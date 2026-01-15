Doi tineri polițiști din Lisabona au violat și torturat victime, lăudându-se apoi pe WhatsApp. Au filmat abuzurile pentru a le trimite colegilor

Doi polițiști din Lisabona au fost acuzați că au torturat și violat persoane, că au filmat presupusele abuzuri și că au distribuit videoclipurile altor polițiști într-un grup de WhatsApp.

Cei doi polițiști, în vârstă de 21 și 24 de ani, sunt anchetați de Departamentul de Investigații și Acțiune Penală din Lisabona, după ce au fost arestați pe 10 iulie anul trecut.

Într-un act de acuzare depus la tribunal de către Parchetul Public pe 9 ianuarie, s-a afirmat că cei doi ofițeri au abuzat deținuții cu „pumni, palme și lovituri la cap cu arma, chiar filmând și fotografiind unele dintre aceste situații și victimele respective”.

Se presupune că aceștia au vizat dependenții de droguri și infractorii amatori, mulți dintre ei fiind cetățeni străini sau persoane fără adăpost, conform Daily Mail.

Într-un caz deosebit de grav, unul dintre inculpați ar fi folosit un baston pentru a viola și a bate un bărbat, înainte de a-l abandona pe stradă.

În plus, în actul de acuzare se menționează: „Utilizarea unui baston... a fost semnalată și într-o altă situație, în care s-a folosit și un mâner de mătură”.

„Totul a fost filmat și adesea distribuit în grupuri WhatsApp cu zeci de alți ofițeri de poliție”, se arată în actul de acuzare. Procurorii au declarat că presupusele infracțiuni au fost comise de cei doi polițiști, aflați la începutul carierei, într-o perioadă scurtă de timp. Ei au spus că acest lucru demonstrează „un comportament repetat, rece și deliberat, marcat de o lipsă de empatie și de utilizarea conștientă a poziției lor de autoritate”. Unul dintre polițiști a fost acuzat de 29 de infracțiuni, iar celălalt de 6.

Mai multe persoane au fost identificate ca presupuși complici, dar nu au fost acuzate oficial de poliție.