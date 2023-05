Câmpurile aurii de rapiță bucură apicultorii, dar întristează agricultorii. „Prețul va fi la jumătate”

Dacă anul trecut, din cauza lipsei precipitațiilor, culturile de rapiță au fost afectate în proporție de 70-80%, anul acesta se estimează că va fi o producție bună. Totuși, agricultorii sunt rezervați și spun că prețurile vor fi mici.

Agricultorii spun că este un an bun și vor avea rezultate pe măsură la culturile de rapiță. Totuși, sunt rezervați în ceea ce privește prețurile.

Marcel Cucu are cultivată o suprafață de 60 de hectare de rapiță în județul Brăila și spune că, față de anul trecut, cultura de rapiță este mai bună. Cu ajutorul irigațiilor se așteaptă la o producție mare, însă prețurile vor scădea la jumătate. „Va fi un dezastru”, avertizează agricultorul.

„Rapița arată foarte bine, însă prețul va fi la jumătate față de anul trecut. Va fi un dezastru. La îngrășăminte și pesticide prețurile au explodat. Din păcate, nu suntem în stare de 30 de ani să gestionăm politicile agriculturii interne”, spune Cucu.

„Într-adevăr, câmpurile de rapiță sunt frumoase. Au fost ploile din aprilie binevenite, s-au făcut și tratamente. Față de anul trecut culturile sunt mult mai bune. O primă evaluare o vom face în iulie-august. Și din punct de vedere al precipitațiilor stăm mai bine . Încă mai există deficit de apă în sol, însă noi am început deja să irigăm, în special la culturile de grâu, porumb și floarea soarelui”, a declarat Traian Cișmaș, directorul Direcției pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală Brăila.

„Anul acesta, până la această dată, sunt culturi foarte bune cu rapiță. Se poate vedea după lanurile colorate în galben. Au fost condiții bune de răsărire în toamnă, a fost și o iarnă blândă. Estimăm că va fi o producție bună”, arată Petre Grigore, preşedintele Asociaţiei Producătorilor de Cereale şi Plante Tehnice Galaţi.

Și apicultorii sunt bucuroși, deoarece vor avea miere de rapiță din plin. „În anul 2003 a fost primul an când am făcut pastoral la rapiță și se împlinesc de atunci 20 de ani, dar așa rapiță nu am mai întâlnit! Și încă tot va mai crește timp de o săptămână! Mulțumim lui Dumnezeu pentru tot!”, a scris pe pagina sa de Facebook, Iulian Bobocea, un apreciat apicultor din județul Galați.