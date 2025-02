Cum a supraviețuit Ucraina până acum iernii fără pene de curent. Atacurile rușilor care au afectat sistemul energetic

Sistemul energetic ucrainean s-a dovedit a fi mai rezistent decât prevedeau cele mai pesimiste previziuni ale observatorilor internaționali și atacurilor masive rusești.

Sfârșitul lunii ianuarie marchează jumătatea tradițională a iernii pentru ucraineni, măsurată prin durata sezonului de încălzire de la sfârșitul lunii octombrie până la începutul lunii aprilie. Acesta este, în mod normal, cel mai rece anotimp pentru Ucraina, ceea ce face ca economisirea energiei să fie crucială, scrie Kyiv Post.

Electricitatea nu este doar o sursă de lumină în cele mai întunecate luni, ci este, de asemenea, esențială pentru sistemele centralizate de încălzire a locuințelor din țară și pentru funcționarea centralelor individuale.

La începutul iernii Rusia a declanșat un val de atacuri cu rachete și drone de atac îndreptate împotriva sistemului energetic al Ucrainei. Acest lucru a determinat o serie de experți să ia în considerare o serie de scenarii diferite cu privire la modul în care Ucraina ar putea trece peste acest sezon. Iarna 2022-2023 a fost dificilă ca urmare a atacurilor cu rachete asupra centralelor termice și a substațiilor, ceea ce a dus la întreruperi regulate de energie electrică și la probleme de încălzire.

În această iarnă, cu o reducere a atacurilor cu rachete, dar o creștere a numărului de atacuri cu drone „Shahed”, experții au fost reticenți în a face prognoze specifice, dar au fost în general pesimiști cu privire la perspectivele de iarnă.

Pe măsură ce se apropia sezonul rece, Ukrenergo a început să planifice trei scenarii posibile: o altă campanie rusească de atacuri intense, un bombardament limitat sau deloc. Vicepreședintele Comisiei parlamentare pentru locuințe și utilități, Oleksi Kucerenko, a declarat că principala necunoscută era dacă Moscova va îndrăzni să atace centralele nucleare, care reprezintă coloana vertebrală a sectorului energetic ucrainean, producând peste 50% din energia electrică a Ucrainei.

Previziunile au fost și mai complicate, deoarece sectorul energetic ucrainean încă nu și-a revenit complet după atacul rusesc din iarna precedentă.

Potrivit Ukrenergo, la sfârșitul anului 2021, capacitatea totală instalată a sistemului energetic unificat al Ucrainei era de 56,169 GW, din care 49,7% provenea din energie termică centralizată și comunitară, 24,6% din centrale nucleare, 11,2% din centrale hidroelectrice și de acumulare prin pompaj și 14,3% din surse regenerabile.

Până la mijlocul anului 2024, aproximativ jumătate din capacitatea de producție, în special aproape toată energia termică, a fost pierdută. Rușii au vizat „capacitățile de manevră” ale Ucrainei - cele care asigură stabilitatea sistemului energetic. Războiul Moscovei împotriva Ucrainei continuă să fie caracterizat de cei mai mulți ca fiind genocidal și urmărește să provoace suferințe maxime civililor, inclusiv celor aflați departe de liniile frontului.

„În 2024, Rusia a efectuat 13 atacuri masive asupra sectorului energetic ucrainean. Ca și în anii precedenți, producția de energie termică a fost în epicentrul atenției inamicului. Zece dintre aceste atacuri masive au vizat și au provocat daune grave centralelor termice ale DTEK Energy.

„Între martie și iulie anul trecut, 90% din producția termică a companiei a fost deteriorată sau distrusă. Până la începutul iernii, sectorul energetic reușise să restabilească mai mult de jumătate din capacitatea sa, însă trei noi valuri de atacuri în noiembrie și decembrie au provocat noi daune grave.

„În total, de la începutul invaziei la scară largă, centralele termice ale DTEK au fost bombardate de peste 200 de ori. Din cauza atacurilor în timp ce fucționau, 56 de ingineri de centrale au fost răniți, iar patru au murit”, a declarat pentru Kyiv Post serviciul de presă al DTEK, cel mai mare operator privat de pe piață.

Cu toate acestea, în ciuda atacurilor constante cu rachete balistice și a raidurilor efectuate de până la o sută de drone Shahed, Ucraina a reușit să se descurce fără întreruperi semnificative ale alimentării cu energie electrică sau întreruperi ale sistemului de încălzire până la jumătatea iernii.

Kyiv Post a discutat cu experți și ingineri energetici pentru a încerca să afle cum a reușit Ucraina să obțină stabilitatea sistemului său energetic.

Modernizarea apărării și slăbirea rușilor

Toți experții cu care publicația a vorbit au atras atenția asupra unei consolidări generale a apărării în jurul instalațiilor strategice, în special a sistemelor de protecție pentru centralele termice de orice dimensiune. Agenția de Restaurare a construit câteva sute de structuri de protecție a pentru substații, făcând ca rezultatul unei lovituri să fie mai puțin devastator decât înainte.

„În primul rând, aceasta este protecția pentru al doilea nivel asupra substațiilor cheie. Acestea sunt structuri mari din beton care fac substațiile invulnerabile la fragmentele de rachete care lovesc în apropiere. În unele cazuri, acestea chiar au protejat instalațiile de loviturile directe ale rachetelor”, a declarat expertul în energie Volodimir Vasilenko.

Un alt factor a fost disponibilitatea mai largă a sistemelor de război electronic (EW), care au sporit considerabil eficacitatea Shahed-urilor și a altor vehicule aeriene fără pilot (UAV).

