Cum este evitată în Italia taxa pentru coletele din China

Planul guvernului italian de a limita fluxul de produse ieftine provenite din China, prin introducerea unei taxe de 2 euro pentru coletele cu o valoare de până la 150 de euro venite din afara Uniunii Europene, începe să genereze efecte contrare celor așteptate. În loc să reducă importurile și să aducă venituri suplimentare la buget, măsura determină companiile de logistică să ocolească Italia, redirecționând livrările către alte state membre ale UE.

Taxa, introdusă de guvernul condus de Giorgia Meloni și aplicabilă coletelor sosite după 1 ianuarie, a vizat în special importurile masive realizate prin platforme chinezești precum Shein și Temu. Autoritățile italiene mizau pe o dublă finalitate: protejarea pieței interne și creșterea veniturilor bugetare.

În practică însă, operatorii din domeniul logisticii și administratorii de aeroporturi semnalează o scădere abruptă a volumului de colete procesate în Italia. Potrivit acestora, zborurile cargo provenite din afara UE aleg tot mai des să aterizeze în Belgia, Olanda sau Ungaria, evitând astfel intrarea directă în Italia.

„Măsura a avut un efect de bumerang”, a declarat Valentina Menin, directoarea generală a Asociației Aeroporturilor din Italia (Assaeroporti), care reprezintă 32 de aeroporturi, inclusiv Milano Malpensa – principalul hub cargo al țării.

Scădere de peste o treime a coletelor extracomunitare

Datele furnizate de agenția vamală italiană arată că, în perioada 1–20 ianuarie, numărul coletelor de mică valoare sosite direct din afara Uniunii Europene a scăzut cu 36% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. De la începutul anului, cel puțin 30 de zboruri cargo care aveau ca destinație Milano Malpensa au fost redirecționate către aeroporturi din Liège, Amsterdam sau Budapesta.

Explicația este legată de regulile pieței unice europene: odată ce un colet intră într-un stat membru și trece de formalitățile vamale, acesta poate circula liber în interiorul UE, fără taxe suplimentare. Astfel, firmele pot evita cu ușurință taxa impusă de Italia, trimițând marfa pe alte rute.

Industria logistică avertizează asupra pierderilor

Reprezentanții sectorului de transport și logistică cer suspendarea sau anularea taxei, pe care o consideră ineficientă și dăunătoare economiei italiene. Andrea Cappa, director general al Confetra, organizație care reprezintă aproximativ 60.000 de companii din domeniu, avertizează că impactul negativ se va accentua dacă măsura va fi menținută.

„Mărfurile ajung în continuare în Italia, dar pe cale rutieră, fără plata taxei. Asta înseamnă mai mult trafic, mai multă poluare și pierderea activității logistice în favoarea altor țări”, a declarat acesta.

Guvernul italian estimase inițial că taxa ar putea aduce 122 de milioane de euro la buget în 2026 și aproximativ 245 de milioane de euro anual ulterior. În realitate, aceste proiecții sunt acum puse sub semnul întrebării.

Taxa, încă necolectată efectiv

Deși măsura se aplică teoretic de la 1 ianuarie, colectarea efectivă a taxei este programată să înceapă în luna martie, odată cu actualizarea sistemelor informatice ale autorităților vamale. Companiile vor fi însă obligate să achite retroactiv sumele aferente coletelor sosite de la începutul anului.

În acest context, un deputat din Forza Italia, partid aflat la guvernare, a propus amânarea aplicării taxei până la 1 iulie, moment în care Uniunea Europeană ar urma să introducă o taxă vamală unitară de 3 euro pentru toate coletele de mică valoare livrate în spațiul comunitar.

Până atunci, măsura Italiei riscă să rămână un exemplu de politică fiscală care, în lipsa unei coordonări europene, produce mai degrabă ocoliri decât rezultate concrete.