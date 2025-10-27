Video Un cutremur cu magnitudinea de 6,1 a lovit Turcia. Seismul a fost resimțit în orașele Istanbul și Izmir

Un cutremur semnificativ a lovit luni regiunea Balikesir din Turcia, provocând fiind resimțit într-o mare parte din provinciile de vest ale țării, inclusiv Istanbul și Izmir.

Cutremurul, estimat la magnitudinea 6, a produs mișcări prelungite care au stârnit panică și teamă în rândul locuitorilor din zonele afectate. Durata extinsă a seismului a amplificat îngrijorările, oamenii părăsind clădirile în căutarea siguranței, relatează Türkiye Today.

Turcia se află pe falii seismice importante și a cunoscut de-a lungul istoriei o activitate seismică devastatoare. Falia Nord-Anatoliană, una dintre cele mai active zone seismice din lume, traversează partea de nord a țării, în apropierea regiunii Marmara, unde se află Istanbul.

Proximitatea cutremurului față de centrele urbane dens populate, precum Istanbul – cel mai mare oraș al Turciei, cu peste 15 milioane de locuitori – și Izmir, al treilea oraș ca mărime al țării, a stârnit imediat îngrijorări privind posibile victime și pagube structurale.

Cutremurul a avut loc la ora locală 22:48 în districtul Sindirgi din provincia Balikesir, potrivit Autorității pentru Managementul Dezastrelor și Situațiilor de Urgență (AFAD), care a înregistrat magnitudinea la 6,1 și adâncimea de 5,99 kilometri. Observatorul Kandilli a măsurat cutremurul la magnitudinea 6,0, cu o adâncime de 11,4 kilometri.

Locuitorii din Istanbul și Izmir, care au vorbit cu Türkiye Today, au raportat că seismul a durat aproximativ 30–40 de secunde. Cutremurul s-a resimțit și în Bursa și Canakkale, pe lângă Istanbul și Izmir, afectând milioane de persoane din vestul Turciei