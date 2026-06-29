Video Detaliul bizar observat în timpul unui interviu cu Putin. Cum a fost surprins dictatorul de la Kremlin

Un detaliu observat într-un interviu dat recent de Vladimir Putin a stârnit controverse, după ce liderul de la Kremlin ar fi folosit un prompter, alimentând discuții despre caracterul regizat al apariției sale publice.

Sursa: X / Ateo Breaking @AteoBreaking

După interviul acordat de Putin postului Rossiya-1, analiștii au observat că liderul de la Kremlin citea răspunsuri pregătite în prealabil, de pe un prompter. Acest lucru nu fusese observat până acum în interviurile sale anterioare, notează Dialog

În imagini, privirea sa nu este îndreptată către interlocutor, ci spre dreapta, dincolo de capul jurnalistului Zarubin, către ecranul pe care era afișat textul. Prompterul se afla chiar în spatele intervievatorului. Înregistrarea sugerează că liderul rus urma un scenariu pregătit.

Utilizatorii cred că Vladimir Putin, în vârstă de 73 de ani, ar putea experimenta o anumită degradare cognitivă odată cu vârsta.

Această condiție s-ar manifesta prin dificultăți în a reține detalii și cifre fără sprijin scris, probleme de concentrare pe subiecte complexe pentru perioade lungi și o capacitate redusă de a susține un dialog liber, fără un scenariu strict.

Potrivit convențiilor media, un interviu citit de pe prompter subminează ideea unei conversații spontane, mai notează publicația. O astfel de discuție seamănă mai degrabă cu o punere în scenă, în care întrebările și răspunsurile sunt stabilite dinainte într-un scenariu aprobat.

În interviul difuzat duminică, 28 iunie, Putin a amenințat că Rusia își va continua obiectivul militar de a prelua controlul total asupra celor patru regiuni ucrainene anexate în 2022, Donețk, Luhansk, Herson și Zaporojie, indiferent de propunerile venite din partea Kievului pentru reducerea ostilităților.

În ceea ce privește eforturile diplomatice internaționale, Putin a spus că se așteaptă la reluarea discuțiilor mediate de Statele Unite după calmarea conflictului dintre Washington și Teheran.