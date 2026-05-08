Vineri, 8 Mai 2026
Adevărul
Distruge, dezorientează, distruge. Forțele Armate ale Ucrainei au construit o linie de apărare care a devenit o armă în război

Război în Ucraina
Ucraina lucrează în prezent la crearea de poziții defensive fără echipaj care vor asigura apărare aeriană, vor monitoriza obstacolele și vor fi controlate de la distanță.

Soldați ucraineni cu robot de luptă/FOTO:X

Ceea ce a început ca o încercare disperată de a opri coloanele de blindate spre Kiev s-a transformat, patru ani mai târziu, într-o rețea defensivă de o complexitate fără precedent. Forbes a analizat modul în care tehnologia dronelor și inovațiile de inginerie rescriu regulile războiului de uzură.

În primele zile ale invaziei din 2022, geniștii ucraineni au jucat un rol invizibil, dar crucial. Barierele ridicate în grabă au fost coloana vertebrală care a salvat capitala. Astăzi, pe măsură ce conflictul a devenit unul de uzură, defensiva Ucrainei nu mai este doar o linie pe hartă, ci un organism tehnologic în continuă evoluție.

O „apărare rezilientă”

În cadrul forumului Combat Engineer and Logistics 2026, generalul de brigadă Vasil Sîrotenko a descris noua doctrină a forțelor ucrainene: „apărarea rezilientă”. Spre deosebire de structurile rigide din epoca sovietică, acest sistem este conceput să „modeleze” câmpul de luptă, forțând inamicul să intre în zone controlate unde poate fi neutralizat eficient.

Pilonii noii defensive:

1. Densitate extremă: Bariere de sârmă ghimpată (concertina) care ating uneori 18 rânduri succesive, dublate de șanțuri antitanc și „dinți de dragon”.

2. Inovație mecanică: Adaptarea vehiculelor de săpat tranșee BTM-3 pentru a instala mai multe rânduri de sârmă simultan, accelerând dramatic fortificarea.

3. Obstacolul ca armă: Generalul Sîrotenko subliniază că aceste bariere nu mai sunt doar scuturi, ci instrumente active de luptă, menite să dezinformeze și să provoace pierderi directe atacatorilor.

Integrarea roboticii

Poate cea mai radicală schimbare este utilizarea sistemelor fără pilot. Geniștii ucraineni folosesc acum drone aeriene și roboți tereștri pentru a mina zonele disputate fără a-și expune personalul.

Această abordare permite comandanților să monitorizeze în timp real eficiența obstacolelor și să ajusteze strategia prin „minare dinamică” în funcție de mișcările trupelor ruse.

Supraviețuirea prin dispersare

Ucraina a abandonat fortărețele mari, ușor de reperat prin satelit. În schimb, defensiva este formată din unități mici, dispersate, care operează din poziții cu „semnătură vizuală redusă”.

Protecție anti-dronă: Tranșeele sunt acoperite cu plase speciale, iar adăposturile sunt atât de bine ranforsate încât forțele ruse au fost nevoite să folosească mine antitanc TM-62 doar pentru a le forța ușile.

Coridoare logistice: Rutele de aprovizionare sunt protejate de ecrane de bruiaj și plase, întinzându-se în unele sectoare până la 100 km în spatele liniei frontului.

Răspunsul Rusiei: O forță în adaptare

În ciuda eșecurilor inițiale, Rusia rămâne un adversar formidabil, dispunând de un complex industrial militar care a pionierat tehnologii precum rachetele hipersonice și războiul electronic.

Atacurile rusești urmează acum un tipar multidimensional:

-Barajul preliminar: Utilizarea bombelor cu planare (glide bombs) și a artileriei pentru a crea breșe.

-Asaltul dronelor: Operatorii FPV (First Person View) caută ținte individuale înainte de avansul infanteriei.

-Asaltul terestru: Încercarea de a copleși apărarea prin atacuri simultane în mai multe puncte.

Totuși, adâncimea sistemului ucrainean face ca aceste breșe să fie greu de exploatat. Întârzierea provocată de obstacole oferă apărătorilor timpul necesar pentru a direcționa artileria exact asupra punctului de penetrare.

Viitorul: Poziții de luptă autonome

Războiul de mâine se prefigurează a fi unul al algoritmilor. Rusia explorează utilizarea „roiurilor de drone” și a roboților de asalt pentru a satura apărarea ucraineană.

De cealaltă parte, Ucraina dezvoltă deja poziții de luptă complet autonome. Acestea vor fi capabile să asigure apărarea antiaeriană și sprijinul prin foc fără prezență umană constantă, fiind operate de la distanță cu ajutorul Inteligenței Artificiale pentru a reduce sarcina operatorilor.

În mod tradițional, operațiunile militare favorizează defensiva – mai ales când aceasta este atât de bine întărită precum cea a Ucrainei. În același timp, partea care își adaptează tactica și folosește eficient noile tehnologii capătă un avantaj decisiv. Deocamdată, Ucraina deține ambele avantaje. Rusia va continua să caute vulnerabilități, iar Ucraina să își perfecționeze sistemul defensiv ca răspuns la noile condiții de pe câmpul de luptă.

