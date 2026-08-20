 Decizie controversată într-un oraș din Italia: primarul a interzis bicicletele în centrul istoric, după ce a fost lovit „de o bestie” | adevarul.ro
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Decizie controversată într-un oraș din Italia: primarul a interzis bicicletele în centrul istoric, după ce a fost lovit „de o bestie”

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Primarul orașului italian Como a declanșat o controversă privind interzicerea bicicletelor în centrul istoric al orașului de pe malul lacului, după ce a fost lovit de una.

Biciclete interzise
Biciclete interzise într-un oraș italian FOTO: Shuterstock

Interdicția impusă de Alessandro Rapinese, care intră în vigoare în septembrie, vizează aproximativ 30 de străzi și se aplică atât bicicletelor electrice, cât și celor obișnuite.

Rapinese a fost criticat, grupuri de locuitori și politicieni din tot spectrul electoral acuzându-l că poartă o vendetă personală. Activiștii au lansat o petiție prin care cer anularea regulii, iar bicicliștii intenționează să se deplaseze cu bicicleta pe străzile specificate la mijlocul lunii septembrie, în semn de protest, potrivit The Guardian.

Apărându-și decizia, Rapinese a declarat: „Am fost acuzat că am adoptat această măsură pentru că am fost lovit de o bicicletă electrică – cu siguranță, este adevărat. Oamenii acționează pe baza propriilor experiențe și știu cum este să fii lovit de una dintre aceste bestii.”

Coliziunea a avut loc în iunie, în timp ce Rapinese ieșea de la primărie, în mod ironic, imediat după ce conducerea sa se întâlnise pentru a discuta o măsură de restricționare a traficului în centru. Vinovatul nu a fost dezvăluit.

Rapinese a spus că interdicția a fost necesară pentru siguranța publică, mai ales într-un loc aglomerat cu turiști. Măsura se aplică tuturor bicicletelor, deoarece codul rutier italian nu face distincție între bicicletele electrice și cele tradiționale. Trotinetele electrice închiriate au fost interzise în centrul orașului Como în 2022.

Criticii susțin că unele dintre străzile afectate sunt cele mai late din centru, oferind un traseu facil spre Lacul Como, și că interzicerea bicicletelor îi împiedică pe oameni să utilizeze un mijloc de transport ieftin și ecologic.

Măsura va afecta în special curierii și proprietarii de magazine care depind de aceștia pentru aprovizionare. Unii critici spun că primarul ar trebui să își concentreze atenția pe combaterea comportamentului imprudent, mai degrabă decât pe incriminarea bicicliștilor.

Vincenzo Falanga, președintele Nova Como, un grup civic local care a organizat protestul cu bicicletele, a acuzat administrația Rapinese că „transformă problemele individuale în probleme colective”.

Filiala Como a Partidului Democrat de centru-stânga a declarat: „Como merită un sistem de mobilitate care să asigure siguranța pietonilor fără a penaliza locuitorii, lucrătorii și pe cei care aleg transportul durabil.”

Deși și-a exprimat compasiunea față de Rapinese pentru accidentul cu bicicleta electrică, Paolo Emilio Russo, un politician din partidul de dreapta Forza Italia, a declarat că interdicția a fost „nebunească”.

Însă Rapinese a refuzat să dea înapoi. „În alte orașe, un copil ajunge la spital, iar apoi politicienii iau măsuri”, a spus el. „Aici, nici măcar nu am ajuns la spital. Am fost lovit de o bicicletă, am adunat informații și de aici a pornit această măsură.”

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