Doi gemeni cu același ADN, acuzați de crimă în Franța. Poliția nu poate să stabilească cine e criminalul

Doi frați gemeni identici judecați pentru crimă în Franța au pus în dificultate încercările anchetatorilor de a stabili care dintre ei a tras focul de armă, deoarece au același ADN.

Cei doi frați, în vârstă de 33 de ani, se numără printre cei cinci inculpați trimiși în judecată într-un proces care are loc în apropiere de Paris. Aceștia sunt acuzați de comiterea unei duble crime și a mai multor tentative de omor care au avut loc în anul 2020, potrivit BBC.

Presa franceză scrie că ambii sunt suspectați că ar fi complotat pentru organizarea dublei crime, însă ADN-ul descoperit pe o pușcă de asalt folosită într-unul dintre schimburile de focuri ulterioare ar putea aparține doar unuia dintre gemeni.

Un polițist le-a declarat judecătorilor că experții criminaliști nu au reușit să stabilească fără dubiu care dintre cei doi frați este cel implicat direct. „Doar mama lor îi poate deosebi”, este citat unul dintre anchetatori în fața instanței din Bobigny, la nord de capitala Franței.

Atmosfera din sala de judecată este descrisă drept extrem de tensionată. Marți, cei doi gemeni ar fi fost dați afară din sală după ce au refuzat să se ridice în picioare.

Anchetatorii cred că frații au profitat de asemănarea lor pentru a-și ascunde urmele. Un ofițer superior, citat de Le Parisien, a declarat că cei doi își schimbau frecvent hainele, telefoanele și documentele de identitate.

Gemenii identici se dezvoltă dintr-un singur ovul fertilizat care se divide în timpul sarcinii. Pentru că provin din același ovul și același spermatozoid, ei au un ADN identic, ceea ce face ca identificarea criminalistică să fie extrem de dificilă.

În lipsa unor diferențe genetice care să îi distingă, anchetatorii s-au bazat pe analiza convorbirilor telefonice, imagini de pe camerele de supraveghere, interceptări și pe coroborarea informațiilor legate de locurile în care s-au aflat și de deplasările acestora, potrivit Le Parisien.

Cu toate acestea, întrebarea esențială — cine a tras cu arma recuperată — rămâne fără răspuns.

Procesul continuă, iar instanța urmează să pronunțe o decizie la finalul lunii februarie.