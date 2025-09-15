search
Luni, 15 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Video „Duminica sângeroasă”. Un fost soldat al armatei britanice, judecat după 50 de ani pentru uciderea unor civili pașnici din Irlanda de Nord

0
0
Publicat:

Procesul unui veteran al armatei britanice, acuzat de crimă în cazul uciderii a 13 manifestanți catolici neînarmați pentru drepturile civile în Irlanda de Nord, în 1972, cunoscut sub numele de „Duminica sângeroasă”, a început luni, la peste jumătate de secol de la unul dintre momentele decisive ale conflictului nord-irlandez.

Proces istoric în Marea Britanie FOTO: Arhivă, Adevărul
Proces istoric în Marea Britanie FOTO: Arhivă, Adevărul

Soldatul, care nu poate fi identificat și este cunoscut sub numele de Soldatul F, este acuzat de uciderea a doi bărbați și de tentativa de omor asupra altor cinci, atunci când membri ai unui regiment al armatei britanice au deschis focul în orașul Londonderry, cu populație majoritar naționalistă irlandeză, scrie reuters. 

Potrivit sursei citate, rămâne cel mai grav incident armat din cele trei decenii de violenţă sectară între naţionaliştii ce doreau o Irlandă unită, unioniştii pro-britanici care doreau să rămână parte a Regatului Unit şi forţele britanice. Un acord de pace din 1998 a pus capăt în mare măsură vărsării de sânge.

Fostul parașutist, ascuns de privirile celor prezenți în sala de judecată în spatele unei perdele albastre, a pledat „nevinovat” la două acuzații de crimă și cinci acuzații de tentativă de crimă în ceea ce a fost cel mai sângeros incident armat din cele trei decenii de violențe din Irlanda de Nord. Un total de 13 persoane au fost ucise și alte 15 au fost rănite.

După ani de campanii ale familiilor victimelor, procurorii au decis în 2019 că nu există suficiente dovezi pentru a pune sub acuzare alţi 16 foşti soldaţi. Au continuat însă acuzaţiile împotriva soldatului F.

„Civilii nu reprezentau o amenințare pentru soldați și nici soldații nu puteau crede că ar fi reprezentat o amenințare”, a declarat procurorul Louis Mably la Curtea Coroanei din Belfast. „Civilii erau neînarmați și au fost pur și simplu împușcați în timp ce fugeau.”

Masacrul din 30 ianuarie 1972 din Londonderry a devenit simbolul conflictului de lungă durată dintre susținătorii catolici ai unei Irlande unite și forțele predominant protestante care doreau să rămână parte a Regatului Unit, potrivit abcnews.

Tensiunile s-au atenuat după acordul de pace din 1998, cunoscut sub numele de Acordul de Vinerea Mare, care a creat un sistem de împărțire a puterii între partidele republicane și unioniste din Irlanda de Nord.

Familiile victimelor, care au militat timp de mai bine de jumătate de secol pentru tragerea la răspundere a celor responsabili de ucideri, au mărșăluit către tribunal înaintea procesului, purtând fotografii ale celor morți și mergând în spatele unui banner pe care scria „Către justiție”.

„A durat 53 de ani să ajungem în acest punct și am luptat împotriva tuturor obstacolelor pentru a ajunge aici”, a spus McKinney, al cărui frate, William, a fost ucis în împușcături.

„Tot ce am realizat până în acest moment a fost posibil datorită angajamentului nostru neîncetat și refuzului de a renunța”, a spus el. 

Inițial, Guvernul a declarat că soldații dintr-un regiment de parașutiști au deschis focul asupra unor oameni înarmați și teroriști care îi atacau. O anchetă oficială a absolvit trupele de orice responsabilitate.

O anchetă ulterioară din 2010, a ajuns la o concluzie mult diferită, constatând că soldații au tras asupra unor persoane neînarmate care fugeau și apoi au mințit în legătură cu acest lucru timp de zeci de ani.

Prim-ministrul de atunci, David Cameron, și-a cerut scuze și a declarat că uciderile au fost „nejustificate și nejustificabile”.

Soldat F a fost pus sub acuzare în 2019, dar procurorii au decis iniţial să nu meargă mai departe de teamă că probele cheie ar putea fi declarate inadmisibile, după ce un proces similar a eşuat din cauza unor aspecte legate de admisibilitatea probelor.

Înalta Curte a Irlandei de Nord a anulat decizia de a opri procesul în 2022, după o contestaţie depusă de familiile victimelor.

