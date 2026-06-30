Doi profesori din Kiev au fost amendați după ce au predat la ore în limba rusă

Doi profesori ai unui liceu din Kiev au fost amendați după ce au folosit limba rusă în timpul orelor de curs, încălcând legislația ucraineană care prevede că procesul educațional trebuie să se desfășoare în limba ucraineană.

Comisarul pentru protecția limbii de stat din Ucraina, Ihor Spiridonov, a anunțat marți că doi profesori ai unui liceu din Kiev au fost amendați, după ce un control declanșat în urma unei sesizări a confirmat că aceștia au folosit limba rusă în timpul orelor desfășurate la clasele primare, scrie Mediafax.

Câte 82 de dolari amendă

Verificările au confirmat că cei doi profesori au încălcat legislația ucraineană, care prevede că procesul de învățământ trebuie să se desfășoare în limba ucraineană.

Potrivit Interfax-Ukraine, fiecare dintre cei doi profesori a primit o amendă de 3.400 de hrivne în urma controlului, echivalentul a aproximativ 82 de dolari.

Autoritățile ucrainene nu au făcut public numele liceului în care au fost constatate abaterile.

Nu este primul caz în școlile din Kiev

Reprezentantul Comisarului pentru protecția limbii de stat a precizat că nu este primul caz de nerespectare a legislației lingvistice identificat în școlile din Kiev, în anul școlar 2025–2026.

„Amenzile aplicate au un rol preventiv și le reamintesc tuturor cadrelor didactice că folosirea limbii statului agresor în procesul educațional este inacceptabilă, iar încălcarea legislației privind limba de stat atrage răspunderea prevăzută de lege”, a declarat Ihor Spiridonov.

Potrivit legislației ucrainene, limba ucraineană este obligatorie în instituțiile de învățământ, iar autoritățile au intensificat în ultimii ani controalele privind respectarea acestei obligații, în contextul războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.