Marți, 17 Februarie 2026
Adevărul
Adrian Cioroianu, la Interviurile Adevărul, de la ora 12.00

Povestea bărbatului care a murit singur, după ce a alunecat în propria curte. A stat o săptămână la morgă fără să-l revendice cineva

Publicat:

Un bărbat de 58 de ani din Tăcuta a murit și a stat aproape o săptămână la morgă, până când Primăria a găsit o rudă dispusă să-l îngroape. Bărbatul și-a găsit sfârșitul după ce a alunecat în propria curte și a dat cu capul de ciment. Cum era singur, nimeni nu a venit să îl ajute, iar în cele din urmă a murit.

Bărbatul a fost abandonat la morgă FOTO Arhivă
Bărbatul a fost abandonat la morgă FOTO Arhivă

Povestea lui Gheorghițã Crâsmaru reflectă drama unei familii destrămate, ale cărei drumuri s-au separat din cauza locului de muncă. După ce soția a plecat la muncă în străinătate, bărbatul s-a refugiat în alcool, scrie vremeanoua.ro.

Totul a început acum șase ani, când soția sa, Adriana, a decis să plece la muncă în Italia. Cei doi au plecat împreună inițial, dar Gheorghițã nu s-a acomodat printre străini și s-a întors acasă.

Deși Adriana nu l-a uitat și i-a trimis constant bani, singurătatea a făcut ca bărbatul să cadă treptat în patima alcoolului, care s-a adâncit odată cu trecerea timpului.

„Mama i-a trimis bani de fiecare dată, mai ales că rămăsese fără venit. I-a trimis bani și și-a luat și căruță cu cai și-l vizita de fiecare dată când venea în țară. Se mai și ciondăneau, dar au fost unul pentru celălalt. Din păcate, depresia, singurătatea și băutura i-au pus capac. Ca exemplu, după ce și-a luat căruța și calul, a ținut-o o perioadă de timp, apoi a vândut-o și a băut banii”, povestește fiica femeii.

La începutul lunii februarie, Gheorghițã și-a găsit sfârșitul în propria curte, după ce a alunecat și s-a lovit cu capul de ciment. Cum nu avea pe nimeni, a rămas căzut până a murit, iar trupul său a ajuns la Medicina Legală. Polițiștii au deschis dosar penal pentru moarte suspectă, iar după finalizarea cercetărilor, urma să fie înmormântat. Numai că nu prea avea cine să se ocupe de formalități, astfel că a rămas șapte zile la morgă, fără ca cineva să se intereseze de el.

Femeia cu care a trăit aproximativ 20 de ani nu a putut să-și ia concediu de la locul de muncă pentru a participa la înmormântare, așa că a apelat la fiica sa.

„Gheorghitã a stat aici, la morgă, cam o săptămână, până am reușit să ne ocupăm de cele necesare. Vina, dacă putem spune așa, o port eu pentru că am avut un accident și am fost operată la o mână. Știu că mai are rude, dar nu are cine să se ocupe de înmormântare. Am ținut cont de faptul că a fost împreună cu mama atâția ani, așa că am simțit nevoia să o fac și pe asta. Mama a trimis bani, chiar dacă nu avea nici ea. S-a împrumutat și m-a rugat să mă ocup de tot ce înseamnă înmormântare și am avut noroc că am găsit înțelegere la viceprimarul comunei Tăcuta care ne-a ajutat cu actele. Am reușit să rezolvăm și asta, iar mâine (astăzi – n.r.), după ce iese certificatul de deces, să reușim și să-l îngropăm creștinește pentru că nu are cine să facă lucrul acesta”, spune Raluca Macovei, fiica femeii cu care Gheorghițã Crâșmaru a trăit aproape 20 de ani fără acte.

Gheorghițã Crâsmaru și Adriana David erau căsătoriți doar religios. Acesta mai avea un frate plecat de mulți ani în Italia, cu care nu mai ținea legătura și încă unul decedat. De asemenea, avea și un copil, din prima cãsãtorie, de aproximativ 27 de ani, dar tânãrul are mari probleme de sãnãtate și este internat într-un centru de specialiate al DGASPC Vaslui.

Vaslui

