză politică. „I-am spus președintelui Republicii că perspectivele dizolvării se îndepărtează și că situația îi permite să numească un premier în următoarele 48 de ore”, a precizat el.

Președintele Emmanuel Macron i-a mulțumit lui Sébastien Lecornu „pentru munca depusă în ultimele 48 de ore”, potrivit unui comunicat al Palatului Élysée, și a transmis că a „luat la cunoștință concluziile” premierului demisionar.

Lecornu a discutat cu șeful statului miercuri seară, la Palatul Élysée, timp de peste o oră, prezentând rezultatele negocierilor sale cu reprezentanți ai Partidului Socialist, ai ecologiștilor și ai Partidului Comunist.

El a subliniat că viitorul Guvern trebuie să fie „complet deconectat de la ambițiile prezidențiale din 2027” și să își asume responsabilitatea pentru stabilitatea politică a Franței.

Pe fondul acestor evoluții, o moțiune de destituire a președintelui Emmanuel Macron, depusă de Partidul La France Insoumise (LFI), a fost respinsă miercuri dimineață de Biroul Adunării Naționale, cu zece voturi pentru respingere, cinci împotrivă și cinci abțineri.

Lidera grupului LFI, Mathilde Panot, a criticat abținerea parlamentarilor formațiunii de extremă dreapta Rassemblement National, acuzându-i că „îl salvează pe Emmanuel Macron”. LFI continuă să ceară demisia președintelui și organizarea de alegeri anticipate.