„Mecanismul este simplu - într-o anumită zonă se creează un câmp de interferențe radio-electronice, care suprimă semnalul de navigație prin satelit. Shahed își pierde ținta, zboară pe lângă ea și rătăcește până când rămâne fără combustibil sau este doborât. Acesta este motivul pentru care alarmele de raid aerian sunt atât de lungi. Sub influența EW, Shahed nu se mai conduce singură și este foarte vulnerabilă la vânt, deviind cu aproximativ 5 kilometri la fiecare 100 km”, a declarat pentru Kyiv Post Oleg Katkov, analist la grupul Defense Express.

În plus, numărul atacurilor rusești a scăzut semnificativ. Potrivit mai multor rapoarte media, Rusia se confruntă cu dificultăți economice și tehnice din cauza sancțiunilor și nu poate produce rachete în același ritm sau la aceeași calitate ca înainte.

În timp ce atacurile în masă au avut loc la fiecare câteva zile în timpul iernii 2022-23, în prezent acestea au loc aproximativ o dată pe lună.

„Avem din ce în ce mai puține atacuri regulate cu rachete din partea rușilor. Motivul exact nu este clar, dar este probabil o combinație de factori. Sistemul nostru energetic are capacități puternice de reparare și restaurare, iar sectorul a acumulat suficiente echipamente pentru reparații”, a declarat Vasilenko.

Cu toate acestea, Rusia nu și-a abandonat obiectivele de a distruge sectorul energetic al Ucrainei.

„În ultimul an, ne-am confruntat cu 13 atacuri la scară largă, masive, combinate asupra instalațiilor energetice, fără a lua în calcul loviturile individuale. Nu se poate spune că acestea nu au avut niciun impact. Poate părea că am reparat rapid totul și nu s-a întâmplat nimic, dar dacă condițiile meteorologice ar fi fost mai severe, ne-am fi confruntat cu probleme grave”, potrivit analistului energetic Hennadii Riabțev.

Descentralizarea

Ucraina își schimbă, de asemenea, modul de producere a energiei și dezvoltă în mod activ capacități energetice mici și autonome, cum ar fi stațiile de comprimare a gazelor, stațiile de cogenerare care funcționează pe bază de peleți sau combustibil reciclat și modernizează centralele din epoca sovietică. Acest lucru oferă multor orașe și comune propria sursă de generare a energiei electrice, în timp ce programele de eficiență energetică, adesea finanțate prin granturi străine, au redus consumul de căldură, ușurând și mai mult presiunea asupra sistemului energetic.

De exemplu, s-a raportat că aproape 100 MW de capacitate alternativă au fost introduși în Jtomir, simplificând furnizarea de energie pentru acest oraș de 300 000 de locuitori. Eforturi similare au fost depuse în Vinniția, Ternopil, Lviv și în unele părți ale Kievului.

„Sincer să fiu, am sperat că vom reuși să creștem capacitatea totală a instalațiilor mici de generare din țară la 1.000 MW în decurs de un an. Cu toate acestea, am reușit să creăm mai mult de 400 MW, ceea ce este deja un rezultat bun”, a declarat pentru Kyiv Post un oficial al sistemului energetic unificat al Ucrainei.

O iarnă foarte caldă

O iarnă anormal de caldă a redus sarcina centralelor termice și a centralelor de cogenerare. În ianuarie nu a existat nicio zi cu temperaturi sub zero grade, iar până la sfârșitul lunii ianuarie, temperaturile din unele zone au atins aproape +10°C - neobișnuit chiar și pentru toamna târzie. În urmă cu un an, temperaturile de la mijlocul lunii ianuarie coborau până la -15°C.

„Matematica este simplă - fiecare grad sub zero adaugă 100 MW de sarcină la sistemul energetic. Iarna aceasta va fi incredibil de caldă, depășind probabil recorduri”, a declarat Vasilenko.

„Nu am avut o singură zi în această iarnă în care temperatura medie să scadă sub zero. Dacă ar fi fost așa, ne-am fi confruntat cu un deficit și cu întreruperi. Dar acum, sectorul energetic are timp și oportunități suplimentare pentru a efectua reparații și a îmbunătăți starea sistemului energetic”, a declarat Riabțev.

Asistență din partea aliaților

De la aderarea la sistemul energetic european la începutul invaziei la scară largă, Ucraina a construit o infrastructură care permite importul de energie electrică din UE. În 2024, Ucraina a importat 4,4 milioane MWh - de peste cinci ori mai mult decât în 2023.

Majoritatea acestor importuri au avut loc în vară, după loviturile rusești asupra capacităților de manevră, asigurând energie de rezervă în timpul deficitelor.

Aliații, prin programele USAID și inițiativele voluntarilor, au furnizat peste 4 000 de generatoare puternice școlilor, spitalelor, agențiilor de transport și întreprinderilor ucrainene. Aceste sisteme de rezervă au asigurat operațiuni critice în timpul întreruperilor și au permis lucrătorilor din domeniul energiei să efectueze reparațiile mai eficient.

Prea devreme pentru relaxare

Experții sunt de acord că este probabil ca atacurile Rusiei asupra sistemului energetic al Ucrainei să continue, mai ales dacă vremea se răcește sau dacă stocurile sale de rachete se refac.

„Numai în 2024, inginerii energeticieni au restaurat de la zero peste 20 de CET-uri DTEK și le-au reparat după lovituri inamice”, a raportat serviciul de presă DTEK.

În timp ce sectorul energetic al Ucrainei a demonstrat rezistență, experții subliniază că cheia protecției sale pe termen lung constă în creșterea sprijinului de sisteme de apărare antiaeriană din partea aliaților Ucrainei.