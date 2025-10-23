De la diamante roz la vizite în închisoare. Fosta prima doamnă a Franței, pusă la grea încercare

Supermodelul, cântăreața și fosta primă doamnă a Franței, Carla Bruni, în vârstă de 57 de ani, și-a luat la revedere cu lacrimi în ochi de la soțul ei, după ce l-a condus la închisoarea pariziană La Sante, unde Nicolas Sarkozy a fost încarcerat pentru a-și ispăși condamnarea de cinci ani de închisoare. Este o schimbare dramatică în raport cu viața pariziană plină de farmec de până acum a lui Bruni, scrie standard.co.uk.

Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy, în vârstă de 70 de ani, a fost condamnat definitiv după ce a fost găsit vinovat de conspirație pentru finanțarea ilegală a campaniei sale electorale cu fonduri din Libia. Și Bruni este subiectul unei anchete în prezent pentru presupusă influențare a martorilor și participare la o asociere infracțională în cadrul unei campanii de a evita încarcerarea lui pe Sarkozy. Fosta primă doamnă a Franței neagă acuzațiile.

Cu doar o lună în urmă, Bruni a avut o apariție electrizantă la de Săptămâna Modei de la Paris, pentru prezentarea ultimei colecții Saint Laurent, unde a apărut într-o rochie de șifon cu decolteu, asortată cu o haină lungă de blană.

Fost model de succes, Bruni și-a început cariera la 19 ani, defilând pe catwalk-urile celor mai mari case de modă - Christian Dior, Givenchy, Chanel, Versace și, nu în ultimul rând, Saint Laurent. Pasiunea sa pentru haute couture este bine cunoscută. De pildă, după o prezentare Saint Laurent a cerut să fie plătită într-o haină din colecția de la acea vreme.

O tinerețe tumultoasă

Născută la Torino ca moștenitoare a averii unui om de afaceri despre care aflat abia la 28 de ani că nu este tatăl ei biologic, ea fiind rodul unei aventuri a mamei sale cu un amant mult mai tânăr, Bruni a crescut în lux și a urmat cursurile unei școli elvețiene. Plănuise să studieze arhitectura la Paris, unde familia ei bogată s-a mutat în anii '70 pentru a scăpa de pericolul reprezentat de gruparea teroristă Brigada Roșie, care se ocupa de răpiri.

În schimb, a devenit una dintre cele mai bine plătite modele din lume, câștigând 4,7 milioane de lire sterline pe an și apărând pe coperțile a numeroase reviste faimoase din toată lumea.

În 1997, a renunțat la cariera de model cu normă întreagă pentru muzică. Primul ei album, Quelqu'un M'a Dit (Cineva mi-a spus), s-a vândut în două milioane de exemplare. A înregistrat alte cinci. Al șaselea album, Carla Bruni, a fost lansat în 2020.

În tinerețe, a dus o viață tumultoasă și a avut relații și aventuri amoroase cu mari vedete rock&roll. În anii nouăzeci, a avut o aventură cu Mick Jagger, după ce i-a fost prezentată de Eric Clapton, cu care se întâlnea la acel moment. Solistul Rolling Stones era căsătorit cu Jerry Hall, care nu a fost prea încântată să afle de amanta franțuzoaică, mult mai tânără, a soțului ei.

Hall a scris în memoriile ei că a sunat-o pe Bruni după ce a interceptat un mesaj între ei, insistând să rupă legătura cu soțul ei. Modelul a ignorat-o, programând următoarea întâlnire cu rockerul britanic.

Bruni a avut o viziune libertină asupra iubirii până să-l întâlnească pe Sarkozy.

„Mă plictisește monogamia. Prefer poligamia", spunea într-un interviu din 2007 pentru Le Figaro Madame. Ea a avut o aventură "scurtă, dar pasională" și cu Laurent Fabius – fostul prim-ministru socialist al Franței.

Dar liberal-conservatorul Sarkozy a reușit să-i câștige inima. S-au cunoscut când mogulul de publicitate Jacques Séguéla i-a așezat unul lângă celălalt la o cină în noiembrie 2007. Sarkozy tocmai divorțase de cea de-a doua soție. Cei doi au avut o chimie instantă - după câteva luni, erau logodiți.

