Sosul carbonara seamănă discordie în Parlamentul European. „Smântână în carbonara? Inacceptabil”

Un ministru și mai mulți eurodeputați italieni au lansat un val de critici la adresa unui borcan de carbonara vândut în supermarketul Parlamentului European și considerat insuficient de italian.

Smântână în carbonara? Cu un drapel al Italiei pe etichetă? Bazându-se pe un set de fotografii, ministrul italian al Agriculturii, Francesco Lollobrigida, a formulat primele critici pe rețelele sociale la începutul acestei săptămâni, potrivit Agerpres.

„Este inacceptabil să vezi” aceste produse în Parlamentul European, a declarat el, anunțând că a lansat imediat „o anchetă”.

Nu e suficient de „Made in Italy”

Aleșii de extrema dreaptă din Fratelli d’Italia, partidul prim-ministrului Giorgia Meloni, au agitat spiritele și mai mult.

Eurodeputatul Carlo Fidanza a criticat produsele „care utilizează drapelul” țării sale și „nume evocatoare care nu au nimic de-a face cu italienii”, în cadrul unei „practici înșelătoare”, a afirmat el, precizând totodată că i-a trimis un e-mail pe această temă președintei Parlamentului European, Roberta Metsola.

Partidul Fratelli d’Italia nu consideră acest produs ca fiind suficient de „Made in Italy”. Cu atât mai mult cu cât el nu corespunde rețetei tradiționale de carbonara, care se prepară fără smântână și fără Pancetta, dar cu gușă de porc uscată (Guanciale), brânză Pecorino, ouă și piper.

Compania Delhaize se apără: „Denumirea și ambalajul sunt pe deplin conforme cu legislația”

Grupul agroalimentar belgiano-olandez Delhaize, care deține acel supermarket situat la parterul Parlamentului European din Bruxelles, nu s-a dezis însă de preparatul său.

„Suntem puțin cam surprinși de această reacție și de atenția mediatică acordată unor sosuri pentru paste ale mărcii Delhaize”, a transmis directorul de comunicare al companiei.

„Atât denumirea, cât și ambalajul sunt pe deplin conforme cu legislația în vigoare”, a subliniat el.

Între timp, o inspecție oficială a autorităților „a fost într-adevăr efectuată la furnizorul nostru italian”. „Această inspecție nu a relevat nicio infracțiune și a confirmat conformitatea produselor noastre”, a adăugat el.

„Nu vedem, așadar, niciun motiv să adaptăm aceste produse și ambalajele lor, într-un fel sau în altul. Produsele existente rămân astfel disponibile în raioanele noastre” din Parlamentul European și din celelalte locuri, a concluzionat reprezentantul companiei Delhaize, punând capăt discuției pe această temă.

Potrivit site-ului Delhaize, acel sos „foarte onctuos” conține smântână, lapte, Pancetta afumată și brânzeturile italiene Pecorino și Grana Padano.