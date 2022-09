Cursul războiului din Donbas se va schimba odată cu eliberarea orașului strategic Izium, susțin analiștii militari

Pierderea orașului Izium, important din punct de vedere strategic, a fost cea mai mare înfrângere a Rusiei de la retragerea umilitoare de la periferia Kievului.

Ofensiva ucraineană fulgerătoare din nord-estul țării schimbă cursul războiului de uzură. În câteva zile, prima linie rusă s-a schimbat dramatic. Trupele Moscovei au început să fugă, iar satele ucrainene au început să se întoarcă unul câte unul sub steagul galben-albastru, scrie The New York Times.

Oficialii ucraineni au declarat sâmbătă că armata țării a eliberat orașul Izium, un nod feroviar important din punct de vedere strategic, pe care forțele ruse l-au capturat în primăvară, după o bătălie sângeroasă de câteva săptămâni.

La un moment dat, în Izium trăiau 40.000 de oameni. Când orașul a intrat sub ocupație rusă, acolo au rămas 12 mii de locuitori, care acum s-au bucurat de eliberarea de sub controlul rusesc. Cu toate acestea, bucuria lor a fost afectată de amploarea distrugerii din ultimele șase luni.

„Nu există o singură clădire de locuințe nevătămată. Încălzirea este cea mai mare problemă. Mă îndoiesc că vom putea repara sistemul de încălzire înainte de iarnă”, a spus primarul localității, Valeri Marcenko.

The New York Times scrie că eliberarea Izium ar putea fi un punct de cotitură în război, al doilea după înfrângerea umilitoare a Rusiei în încercarea de a captura Kievul în primăvară. Ofensiva ucraineană de succes, care a început săptămâna trecută în regiunea Harkov, a fost din nou o confirmare a stabilității trupelor ucrainene și, de asemenea, a subliniat încă o dată deficiențele mașinii militare ruse.

„Trupele ucrainene nu s-au oprit când au ajuns în primul oraș, ci au decis în mod deliberat să ocolească orașele pentru a avansa mai adânc în spatele liniei frontului rusesc”, a subliniat Rob Lee, analist militar la Institutul american de Studii de Politică Externă.

Ofensiva ucraineană de succes din nord vine într-un moment critic. Pe lângă creșterea moralului Ucrainei și zădărnicirea planurilor Rusiei de a anexa teritoriile ocupate, operațiunea a avut loc înainte de venirea iernii, când linia frontului va fi probabil să fie înghețată, iar criza energetică globală va crea probleme pentru sprijinul occidental pentru Ucraina. Publicația amintește de cuvintele președintelui Volodimir Zelenski, care a subliniat că următoarele 90 de zile vor fi critice.

Dar acum, înainte de căderea primei zăpezi, trupele ucrainene au dat o lovitură serioasă inamicilor ruși, arătând clar că cursul războiului se poate schimba în sfârșit în primăvară, favoarea Ucrainei, spun analiștii.

Armata rusă și-a lăsat flancurile neprotejate

Prăbușirea militară rusă care a dus la pierderea lui Izium poate fi atribuită unui fapt simplu: armata rusă și-a lăsat flancurile neprotejate probabil din cauza recruților slab pregătiți și epuizați și a moralului scăzut. De la începutul verii, trupele ruse au fost trimise în Donbas. Cucerirea acestei regiuni a fost unul dintre obiectivele principale ale Moscovei în acest război. În iunie și iulie, armata rusă a reușit să ocupe Severodonețk și Lisiciansk. Dar în ultimele săptămâni, zeci de mii de soldați ruși au fost dislocați în sud pentru a ține piept mult mediatizatei ofensive ucrainene care a început luna trecută în regiunea Herson.

Deși ofensiva din sud poate părea a fi doar o diversiune pentru a distrage atenția de la atacul strălucit al forțelor ucrainene din nord, în realitate ambele operațiuni au fost bine planificate și susținute de un număr semnificativ de trupe.

„Trebuie să așteptăm să vedem cât de departe pot merge. Dar ofensiva din nord-est și din regiunea Herson ne spune că Ucraina are un avantaj în ceea ce privește trupele și este capabilă să-l folosească eficient”, a spus Lee.

Agențiile de informații occidentale cred că pierderile ambelor armate sunt măsurate în zeci de mii. Prin urmare, succesele ucrainene recente par extraordinare, subliniind marea oboseală din rândurile trupelor rusești.

„Sunt încă multe lucruri pe care nu le știm despre această ofensivă. Dar este evident că armata ucraineană a planificat și a executat bine. Este similar cu o operațiune foarte eficientă a forțelor comune cu utilizarea tancurilor, infanteriei mecanizate, forțelor de operațiuni speciale, apărării aeriene, artileriei și alte sisteme", a subliniat Lee. citat de NYT.