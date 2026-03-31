Curtea Supremă a Spaniei a decis că sărutul mâinii unei femei poate fi considerat agresiune sexuală

Cazul datează din 2023, când un bărbat a abordat o femeie la o stație de autobuz din Madrid, i-a sărutat mâna și a făcut gesturi care sugerau că ar trebui să-l urmeze și că el ar urma să o plătească. Tribunalul a considerat bărbatul vinovat de agresiune sexuală și l-a amendat cu 1.620 de euro, sancțiune menținută ulterior de tribunalul provincial din Madrid.

Bărbatul condamnat a atacat decizia la Curtea Supremă, susținând că nu a existat nicio violență sau intimidare în interacțiunea sa cu femeia. „Victima ar fi putut să se simtă deranjată, ofensată, victima unei intruziuni în zona ei de confort, dar nu a existat niciodată un risc clar pentru integritatea ei sexuală”, se arată în documentele instanței, potrivit BBC.

El a adăugat că incidentul a avut loc într-un loc public, aproape de o secție de poliție și în plină zi. Echipa sa de avocați susținea că faptele constituie cel mult o formă mai ușoară de hărțuire cu caracter sexual într-un spațiu public.

Curtea Supremă: dincolo de hărțuire

În decizia sa, Curtea Supremă a stabilit că incidentul a depășit simpla hărțuire, subliniind că a existat „un component sexual clar, pentru că el i-a sărutat chiar mâna”. Instanța a mai precizat că o femeie „nu poate tolera să fie supusă unui bărbat care îi ia mâna și o sărută fără consimțământ, în acte care au o conotație sexuală evidentă”.

Doi dintre magistrați au votat împotrivă, considerând că incidentul nu constituia agresiune sexuală. „Un sărut (sau două) pe mâna altei persoane este, în cultura noastră, o formă de salut, acum depășită”, au susținut ei în documentele instanței. Aceștia au mai explicat că, alături de sărutul pe obraz sau strângerea mâinii, aceste gesturi „nu sunt acte cu caracter sexual”.

Context legislativ și controverse recente

Problema consimțământului sexual a fost intens dezbătută în Spania în ultimii ani. Legislația aprobată în 2022, cunoscută sub numele de „Legea doar da înseamnă da”, pune accent pe necesitatea consimțământului și elimină cerința de a demonstra violență sau intimidare pentru ca un act să fie considerat agresiune sexuală.

Cazuri recente au generat controverse publice majore. În 2023, președintele Federației Spaniole de Fotbal, Luis Rubiales, a sărutat jucătoarea Jenni Hermoso pe buze, celebrând victoria echipei feminine în finala Cupei Mondiale. Deși el a susținut că sărutul a fost consensual, jucătoarea a negat acest lucru. Procesul a ajuns în instanță, iar în 2025 Rubiales a fost găsit vinovat de agresiune sexuală și amendat.