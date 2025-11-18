Deputații formațiunii lui Petro Poroșenko au blocat ședința Parlamentului și au cerut demisia guvernului ucrainean

Formațiunea „Solidaritatea Europeană” a fostului președinte al Ucrainei, Petro Poroșenko, a blocat marți votul privind demiterea a doi miniștri în Parlamentul ucrainean, în contextul scandalului de corupție din sectorul energetic în care este implicat un fost apropiat al lui Volodimir Zelenski.

Deputații facțiunii Solidaritatea Europeană”, sprijiniți de deputați din alte formațiuni, au blocat activitatea legislativului printr-o acțiune de protest la tribuna Radei, cerând demisia guvernului și formarea unei coaliții de guvernare.

„Nu vom vota pentru tentativa de a detensiona și de a menține verticala corupției. Facem apel la oprirea guvernului lui Ali Baba [ și la formarea unei coaliții”, a declarat Poroșenko, care a spus că guvernul trebuie dizolvat pentru realocarea decisivă a fondurilor pe linia frontului, restabilirea încrederii partenerilor și a poporului și la salvarea Ucrainei”.

În înregistrările audio ale NABU făcute publice cu privire la schema de corupție de la Energoatom, „Ali Baba” este codul pentru șeful cabinetului prezidențial, Andrii Iermak.

Parlamentul se afla în sesiune pentru a vota demiterea ministrului justiției Herman Galușcenko, respectiv a ministrului energiei Svetlana Grinciuk, în urma scandalului de corupție prin care 100 de milioane de dolari au fost sustrași de la compania Energoatom, și în centrul căruia se află fostul partener de afaceri al lui Zelenski, Timur Mindici. Acesta a plecat din țară chiar înainte de perchezițiile Biroului Anticorupție.

Și lidera partidului de opoziție Holos (Vocea), Kira Rudik, a cerut un vot de neîncredere în guvern, potrivit Intellinews.

Holos este un partid pro-european și anticorupție înființat în 2019. Cândva parte a coalițiilor de guvernare, se opune a ceea ce descrie drept inerție și corupție în miezul statului.

„Este inacceptabil să existe acest tip de corupție în guvern în timp de război”, a spus ea. „Este imposibil să se organizeze alegeri, dar cerem un vot de neîncredere în guvern.”

Partidul de guvernământ al lui Zelenski, Slujitorul Poporului, continuă să se bucure sprijin larg, dar se confruntă cu o disidență internă tot mai mare.

Cum legea marțială este încă în vigoare, noi alegeri nu sunt permise, astfel că un vot de neîncredere ar rămâne în mare parte simbolic.

În urma dezvăluirilor Biroului anticorupție privind mitele de la Energoatom, Zelenski a anunțat reforme majore și un audit al sectorului energetic, impunând în același timp sancțiuni fostului său asociat la compania de producție.