Extravaganță

Extravaganța lui Sarkozy i-a atras porecla peiorativă "le Président Bling-Bling" în presă, o imagine pe care doar a întărit-o atunci când i-a organizat lui Bruni o petrecere grandioasă la împlinirea vârstei de 40 de ani. Cu acea ocazie, i-a dăruit un inel Dior de 20.000 de euro cu un diamant roz în formă de inimă.

"Sunt vânători care s-au întâlnit – prădători", a comentat aprobator relația lor regretatul creator de modă Karl Lagerfeld pentru Vanity Fair despre noua primă doamnă. "El a sedus multe femei, iar ea a fost un fel de seducătoare." Când s-au căsătorit Bruni avea un fiu dintr-o relație anterioară, iar Sarkozy trei fii din două căsătorii. În 2011, au întâmpinat singurul lor copil, o fiică, primul copil avut de un președinte francez în exercițiu. În același an a jucat și în filmul lui Woody Allen, Miezul nopții la Paris.

Cuplul a ales să nu locuiască în Palatul Élysée în timpul președinției Sarkozy. Familia Bruni-Sarkozy a preferat un conac pe care Bruni l-a închiriat într-o comunitate închisă din vestul Parisului. Poliția a percheziționat această proprietate în 2012, după ce Sarkozy a pierdut alegerile, și imunitatea prezidențială. Familia se afla în acel moment în vacanță în Canada.

Probleme legale

Astfel a început peste un deceniu de dispute legale cu privire la modul în care Sarkozy și-a finanțat campania din 2007. După ce soțul a întors spatele politicii, Bruni s-a întors la muzică și a continuat să fie prezentă la cele mai importante evenimente din lumea modei, la Paris și Milano.

În 2017, i-a acordat un interviu unui jurnalist de la Standard în locuința cuplului din Paris, spunându-i despre interacțiunile ei cu Donald Trump – pe atunci al 45-lea președinte al SUA – respingând afirmațiile acestuia că s-au întâlnit în anii '90. „Mi-a trimis un mic bilet: Cum poți spune asta? O să te dau în judecată. I-am trimis și eu unul: Dă-i drumul!"

Bruni a devenit și un furnizor de rosé (preferă vinul și șampania cocktailurilor). Cuplul a cumpărat de altfel Château d'Estoublon, un castel din secolul al XVIII-lea din Provence, cu 750 de acri de podgorii, în 2020.

"Castelul în sine este un loc magic, plin de energie incredibilă. Este versiunea mea a Grădinii Edenului", a declarat Bruni pentru Vogue anul trecut. Familia Bruni-Sarkozy a condus afacerea alături de un expert în vinuri și un antreprenor, comercializându-și emblematicul vin Roseblood d'Estoublon. Prețul unei sticle este 19 lire sterline.

În același timp, nu renunțat complet la modeling. Anul trecut a participat la o prezentare de modă Victoria's Secret, iar în luna mai a acestui an a apărut pe coperta Harper's Bazaar Spain, unde a dat un interviu despre cum "întâlnirea cu bărbatul meu" a fost cel mai bun moment din viața ei. A continuat să meargă în turnee și chiar s-a apucat de dans la bară.

Ea își prezintă în mod regulat stilul de viață plin de farmec pe Instagram, împărtășind fotografii cu ea pe covorul roșu de la Cannes, în timp ce participă la evenimente couture și în timp ce se află în vacanță cu soțul ei. În ultima vreme, a apărut însă de mână cu soțul ei, susținându-l în timpul procesului.

Fiind o femeie independentă și cu propria avere cu mult înainte de a-l întâlni pe Sarkozy, Bruni va putea fără îndoială să-și mențină stilul de viață de până acum. Dar, prima experiență de separare de soțul ei de 17 ani, mai ales în aceste circumstanțe va fi o încercare, mai ales că la rândul ei e vizată de o anchetă în curs asupra presupusei sale implicări în procesul lui Sarkozy.. Biograful lui Bruni insistă că fosta primă doamnă își va vizita soțul iubit zilnic. De altfel închisoarea La Sante nu se află prea departe de locuința lor, fiind situată în cartierul Montparnasse, aproape de centrul Parisului.

Sarkozy a promis că va continua să lupte împotriva condamnării sale, dar va trebui să rămână în detenție în timp ce apelul său este judecat. Bruni, care își susține nevinovăția, nu a fost acuzată de nimic, dar rămâne sub supraveghere judiciară în timp ce ancheta continuă.