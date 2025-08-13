search
Miercuri, 13 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Trump șochează Europa: A cerut ca președintele Poloniei să-l înlocuiască pe premierul Donald Tusk în discuțiile dedicate Ucrainei

0
0
Publicat:

Președintele american Donald Trump a provocat tensiuni în Polonia în ultimele momente înaintea unei teleconferinței dedicate Ucrainei. A cerut ca președintele polonez Karol Nawrocki să îl înlocuiască pe premierul Donald Tusk, conform declarațiilor acestuia din urmă și relatărilor Reuters.  

p20250501jb 1120 54491923778 o webp

Preşedintele american Donald Trump a solicitat în ultimul moment ca preşedintele polonez, Karol Nawrocki, să se alăture teleconferinţei de miercuri dedicate Ucrainei cu lideri europeni, organizată în perspectiva întrevederii dintre preşedinţii Trump şi Putin din Alaska de vineri, conform premierului Donald Tusk, rivalul politic al lui Nawrocki care ar fi trebuit să participe la reuniune, informează Reuters, citată de Agerpres. 

"Cu doar câteva minute înainte de miezul nopţii de ieri, am primit informaţii, împreună cu partenerii noştri europeni, că partea americană ar prefera ca Polonia să fie reprezentată de preşedinte în contactele cu preşedintele Trump", a declarat Tusk într-o conferinţă de presă.

Casa Albă nu a comentat dacă SUA au solicitat ca Nawrocki, şi nu Tusk, să participe la videoconferinţă. 

 Un purtător de cuvânt al guvernului polonez declarase marţi că cel care va participa la videoconferinţa cu Donald Trump va fi Donald Tusk. Însă consilierul pentru politica externă al preşedintelui Nawrocki, Marcin Przydacz, le-a spus reporterilor că nu avea "informaţii că prim-ministrul Donald Tusk ar fi planificat anterior să participe". A afirmat că echipa lui Tusk a demonstrat că nu are contacte bune cu administraţia Trump deoarece a avut impresia că Donald Tusk urma să participe la videoconferinţă.

Purtătorul de cuvânt al guvernului de la Varşovia, Adam Szlapka, a spus că Tusk reprezintă Polonia în două apeluri miercuri cu lideri europeni, dar nu cu Trump.

Przydacz a mai declarat că birourile preşedintelui şi prim-ministrului vor schimba informaţii despre întâlniri.  

Cererea președintelui SUA a creat tensiuni între palate la Varșovia

Krzysztof Izdebski, director de politici în cadrul Fundaţiei Batory, a declarat că a avea doi adversari politici care să reprezinte Polonia creează riscul unor mesaje mixte. 

"Aceasta arată că, chiar şi în politica externă, într-o chestiune de securitate atât de esenţială, suntem pur şi simplu ostatici ai politicii interne şi ai unei anumite competiţii între diversele organe ale statului", a spus el.

Izdebski a opinat că aceasta ar submina efortul Poloniei de a se prezenta ca o ţară modernă care colaborează cu naţiuni de frunte în problemele politice internaţionale.

Premierul Donald Tusk a spus că respectă cererea SUA de a menţine contacte la nivel prezidenţial, dar aceasta nu ar trebui folosită pentru a-i "juca pe polonezi unii împotriva altora"

Trump l-a susținut pe Nawrocki în timpul campaniei prezidențiale din Polonia

Naţionalistul conservator eurosceptic Nawrocki este un aliat al mişcării populiste de dreapta MAGA a preşedintelui republican Donald Trump şi a fost primit la Casa Albă în timpul campaniei electorale prezidenţiale din Polonia din acest an. El l-a învins pe candidatul pro-european Donald Tusk la scrutinul prezidenţial din iunie. 

  Nawrocki şi partidul său Lege şi Justiţie (PiS) sunt susţinători puternici ai Ucrainei în războiul cu forţele ruse invadatoare, la fel ca premierul Tusk şi guvernul său, dar au puncte de vedere diferite în privinţa unor probleme precum avortul, valorile familiei şi statul de drept.

Lideri europeni şi preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski au discutat cu preşedintele Donald Trump înaintea summitului de vineri de la Anchorage (Alaska) între preşedintele american şi cel rus, subliniind necesitatea de a proteja interesele Kievului. 

