Elon Musk lansează critici la adresa președintei Comisiei Europene: „Poziţia dumneavoastră, de lider al UE, ar trebui să fie aleasă direct de popor”

Miliardarul Elon Musk i-a transmis președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, miercuri, 12 noiembrie, că „ar trebui să fie aleasă direct de popor”.

„Dacă democraţia este fundamentul libertăţii, cu siguranţă poziţia dumneavoastră, de lider al UE, ar trebui să fie aleasă direct de popor?”, a scris Elon Musk într-un mesaj adresat Ursulei von der Leyen pe care l-a postat pe platforma socială X, pe care o deţine, scrie News.ro.

Într-o altă postare, şeful Tesla şi SpaceX a adăugat că „liderul UE” ar trebui să fie „ales de poporul” blocului european, „nu numit de un comitet”.

Elon Musk a reacţionat astfel la dezvăluirea de către Ursula von der Leyen a Scutului Democraţiei Europene, o nouă strategie pentru intensificarea luptei împotriva interferenţelor străine online, inclusiv în alegeri.

„Democraţia este fundamentul libertăţii noastre. Democraţia este fundamentul prosperităţii noastre. Democraţia este fundamentul securităţii noastre”, a scris von der Leyen pe reţelele sociale.

Ea a prezentat prima dată ideea Scutului Democraţiei într-un discurs de campanie rostit la Summitul Democraţiei de la Copenhaga de anul trecut, în timp ce candida pentru un nou mandat de preşedinte al Comisiei înaintea alegerilor europene din 2024.

Preşedintele Comisiei Europene – şeful executivului UE, deşi nu este literalmente „liderul UE” – este propus şi votat de Consiliul European, format din cei 27 de şefi de stat şi de guvern ai UE, pentru un mandat de cinci ani.

Candidatul propus trebuie să câştige şi votul membrilor Parlamentului European, care sunt aleşi de electoratul din ţările lor respective.