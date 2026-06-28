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Dezvăluiri din unitatea secretă de drone a Ucrainei. Cum sunt pregătite atacurile asupra Rusiei

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Război în Ucraina
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Jurnaliștii de la NPR, postul public de radio din SUA, au vizitat o unitate secretă ucraineană de atac, denumită Primul Centru Independent pentru Sisteme Fără Pilot, și au asistat la lansarea unor drone către ținte aflate în interiorul Rusiei.

Charlie spune că a văzut cu ochii lui cum dezvoltarea rapidă a tehnologiei militare ucrainene
FOTO: X

NPR scrie că, la solicitarea armatei ucrainene, militarii sunt identificați doar după numele de luptă, din motive de securitate.

„Urmați-mă”, spune comandantul unității, cunoscut sub indicativul Charlie, în timp ce îi conduce pe reporteri mai adânc pe câmp. „Mai sunt și alte drone aici.”

Charlie, în vârstă de 30 de ani, este ofițer de carieră. El spune că a văzut cu ochii lui cum dezvoltarea rapidă a tehnologiei militare ucrainene a contribuit la schimbarea cursului războiului cu Rusia. Conduce această unitate de trei ani, încă din perioada în care tehnologia dronelor ucrainene era la început.

„Acum aceste sisteme de drone sunt foarte eficiente. Forțele noastre de apărare duc lipsă de rachete de croazieră și balistice, însă dronele au influențat cu adevărat desfășurarea operațiunilor de luptă. Și au lovit puternic inamicul”, afirmă acesta.

Pe 10 iunie, președintele ucrainean Volodimir Zelenski susținea că dronele ucrainene au lovit peste 356.000 de ținte rusești în ultimul an, în cadrul unei campanii menite să slăbească infrastructura militară a Kremlinului.

În același timp, comandantul unității afirmă că Ucraina s-a adaptat în contextul reducerii ajutorului american prin dezvoltarea rapidă a propriilor tehnologii militare.

„În timpul Războiului Rece a existat o cursă a înarmării între Uniunea Sovietică și Statele Unite. Acum există o nouă cursă a înarmării, dar se desfășoară mult mai rapid și este concentrată aproape în totalitate pe sistemele fără pilot – drone aeriene, navale și terestre”, spune comandantul.

Comandantul povestește că, la început, pregătirea lansării dronelor dura aproape o jumătate de zi, însă acum întregul proces se desfășoară mult mai rapid, pe care îl compară cu „un pit stop din Formula 1”.

Charlie: „Am simțit că s-a făcut dreptate”

Charlie afirmă că dronele lansate de unitatea sa vizează obiective aflate la sute de kilometri în interiorul Rusiei și în teritoriile ocupate.

El susține că, deși majoritatea sunt interceptate, unele reușesc să lovească infrastructură militară și petrolieră, iar echipa sa a participat recent la atacul asupra unei rafinării din apropierea Moscovei.

„Am simțit că s-a făcut dreptate”, spune el. „Locuitorii capitalei Rusiei au trăit pe propria piele ceea ce se întâmplă în orașele noastre în fiecare zi.”

Echipa finalizează lansarea dronelor în aproximativ două ore. Militarii nu rămân în zonă nici măcar pentru scurt timp, deși se află pe un câmp izolat.

„Este prea periculos”, spune comandantul Charlie. „Rușii, desigur, ne caută”, adaugă Uki. „Suntem ținte.”

Weekendul trecut, 20-21 iunie, mai multe obiective energetice, logistice și militare aflate de o parte și de alta a strâmtorii Kerci au fost lovite într-un amplu atac atribuit Ucrainei.

Imagini apărute pe rețelele sociale surprind incendii puternice la terminale petroliere din portul Kerci, în Crimeea ocupată, și în Port Kavkaz, din regiunea rusă Krasnodar. Potrivit grupurilor de monitorizare, fumul degajat în urma incendiilor s-a întins pe aproximativ 66 de kilometri.

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