Europa

Top articole

Partenerii noștri

image
Șapte oameni s-au luat la bătaie într-un avion, înainte de aterizarea pe Otopeni. De la ce a pornit scandalul
digi24.ro
image
Polonez jignit și scuipat la aeroportul Otopeni, după ce a închiriat o mașină: „A spus că zgârietura costă 400 de euro”
stirileprotv.ro
image
Zodia care se bucură de SUCCES în toamna lui 2025. Urmează o perioadă binecuvântată cu bani și dragoste
gandul.ro
image
Oana Țoiu: Cu siguranță rușii nu au nevoie de noi să le spunem că drona lor este a lor
mediafax.ro
image
Cum l-a scăpat statul român de urmărirea penală pe criminalul din măcelul de la Craiova. Acesta a intrat cu un cuțit într-o sală de jocuri
fanatik.ro
image
„E scumpă, dom’le! Dă-o dracului de treabă. Ne-am tâmpit!” Cât costă o sută de grame de pastramă de berbecuț la un târg de toamnă
libertatea.ro
image
Premieră. Trump afirmă că „Rusia este stat agresor” în războiul din Ucraina
digi24.ro
image
Campionul mondial a ajuns să doarmă în rulotă! „Mi-am creat o mică oază aici”
gsp.ro
image
E așteptat să semneze! Cristi Chivu a primit vestea de la șefii lui Inter, după eșecul cu Juventus
digisport.ro
image
Bolojan își ține demisia la vedere. Coaliția merge la Cotroceni, în pragul rupturii totale din cauza prețurilor
stiripesurse.ro
image
Fiul lui Ilie Dumitrescu, căutat de Poliţie după ce ar fi provocat un accident rutier în Bucureşti, apoi ar fi fugit de la faţa locului
antena3.ro
image
Salariul în România vs. Polonia, în ultimii 5 ani. Guda: Au o economie aproape triplă
observatornews.ro
image
Răsturnare de situație după ce Dorian Popa a fost condamnat la 8 luni de închisoare. Decizia finală a tribunalului!
cancan.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, pur și simplu superbă într-o ținută sumară
prosport.ro
image
Cum se face succesiunea pentru un apartament: pașii legali și taxele de plată
playtech.ro
image
Mitică Dragomir îi dă un sfat fiului lui Ilie Dumitrescu, căutat de Poliție după ce a fugit de la locul accidentului
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Mirel Rădoi a părăsit stadionul la o oră de la finalul partidei, după ce i-a fost acordat primul ajutor în vestiar
digisport.ro
image
'Nu aveţi idee ce foc aţi aprins': discursul tulburător al văduvei lui Charlie Kirk
stiripesurse.ro
image
A murit pe scările spitalului din Reșița, după ce o treaptă s-a rupt. Verdictul medicilor: „Un infarct”
kanald.ro
image
David Popovici a avut o singură rugăminte de ziua lui pentru toți românii. Ce a putut să ceară campionul...
playtech.ro
image
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
wowbiz.ro
image
Ioana State a slăbit enorm în 4 luni și este SUPERBĂ. A ajuns de nerecunoscut! Fanii au rămas fără cuvinte când i-au văzut noua siluetă: Ai devenit cu 10 ani mai tânără!
romaniatv.net
image
NATO, în război cu Rusia! Moscova amenință după dronele rusești din România și Polonia
mediaflux.ro
image
Gigi Becali a anunțat revoluția după remiza de la Csikszereda » Ce pregătește pentru pauza de iarnă: „Să se învețe minte”
gsp.ro
image
Transformarea soției lui Lucian Viziru, după ce a fost criticată că arată ca o femeie de 60 de ani. Apariția îndrăzneață a Emei l-a eclipsat pe actor
actualitate.net
image
Drama fetelor din trupa Trident. Nu le mai recunoști după 20 de ani FOTO
actualitate.net
image
Țara surprinzătoare din Europa care a înregistrat o creștere record a numărului de turiști în 2025. A depășit cu mult țările în care românii adoră să meargă în concedii
click.ro
image
Schimbări importante pentru șoferi. Ce se întâmplă cu numerele de înmatriculare de la 17 septembrie 2025
click.ro
image
Război în muzica populară. Mioara Velicu vrea mai mulți bani din drepturile de difuzare: „E rușinos”. Reacția lui Gheorghe Turda, membru CREDIDAM: „O nemulțumită”
click.ro
Kate Middleton, Prințul William foto Profimedia jpg
Kate & William au dat marea veste, atât de așteptată de fani. Cu toate acestea, se aude că Regele Charles n-ar fi încântat
okmagazine.ro
viscri manastire fortificata peisaj aerian Q7t2Xj O Xc jpg
Escapade de toamnă: 5 destinații mai puțin cunoscute din România, perfecte pentru un weekend
clickpentrufemei.ro
București, Zona Arsenalului Armatei și a Arhivelor Statului - Complexul Mihai Vodă (© ANR, fond CC al PCR, album 1981, foto 6 - detaliu)
Septembrie 1916: Avioanele germane bombardează Bucureștiul
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Vedeta din România care și-a înnebunit fanii la început de toamnă. Vezi fotografiile în care și-a arătat toate formele
image
Țara surprinzătoare din Europa care a înregistrat o creștere record a numărului de turiști în 2025. A depășit cu mult țările în care românii adoră să meargă în concedii

OK! Magazine

image
Kate & William au dat marea veste, atât de așteptată de fani. Cu toate acestea, se aude că Regele Charles n-ar fi încântat

Click! Pentru femei

image
Lovitura pe care Jennifer Aniston i-o aplică Angelinei Jolie. „E femeia pe care o urăște cel mai mult!”

Click! Sănătate

image
Rețeta de gem de prune a lui David Beckham face furori!