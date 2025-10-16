După succesul modelului danez, țara nordică se implică într-un nou proiect ambițios. Obiectivul Kievului

Danemarca ajută Ucraina să-și mărească producția de arme permițându-i să fabrice arme pe teritoriul său în cadrul inițiativei „Construiește pentru Ucraina”.

Ucraina are nevoie constantă de mai multe arme, dar companiile autohtone sunt limitate de bugetul Ucrainei pentru apărare, în timp ce capacitatea lor reală este de ori mai mare decât cea din prezent.

Cea mai recentă inițiativă a Danemarcei prin care producătorii ucraineni vor putea fabrica echipamentele necesare pe teritoriul altei țări este un pas mic, dar unul important, către rezolvarea acestei probleme.

Proiectul oferă Danemarcei acces la tehnologia ucraineană și, simultan, oferă acestor companii sprijinul necesar pentru a produce mai multe arme pentru a asigura apărarea Ucrainei.

Danemarca alocă peste 50 de milioane de dolari pentru a ajuta firmele să își înceapă operațiunile în țară în cadrul inițiativei „Construiți pentru Ucraina”.

Ministerul Apărării l-a prezentat drept un proiect de producție de arme în comun, menționând că aduce beneficii și Danemarcei. Ministrul danez al apărării, Troels Lund Poulsen, a declarat că este în același timp o modalitate de a oferi forțelor sale armate „acces mai facil la unele dintre cele mai noi tehnologii și experiențe din Ucraina”.

Este genul de asistență pe care liderii industriei ucrainene îl așteaptă de mult timp, dat fiind că ar permite producătorilor ucraineni să vândă eventual arme și națiunilor partenere, nu doar propriului guvern, obținând pe această cale fonduri pentru a putea duce mai departe lupta împotriva războiului de agresiune al Rusiei.

Proiectele comune sunt eligibile pentru finanțare UE, a declarat ministerul ucrainean al apărării Denys Shmyhal.

Oportunități pe multiple planuri

În prezent, regulile ucrainene privind exporturile sunt atât de stricte încât companiile și organismele industriale din domeniul apărării spun că exporturile sunt practic înghețate. Din acest punct de vedere, noua inițiativă a Danemarcei ar putea fi o oportunitate de export prin relocare. Totodată, se deschide posibilitatea transferurilor de tehnologie, know-how și proprietate intelectuală sau a chiar a unor dezvoltări de arme în colaborare.

Este o soluție și la un alt obstacol care îngreunează semnificativ producția ucraineană: atacurile rusești.

Mai mult, proiectul se aliniază obiectivului Ucrainei de a se integra într-o mai mare măsură cu armatele și industriile europene, reducând în același timp costurile de securitate, care sunt unele importante într-o țară aflată în război.

Serhii Goncharov, directorul general al Asociației Naționale a Industriilor de Apărare din Ucraina (NAUDI), care reprezintă aproximativ 100 de companii, a declarat pentru Business Insider că organizația sa ar dori ca firmele ucrainene să lucreze la proiecte de coproducție în străinătate și speră că alte țări europene vor călca pe urmele danezilor.

Guvernul Ucrainei, a spus el, pur și simplu nu își poate permite să cumpere „toată producția militară care poate fi realizată în Ucraina”, or acest acord permite țărilor să „se sprijine reciproc”, punând laolaltă resursele daneze și expertiza ucraineană pentru a obține mai multe echipamente pentru ambele forțe armate.

Un plan ambițios

Până în prezent, o singură companie ucraineană intenționează să înființeze noi operațiuni în Danemarca, și anume Fire Point, care produce drone, rachete și alte arme. În Danemarca, își propune să producă combustibil pentru rachete. Cu toate acestea, se așteaptă să existe mai multe parteneriate.

Danemarca este dornică să învețe de la companiile ucrainene în ceea ce privește tehnologia și modelele ce pot fi produse rapid, în timp ce se pregătește pentru posibilitatea unei agresiuni rusești extinse.

Ucraina își propune să producă un număr mult mai mare de arme proprii, într-un ritm accelerat. Președintele Volodimir Zelenski a declarat luna aceasta că peste 40% din armele folosite pe linia frontului sunt de fabricație ucraineană. El dorește ca acest număr să crească la 50% până la sfârșitul anului.

Posibilitatea de a produce pe teritoriul unui aliat oferă o protecție valoroasă care reduce din presiunea asupra companiilor de apărare, care sunt silite să segmenteze procesul de producți și să-și disperseze operațiunile pe plan intern pentru a evita să devină țintele unui atac rusesc.

„Încercăm să fim inteligenți în privința asta și să nu creăm o țintă suficient de mare pentru a atrage prea multă atenție”, a declarat CEO-ul dezvoltatorului ucrainean de sisteme autonome Ark Robotics pentru Business Insider. Problema este că aceste măsuri preventive încetinesc lucrurile și îngreunează scalarea. De aceea compania aspiră să-și mute cât mai mult din producție în alte părți ale Europei.

Danemarca era deja un lider în sprijinirea producției de arme a Ucrainei prin așa-numitul „Model danez”, o inițiativă de cumpărare a armelor direct de la producătorii ucraineni, mai degrabă decât de la alte firme europene sau americane. Aceste arme ajung în Ucraina mai rapid și mai ieftin, fără să afecteze producătorii occidentali.

Acest model a contribuit la creșterea producției de armament cheie , cum ar fi obuzierul 2S22 Bohdana de calibrul 155 mm. Cu toate acestea, este încă în stadii incipiente, fiind insuficient să acopere decalajul pe care Ucraina se luptă să-l depășească și determinând Danemarca și alte națiuni partenere să caute soluții suplimentare.