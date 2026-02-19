Doi bărbați au murit în același magazin, la diferență de numai câteva ore, în fața oamenilor îngroziți

Clienții unui supermarket din West Swindon, Anglia, au fost martorii unor scene cutremurătoare după ce doi bărbați și-au pierdut viața în incinta magazinului, în urma unor incidente medicale separate. Cele două decese au avut loc la o distanță scurtă de timp, provocând consternare în rândul comunității locale și al angajaților.

Primul eveniment nefericit s-a produs vineri, 13 februarie, cu puțin timp înainte de ora 17:00. Echipajele de salvare au fost solicitate de urgență la magazinul Asda după ce un bărbat a intrat în stop cardiac chiar sub privirile celor aflați la cumpărături. Martorii povestesc că medicii au depus eforturi intense pentru a-l resuscita, timp în care magazinul a fost evacuat, iar porțile au fost închise temporar. Din păcate, în ciuda intervenției rapide a paramedicilor, decesul a fost declarat după aproximativ 30 de minute, potrivit The Sun.

Coincidența tragică s-a repetat duminică, 15 februarie, în jurul orei 10:00. De data aceasta, autoritățile, sprijinite de un elicopter medical, au intervenit pentru un alt bărbat, în vârstă de aproximativ 70 de ani. Din nefericire, nici în acest caz medicii nu au mai putut face nimic, acesta murind la fața locului. Poliția a confirmat ulterior că cele două decese nu sunt considerate suspecte și că nu există nicio legătură de cauzalitate între ele, fiind vorba despre probleme de sănătate diferite.

Reacția oficială a reprezentanților magazinului

Compania a transmis un mesaj de susținere pentru familiile victimelor și pentru personalul care a asistat la aceste momente dificile. Un purtător de cuvânt al supermarketului a explicat situația pentru publicația Swindon Advertiser, subliniind eforturile depuse de salvatori.

„Gândurile și condoleanțele noastre sincere se îndreaptă către apropiații celor doi bărbați care, din păcate, au murit în urma unor incidente medicale separate, care au avut loc în magazinul nostru din West Swindon în ultimele zile”, a declarat reprezentantul Asda. Acesta a ținut să mulțumească echipelor de intervenție și clienților: „Continuăm să ne sprijinim colegii după aceste zile extrem de dificile și dorim să le mulțumim lor, precum și serviciilor de urgență, pentru modul în care au intervenit. Suntem recunoscători clienților pentru înțelegerea arătată în această perioadă”.

Serie de incidente în zonă

Aceste evenimente vin după un alt incident alarmant petrecut luna trecută într-o altă unitate a aceleiași rețele din oraș. Pe 9 ianuarie, la magazinul din Centrul Comercial Orbital, a fost necesară intervenția pompierilor și a unui elicopter medical pentru a gestiona o criză de sănătate mintală. În urma acelui incident, o femeie a fost transportată la spital cu răni, marcând astfel a treia intervenție majoră de urgență în supermarketurile din Swindon în ultimele două luni.