Europa

Top articole

Partenerii noștri

image
AUR vrea să ajungă la guvernare cu PSD, din toamnă, spune George Simion. „Este inevitabil”. Care este planul și cine ar fi premier
digi24.ro
image
Cele cinci condiții esențiale pe care aliații europeni ai Ucrainei le-au transmis lui Trump pentru un acord de pace
stirileprotv.ro
image
Ce conține, de fapt, NĂMOLUL „miraculos” de la Techirghiol. Mulți români îl cumpără fără să știe!
gandul.ro
image
Ilie Bolojan, anunț de ultimă oră privind reforma pensiilor magistraților
mediafax.ro
image
Țeapă la Easybox, noua metodă! Protecția Consumatorului și IGPR explică ce trebuie să facă păgubiții: „O problemă de furt ceea ce este un caz penal, adică o problemă de poliție”
fanatik.ro
image
Procurorul Antonia Diaconu: "Noi suntem foarte sus față de restul UE pentru că ne-am dorit să fim"
libertatea.ro
image
Vladimir Soloviov: războiul nu se termină după întâlnirea din Alaska. Care e următoarea țară vizată de „o operațiune militară specială”
digi24.ro
image
Boala cruntă de care suferă Monica Seleș. Ce este miastenia gravis și care au fost primele simptome
gsp.ro
image
S-a terminat: actele de divorț au fost semnate! Ce i-a luat fostului soț, după ce a înșelat-o
digisport.ro
image
Un zăcământ uriaș de aur, descoperit la doar 300 de kilometri de România. Opt platforme de foraj lucrează nonstop pentru exploatare
stiripesurse.ro
image
Un bărbat care a cumpărat cu 35 de lei o geacă din piele dintr-un second hand a găsit ceva cu totul neașteptat în buzunarul acesteia
antena3.ro
image
Cât va plăti un român care a acumulat o pensie privată de 100.000 de lei. Guda: "Numai din cauza acestor taxe"
observatornews.ro
image
Divorț-ȘOC în showbiz! Și-au spus ADIO după 13 ani de căsnicie
cancan.ro
image
Maria, clona lui Kim Kardashian, a atras toate privirile. Cum și-a făcut apariția prezentatoarea TV
prosport.ro
image
Metoda de spălat rufe care a devenit virală. Mulți au ajuns la concluzia că fac o greșeală când folosesc detergentul
playtech.ro
image
Orașul din Alaska unde se întâlnesc Donald Trump și Vladimir Putin. Este extrem de popular vara și oferă o experiență unică turiștilor 
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Anamaria Prodan i-a scris un mail lui Laurențiu Reghecampf, ajuns în Sudan: ”Pleacă de acolo urgent! Înseamnă moarte”
digisport.ro
image
Europa vrea să interzică total mașinile pe benzină și motorină: Un gigant european se opune puternic și cere o 'trezire la realitate'
stiripesurse.ro
image
Explozie puternică în Bacău, soldată cu patru răniți! A fost activat planul pentru transfer în străinătate prin Mecanismul european
kanald.ro
image
Nicuşor Dan, criticat de români pentru un detaliu. Deşi mulţi l-au...
playtech.ro
image
Fiul lui Mihai Leu, implicat într-un grav accident! Incidentul s-a petrecut în timpul unui raliu. Ce se întâmplă cu Marco acum?
wowbiz.ro
image
Ozana Barabancea a slăbit 24 de kg în doar 3 luni! Cum a reușit: Îmbrac hainele fiicei mele. Am renunțat la îmbuibarea de care eram dependentă
romaniatv.net
image
Ne lovește o criză cruntă. Ministrul Finanțelor anunță cât de gravă este situația
mediaflux.ro
image
Boala cruntă de care suferă Monica Seleș. Ce este miastenia gravis și care au fost primele simptome
gsp.ro
image
Recomandarea neurologilor: fructul pe care toate persoanele peste 50 de ani ar trebui să-l consume
actualitate.net
image
Hoții de la Untold. Cine sunt infractorii de la festivalul de muzică și ce obiecte prețioase au furat
actualitate.net
image
Ce trebuie adăugat în apa porumbului fiert? Așa va fi mai moale și mai delicios ca niciodată
click.ro
image
Filmul plin de acțiune care a captivat publicul de pe Netflix din toate colțurile lumii. E în top și în România
click.ro
image
Sfatul astrelor pentru ultimele 2 săptămâni din august: Cum să închei vara în forță și de ce trebuie să ții cont ca să-ți fie bine, în funcție de zodia ta
click.ro
Kate Middleton sursa foto GettyImages jpg
Și-a extirpat uterul și nu mai poate face copii niciodată? Ce s-a întâmplat, de fapt, cu Kate Middleton în ultimul an și jumătate
okmagazine.ro
Angelina Jolie foto Profimedia jpg
Își face bagajele și părăsește Hollywoodul. Angelina Jolie se pregătește de o nouă etapă în viața ei!
clickpentrufemei.ro
Dezvaluiri din raportul medico legal al lui Marilyn Monroe: «Avea sâni falşi și picioarele pline de păr» png
Dezvaluiri din raportul medico-legal al lui Marilyn Monroe: «Avea sâni falşi și picioarele pline de păr»
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Reacția acidă a lui Ion Lăceanu, aflat în azil, după ce fiica l-a scăpat pe Irinel Columbeanu de datorii: „A petrecut cu femeile, trebuia să pună bani și la saltea”
image
Ce trebuie adăugat în apa porumbului fiert? Așa va fi mai moale și mai delicios ca niciodată

OK! Magazine

image
Aceasta e Familia Regală non-europeană care deţine mai mult din Londra decât Regele Charles

Click! Pentru femei

image
Își face bagajele și părăsește Hollywoodul. Angelina Jolie se pregătește de o nouă etapă în viața ei!

Click! Sănătate

image
E dovedit: această vitamină previne pierderile de memorie