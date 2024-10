Un român stabilit în Marea Britanie, cunoscut pe TikTok ca @cetățeanulbritanic, povestește despre dificultățile copiilor săi în a se adapta la viața din Regatul Unit. Cei doi copii se joacă adesea singuri.

Un român stabilit în Marea Britanie povestește cât de greu le e copiilor săi să se adapteze în Regatul Unit. Românul, cunoscut pe rețeaua Tik Tok drept @cetățeanulbritanic, povestește că are doi copii, un băiat și o fată, de 8 și de 5 ani. Cei doi copii se joacă adesea singuri, iar tatăl subliniază impactul negativ al izolării sociale și al valorilor diferite.

„Au ajuns la vârsta asta și tot nu sunt fericiți, tot se joacă singuri”, începe acesta.

Bărbatul spune că se gândea că „viitorul” micuțului este în Anglia.

„Mă gândeam că aici e viitorul lui, aici are o viață mai frumoasă, aici o să-și facă prieteni...”

„În 2018 m-am mutat într-o zonă de englezi, găsisem un parc foarte frumos lângă mine, unde erau foarte mulți copii. Am început să mă duc și eu cu copilul în parcul ăla. Copiii tot nu se jucau cu al meu. Am zis băi lasă că, doar ce a ajuns, în timp, ne acomodăm”, povestește românul.

„Fi-miu avea acum 6 și fi-mea avea 2 ani. Mă duceam cu ei în parc și am observat că tot nu se joacă cu ei. Atunci am stat eu să mă întreb: e ceva în neregulă cu țara asta sau cu mine?”, continuă acesta.

Băiețelul a mers apoi la școală, unde avea doi prieteni: „Avea prieteni doar la școală, acasă sau în parc nu avea pe nimeni”.

A mai trecut un an

Băiatul românului plecat în Anglia avea 7 ani, iar fata 3 ani. Tatăl spune că a investit în jur de 1.500 de lire sterline pentru a le amenaja micuților un loc de joacă în curte.

„Stai frate, e o problemă, nu e cu mine, e o problemă cu țara asta. Oameni buni, și acum îmi duc copii în parc și ei tot cu mine se joacă. (...) Copiii vecinilor vin la el dar ca să se joace în trambulină. Tac din gură și văd cum profită de fi-miu și n-am ce să le zic.”, spune el.

Bărbatul consideră că mentalitatea de român este diferită de mentalitatea englezilor.

„Copii mei au nevoie de prieteni, de copilărie.(...) Eu nu vreau să-mi educ copilul în singurătate. (...) Este o problemă pentru copiii noștri în străinătate. Le-am furat viitorul, le-am furat copilăria, le-am furat viitorii prieteni.”, concluzionează acesta.

„Copiilor mei le lipsesc multe valori morale, pe care doar în România le pot avea. Nu le pot oferi nici cei 7 ani de acasă. Aici, în Anglia e foarte multă libertate.”, mai spune el.

O altă problemă evidențiată de românul din Marea Britanie este cea a drogurilor. Acesta spune că minorii sunt tot mai atrași către vicii precum țigările, drogurile, relații sexuale de la vârste fragede.

„Aveți grijă de copiii voștri și plecați acasă. Eu în curând o să plec. Nu mai stau. Mă uit la copiii mei și timpul trece. Timpul pentru mine e ca o bombă”, încheie românul.

Videoclipul a strâns peste șase sute de mii de vizualizări și aproape 20.000 de aprecieri, dar și mii de comentarii.

„Întoarce-te în țară, nu o să regreți”

Alți români plecați în străinătate au fost de acord cu cele expuse de cetățeanul britanic: „Așa pățim și noi în Germania…piticul, din cât de sociabil era, aici nu are cu cine să se joace în parc și se schimbă, nu mai e așa atras…pentru că a fost respins de câte ori a încercat să se bage în seama.”, a scris o femeie.

Alții l-au sfătuit să se întoarcă în România: „Tată a 3 copiii și 17 ani de Anglia. Ne-am întors anul trecut. Doar atât îți spun, întoarce-te în țară că nu o să regretați”

Bărbatul a întrebat dacă s-au schimbat multe în țară: „Foarte multe, mentalitatea, bunul simț și "atenția" dacă ai nevoie de ceva a cam dispărut. Sunt mulțumit de tot până acum”, i-a răspuns cel care l-a îndemnat să se întoarcă în țară.

Iar alte persoane au spus că nu este peste tot la fel: „În Spania nu e așa, aici toți copiii se împăca și sunt multe naționalități.”, „În Italia sincer nu-i așa, am copii născuți aici. Eu în Italia mă simt ca acasă.”

Uimit de cât costă o sticlă de suc

Același român a făcut vâlvă pe TikTok după ce a încercat să cumpere o sticlă de Coca-Cola cu 10 lei, atunci când a venit în vacanță în România.

Românul stabilit în Anglia a postat un videoclip pe TikTok în care vorbește despre prețurile ridicate din România.

„Oameni buni, am venit și eu în România în vacanță și am zis să mă duc la magazinul de la colț să îmi iau o Cola. Mi- am luat la mine 10 lei și i-am zis doamnei să îmi dea o cola mare, m-am gândit că îmi ajung 10 lei. Îmi zice „costă 13 lei”. M-am uitat la ea și i-am spus „Nu am decât 10 lei. Ce Cola îmi puteți da de banii ăștia?”, a povestit bărbatul.

El compară situația cu cea din Anglia, sugerând că acolo produsele sunt mai accesibile.

„Uitați ce am primit eu la 9 lei și ceva, o Cola la 1.25 litri. Eu dacă aveam acum un salariu „basic” în România, păi ce făceam? Nu îmi mai permiteam nici să beau apă plată de la magazin. E greu. Ce să facem noi în România în momentul ăsta? Nu e mai bine la mine în Anglia? Acolo sigur e mai ieftin de 12 lei.”, s-a revoltat bărbatul.