Luni, 26 Ianuarie 2026
Video Cum au ajuns dronele Shahed rusești aproape nevăzute în centrul capitalei ucrainene

Publicat:

Un incident îngrijorător a avut loc în după-amiaza zilei de 26 ianuarie, când o dronă-kamikaze de tip „Shahed”, aparținând Federației Ruse, a fost observată zburând liber deasupra centrului Kievului. La scurt timp, alte aparate fără pilot au fost semnalate pe malul stâng al Niprului, iar martorii au remarcat posibilitatea ca acestea să fie echipate cu camere video și să fie ghidate prin sistemul Starlink.

Dronă Shahed/FOTO:X
Dronă Shahed/FOTO:X

Faptul că o astfel de dronă a reușit să ajungă în capitala Ucrainei, parcurgând cel puțin 200 de kilometri de la granița rusă sau aproximativ 100 de kilometri dinspre Belarus, a ridicat semne de întrebare legate de capacitatea de detectare a apărării antiaeriene ucrainene, scrie focus.ua.

Explicația nu ține, însă, de o defecțiune a sistemului de apărare, susține veteranul Forțelor Armate ale Ucrainei și fost comandant de companie M2 Bradley, Mikola Melnik. Într-o intervenție la postul „Novini.Live”, acesta a explicat că drona a zburat la o altitudine extrem de joasă, de aproximativ 100 de metri, ceea ce a făcut-o dificil de detectat de radare.

„Pe toată durata zborului nu a depășit pragul de 100 de metri față de sol”, a precizat Melnik, subliniind că, din acest motiv, aparatul a fost observat doar vizual, nu și de sistemele tehnice de supraveghere.

Totuși, situația indică apariția unei amenințări noi și mai sofisticate. Potrivit militarului, drona nu a fost identificată pe întreg traseul până la Kiev, nu a apărut pe radare și a reușit să evite inclusiv grupurile mobile de foc ale apărării antiaeriene.

„Dacă a parcurs întreaga distanță fără să fie raportată, înseamnă că partea rusă deține informații despre amplasarea posturilor noastre de apărare antiaeriană și a echipajelor mobile. Dacă acest lucru este confirmat, vorbim despre o veste extrem de proastă”, a avertizat Melnik.

Ce se știe despre zborurile dronelor deasupra Kievului

În jurul orei 14:00, locuitorii Kievului au publicat pe rețelele sociale imagini cu o drone „Shahed” survolând capitala. Ulterior, informațiile au fost actualizate: s-a confirmat prezența a cel puțin trei aparate fără pilot, iar Forțele Aeriene au emis alertă aeriană.

Conform relatărilor din mediul online și ale canalelor de monitorizare, dronele au fost observate deasupra mai multor zone – centrul orașului, cartierele de pe malul stâng, Darnița, Solomianski, Pecearsk, Vidubici, Juleani, Vișneve și chiar în apropiere de Borispol. În jurul orei 15:00, unul dintre aparate a fost detectat în zona CET-5.

Cu o zi înainte, pe 25 ianuarie, militarul și consilierul Ministerului Apărării, Serghei „Flash” Beskrestnov, avertizase că Rusia a început să utilizeze drone de atac controlate prin Starlink pentru lovirea bazelor aeriene ucrainene. Rușii au publicat inclusiv imagini cu un atac asupra unui poligon din apropierea Kropivnițki, unde ar fi fost avariate două elicoptere. Absența altor drone în zonă sugerează că nu a fost folosită o rețea MESH, ci o conexiune directă de comandă prin satelit.

În acest context, experții atrag atenția că Rusia testează constant noi modificări ale dronelor de atac. Recent, presa ucraineană a relatat despre utilizarea unor versiuni de „Shahed” echipate cu mine magnetice, ceea ce indică o adaptare rapidă a tacticilor aeriene la condițiile de pe front.

Dronele grele Upyr-18 intră în luptă lângă Kupiansk

În același timp, Rusia a început să folosească drone grele Upyr-18 pe direcțiile Kupiansk și Konstantinovka, pentru atacuri asupra pozițiilor fortificate și sprijinirea unităților de primă linie.

Producătorul, Uraldronzavod, precizează că denumirea Upyr-18 vine de la cadrul de 18 inch, care permite transportul unor încărcături mai mari și operațiuni eficiente pe distanțe de zeci de kilometri. Dronele au fost deja testate în condiții de luptă, inclusiv pentru livrarea logistică către unități aproape de linia frontului.

De asemenea, rachetele supersonice H-22, proiectate în era sovietică, au fost folosite în atacuri asupra Kievului pe 24 ianuarie. Acestea sunt lansate exclusiv de bombardiere strategice Tu-22M3 și pot atinge viteze de până la Mach 4,6, cu traiectorii complexe care complică interceptarea.

Rachetele H-22 cântăresc aproximativ șase tone și au fost concepute pentru a pătrunde în apărarea stratificată a grupurilor de portavioane americane. În ciuda vârstei lor, nu există echivalente directe la nivel mondial. Totuși, sistemele de ghidare sunt învechite, cu componente datând din mijlocul secolului XX.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Forțelor Aeriene ucrainene, Kievul nu dispune de sisteme capabile să intercepteze eficient aceste rachete, ceea ce le face o amenințare serioasă chiar și în condiții actuale.

